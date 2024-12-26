Экс-разведчик Риттер заявил, что долги Украины после ее распада будут оплачивать США

Tекст: Ольга Иванова

Бывший американский разведчик Скотт Риттер высказал мнение о будущем Украины и ее долговых обязательствах, сообщает «Радио Sputnik» со ссылкой на Life.ru. В интервью журналисту Такеру Карлсону он заявил, что после прекращения существования Украины за ее долги станут ответственными Соединенные Штаты. «Украина перестанет существовать. Этот долг ляжет на нас», – процитировал Риттера ресурс.

Риттер считает, что это будет следствием поражения США в прокси-войне с Россией. Он отметил, что американская поддержка Украины в конфликте против России может привести к негативным последствиям для самой Америки. По его мнению, США могут оказаться в ситуации, когда они будут вынуждены взять на себя долговые обязательства Украины, что усугубит экономические трудности.

Напомним, Украина впервые получила 1 млрд долларов от США благодаря замороженным российским активам.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила сомнение в том, что замороженные активы России когда-либо будут возвращены, так как Европейский союз может потратить их на восстановление Украины.