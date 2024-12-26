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    Украина грабит своих ближайших союзников
    Член СПЧ предложил муфтию Москвы уехать из России после критики Деда Мороза
    ФСБ предотвратила теракты против высокопоставленных военных в Москве
    Ростовский курьер-стример назвал максимальный месячный заработок
    Российские войска освободили Гигант в ДНР
    Лавров заявил о тайных предложениях Франции по Украине
    Лукьянов взвесил шансы изгнания Зурабишвили из дворца президента Грузии
    Эксперт оценил перспективы протестов против новых властей Сирии
    Опрос показал снижение готовности европейцев поддерживать Украину «до победы»
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Поглощение Канады разрушает стереотипы в политике

    Идеи Трампа о территориальных приобретениях доходчиво выражают мысль: государственный суверенитет означает больше, чем формальный статус, как это все привыкли считать.

    5 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Миграционные проблемы в России и проще, и сложнее, чем в других странах

    Умение создать пространство для сосуществования самых разных людей и культур является важнейшим преимуществом России, которое вечно недооценивают ее противники. Но без коррекции миграционной политики эти особенности могут стать уязвимостью.

    5 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Идея деколонизации прилетит на Запад бумерангом

    Спекуляции на далеком прошлом в странах-новоделах и подрывная деятельность русофобов базируются на одних и тех же идеях, и нам не надо их делить на «какую надо деколонизацию» и «какую не надо».

    10 комментариев
    26 декабря 2024, 15:35 • Новости дня

    Экс-разведчик США заявил об ответственности Вашингтона за долги Украины

    Экс-разведчик Риттер заявил, что долги Украины после ее распада будут оплачивать США

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший разведчик США Скотт Риттер считает, что после прекращения существования Украины ответственность за ее долги перейдет на Соединенные Штаты, что станет следствием поражения в прокси-войне с Россией.

    Бывший американский разведчик Скотт Риттер высказал мнение о будущем Украины и ее долговых обязательствах, сообщает «Радио Sputnik» со ссылкой на Life.ru. В интервью журналисту Такеру Карлсону он заявил, что после прекращения существования Украины за ее долги станут ответственными Соединенные Штаты. «Украина перестанет существовать. Этот долг ляжет на нас», – процитировал Риттера ресурс.

    Риттер считает, что это будет следствием поражения США в прокси-войне с Россией. Он отметил, что американская поддержка Украины в конфликте против России может привести к негативным последствиям для самой Америки. По его мнению, США могут оказаться в ситуации, когда они будут вынуждены взять на себя долговые обязательства Украины, что усугубит экономические трудности.

    Напомним, Украина впервые получила 1 млрд долларов от США благодаря замороженным российским активам.

    Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила сомнение в том, что замороженные активы России когда-либо будут возвращены, так как Европейский союз может потратить их на восстановление Украины.

    25 декабря 2024, 17:07 • Новости дня
    Австралия обратилась к России из-за задержания наемника в зоне СВО

    Австралийские власти обратились к России из-за задержания наемника Дженкинса в зоне СВО

    Австралия обратилась к России из-за задержания наемника в зоне СВО
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Австралия запросила у России информацию о задержании австралийского наемника Дженкинса в зоне специальной военной операции, информация проверяется, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Она подтвердила, что австралийские власти обратились к России с просьбой разобраться в ситуации с задержанием австралийского наемника в зоне СВО, передает ТАСС.

    «В настоящее время информация о задержанном гражданине Австралии проверяется. Мы вместе с компетентными ведомствами следим за ситуацией», – подчеркнула официальный представитель МИД России. Согласно предварительной информации, речь идет о наемнике по фамилии Дженкинс.

    Ранее Министерство иностранных дел Австралии вызвало российского посла для обсуждения дела австралийского наемника Оскара Дженкинса, попавшего в плен в Краматорске. Сообщалось, что в социальных сетях появилось видео, где 32-летний Оскар Дженкинс был допрошен российскими военными, и по данным телеканала ABC, он воевал на стороне Украины.

    Кроме того, известен случай, когда другой австралийский наемник Бред Кендалл из «иностранного легиона» ВСУ заявил пранкерам о бесполезности действий военного командования Украины.

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    25 декабря 2024, 19:20 • Новости дня
    Останки журналиста Максимова найдены в Петербурге

    В Петербурге обнаружены останки убитого 20 лет назад журналиста Максимова

    Останки журналиста Максимова найдены в Петербурге
    @ Сергей Смольский/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    В Санкт-Петербурге нашли останки журналиста Максима Максимова, убитого в 2004 году.

    В Санкт-Петербурге обнаружены останки журналиста Максима Максимова, исчезнувшего в 2004 году. Как передает ТАСС, в убийстве признался бывший сотрудник милиции Михаил Смирнов. Преступление оставалось нераскрытым более 20 лет, однако следственные действия привели к прорыву в расследовании.

    Смирнов дал показания о своей причастности к убийству, совершенному совместно с другим лицом. Мотивом для преступления стала профессиональная деятельность журналиста, который освещал противоправные действия сотрудников правоохранительных органов.

    Максимов, работал для таких изданий, как «Фонтанка» и Агентства журналистских расследований.


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    26 декабря 2024, 14:50 • Видео
    Илон Маск будет менять власть в Германии

    Илон Маск – самый богатый человек мира и особо приближенное к будущему президенту США лицо – вмешался в выборы в Германии. Так, по крайней мере, считают в Евросоюзе. И беспокоятся не зря: нанеся удар по глобалистам в Вашингтоне, Маск переключается на Брюссель. В случае ЕС нокаутирующим ударом может стать победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в ФРГ.

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    26 декабря 2024, 11:45 • Новости дня
    Член СПЧ предложил муфтию Москвы уехать из России после критики Деда Мороза

    Член СПЧ Кабанов предложил муфтию Москвы уехать из России после критики Деда Мороза

    Член СПЧ предложил муфтию Москвы уехать из России после критики Деда Мороза
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Дед Мороз и Снегурочка являются общей традиционной ценностью, передаваемой из поколения в поколение. Всем, кому претят российские ценности и образ жизни, стоит покинуть Россию и уехать в страны без Деда Мороза, заявил председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

    Член СПЧ резко отреагировал на высказывание зампреда Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова о том, что верующие мусульмане должны относиться к Деду Морозу и его внучке Снегурочке как к героям мультфильмов, у которых нет никакой волшебной силы.

    «Мы еще с детства и наши дети сейчас знаем, что Дед Мороз со Снегурочкой есть и будут! Они есть в наших культуре и традициях, волшебных детских сказках и воспоминаниях. Это наша общая традиционная ценность, не первый век передаваемая из поколения в поколение. А тот, кто это отрицает и призывает к отрицанию других, является откровенным недругом», – написал в своем Telegram-канале Кирилл Кабанов.

    Он призвал тех, кому претят ценности и образ жизни в России, уехать в страны без Деда Мороза.

    «Возможно, даже туда, где сегодня поджигают рождественские ели», – предложил Кабанов.

    Муфтий Москвы Аляудинов призвал молиться о мире, благополучии и говорить о своих желаниях Господу, а не Деду Морозу, которого, по его словам, следует «ассоциировать с вымышленными героями из мультфильмов».

    Ранее Дед Мороз из Великого Устюга на пресс-конференции в Москве заявил, что Санта Клаус, Йоулупукки, Баббо Натале и Вайнахтсман являются его друзьями, подчеркнув, что сказка не знает границ.

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    25 декабря 2024, 18:13 • Новости дня
    The Telegraph: Состояние Асмы Асад ухудшилось из-за рецидива лейкемии

    The Telegraph: Состояние Асмы Асад с рецидивом лейкемии оценили как 50 на 50

    The Telegraph: Состояние Асмы Асад ухудшилось из-за рецидива лейкемии
    @ imago/SKATA

    Tекст: Елизавета Шишкова

    У жены бывшего президента Сирии Асмы Асад диагностировали рецидив острого миелоидного лейкоза, а ее шансы на выживание врачи оценивают как 50 на 50, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

    Лечение от лейкемии она проходит с мая 2024 года, сообщает The Telegraph.

    Один из источников, общавшийся с семьей Асад в течение последних недель, заявил: «Асма умирает». Другой источник, контактировавший с семьей в Москве, отметил, что «когда лейкемия возвращается, это ужасно», добавив, что состояние Асмы оставалось на уровне 50/50, передает РБК.

    Асму Асад изолировали во избежание заражения инфекциями. Ей запрещено находиться в одной комнате с другими людьми. Однако ее отец Фаваз аль-Ахрас посещал ее в Москве. Источники описывают его как «разбитого горем».

    В 2018 году у Асмы Асад диагностировали рак груди на ранней стадии. В январе 2019 года ей удалили опухоль, а в августе она заявила о выздоровлении. Однако в 2024 году у нее выявили острый миелоидный лейкоз, от которого она лечится до сих пор.

    Ранее СМИ сообщили, что Асма подала на развод и запросила разрешение на выезд из Москвы, где пребывает в настоящее время. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слухи арабских СМИ о разводе бывшего президента Сирии Башара Асада и заморозке его имущества.

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    25 декабря 2024, 21:56 • Новости дня
    Грузинская оппозиция собралась защищать Зурабишвили от выселения из резиденции

    Грузинская оппозиция готовится «физически защищать» Зурабишвили от выселения из президентского дворца

    Грузинская оппозиция собралась защищать Зурабишвили от выселения из резиденции
    @ DAVID MDZINARISHVILI/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Радикальная грузинская оппозиция, не признающая итоги выборов в парламент от 26 октября, в среду провела консультации по физическому противостоянию выселения из президентского дворца Саломе Зурабишвили, чей мандат истекает 29 декабря, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД.

    Один из лидеров оппозиции Николоз Гварамия, ранее собиравшийся мочиться в поставляемое в Россию вино, заявил журналистам по итогам обсуждения, что «Зурабишвили предложена физическая поддержка, чтобы обеспечить ее пребывание во дворце после 29 декабря».

    Его коллега по оппозиции Анна Долидзе подтвердила, что готовится мобилизация сторонников для защиты Зурабишвили и ее резиденции в центре Тбилиси.

    «Мы останемся во дворце после 29 декабря и объявим это место единственным легитимным институтом в стране», – сообщила она.

    По ее словам, также обсуждаются детали документа с обоснованием проведения в Грузии новых выборов.

    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не исключил заключения под стражу Зурабишвили, если та откажется покидать резиденцию после инаугурации нового президента Михаила Кавелашвили, которая состоится 29 декабря в зале заседания парламента страны.

    В связи с этим сторонники радикальной оппозиции уже с 28 декабря намерены выстраивать в Тбилиси живые цепочки, чтобы сорвать церемонию инаугурации.

    Лидеры оппозиции также разъезжаются по регионам с планами привезти сторонников в Тбилиси и противостоять возможному насильственному выселению Зурабишвили из резиденции.

    По грузинскому УК, если лицо незаконно занимает государственные или правительственные учреждения, то может получить за это до года тюрьмы.

    Депутат от правящей «Грузинской мечты» Давид Матикашвили заявил, что «от Зурабишвили можно ждать любого сумасшествия».

    «Пока еще есть небольшая надежда, что она не превратится в клоуна и в очередной раз не нарушит закон, – сказал парламентарий. – Хотя ей нет равных по сумасшедшим поступкам».

    Депутат от лояльной властям партии «Сила народа» Эка Сепашвили призвала «положить конец диктату радикальной оппозиции, что необходимо для поступательного развития Грузии».

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    25 декабря 2024, 19:12 • Новости дня
    Оборонлогистика: Судно «Урса Майор» в Средиземном море затонуло из-за теракта

    Судовладелец «Оборонлогистика» сообщил о теракте на борту «Урса Майор»

    Оборонлогистика: Судно «Урса Майор» в Средиземном море затонуло из-за теракта
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский сухогруз «Урса Майор» затонул в Средиземном море после террористической атаки, сопровождавшейся тремя взрывами, сообщил владелец судна – группа компаний «Оборонлогистика».

    По информации РИА «Новости», 23 декабря 2024 года на борту произошли три последовательных взрыва с правого борта в районе кормовой части.

    Экипаж подтвердил, что после взрывов судно начало крениться на левый борт на 25 градусов, что свидетельствует о поступлении воды в трюмы. В «Оборонлогистике» подчеркнули, что сухогруз не был перегружен. Его максимальная грузоподъемность составляет 9,5 тыс. тонн, а вес груза на борту составлял только 806 тонн.

    На сухогрузе находились два портальных крана, два крановых ковша, две судовые трюмные крышки, контейнер с оборудованием для крышек и 129 пустых контейнеров. Уточняется, что «Урса Майор» является одним из крупнейших сухогрузов в России.

    Напомним, российский сухогруз Ursa Major потерпел крушение в международных водах между Испанией и Алжиром после взрыва в машинном отделении. Следственный комитет возбудил дело после крушения судна. 14 из 16 членов экипажа спасены, сообщал департамент ситуационно-кризисного центра МИД.

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    25 декабря 2024, 16:28 • Новости дня
    В Сети опубликованы кадры с пробоинами на упавшем под Актау самолете

    Опубликованы кадры с пробоинами на хвосте упавшего самолета под Актау

    Tекст: Вера Басилая

    В Сети появились кадры самолета, упавшего под Актау, с необычными отверстиями на хвосте, которые напоминают следы от обстрела или взрыва с поражающими элементами.

    В социальных сетях распространились фотографии и видеокадры упавшего под Актау самолета с отметинами на хвосте.

    Эксперты, проанализировавшие опубликованное видео, предположили, что отверстия на фюзеляже могут быть результатом обстрела или взрыва с поражающими элементами.

    Авиаэксперты Роман Гусаров и Игорь Маликов ранее заявили, что на борту самолета могли находиться лишь кислородные баллоны, но причины их возможного взрыва остаются неясными.

    Напомним, в результате крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) близ казахстанского города Актау 32 человека остались живы и проходят лечение, а в Росавиации сообщили о 16 россиянах на борту разбившегося самолета. Следственный комитет России возбудил дело после крушения самолета в Казахстане.


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    26 декабря 2024, 12:36 • Новости дня
    Лавров заявил о тайных предложениях Франции по Украине

    Лавров раскрыл тайные обращения Франции к России по украинскому вопросу

    Лавров заявил о тайных предложениях Франции по Украине
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Франция неоднократно обращалась к России с предложением помочь наладить диалог по украинскому вопросу через закрытые каналы, исключая участие Киева, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Лавров подчеркнул, что данные инициативы французской стороны предлагали обсуждение украинской ситуации без участия самого Киева, передает ТАСС.

    Лавров отметил, что Франция стремится занимать активную позицию в различных международных вопросах, включая украинский кризис, и Россия приветствует такое желание. Однако он выразил сомнения относительно искренности этих инициатив и их возможных результатов. Министр также подчеркнул, что предложения французов по вопросу Украины поступали в обход широко провозглашаемого Западом принципа «ни слова об Украине без Украины».

    Ранее Франция предложила создать коалицию европейских государств для постоянного размещения на Украине миротворческих сил, что может потребовать направить от 75 до 90 тыс. военнослужащих.

    Россия выразила готовность к переговорам по украинскому кризису, если они будут обсуждать первопричины и учитывать российские требования.

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    26 декабря 2024, 08:50 • Новости дня
    ФСБ предотвратила теракты против высокопоставленных военных в Москве

    ФСБ предотвратила покушения Киева на высокопоставленных военных России

    ФСБ предотвратила теракты против высокопоставленных военных в Москве
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Сотрудники ФСБ задержали четверых граждан России, причастных к подготовке покушений на высокопоставленных военных и их семьи, запланированных украинскими спецслужбами.

    ФСБ предотвратила серию покушений на высокопоставленных сотрудников Минобороны России и членов их семей в Москве, передает ТАСС. Четыре гражданина России были задержаны.

    В ходе следствия выяснилось, что украинские спецслужбы отправляли компоненты взрывных устройств в Россию под видом электробытовых приборов и автозапчастей. В частности, бомбы были замаскированы под пауэрбанк и папку с документами. Один из агентов, завербованный на Украине, прибыл в Москву под видом депортированного и изъял из тайника взрывное устройство.

    ФСБ также установила участие москвича, собиравшего данные о местах жительства высокопоставленных военных и передававшего их украинским кураторам. В отношении одного из военнослужащих был спланирован теракт с участием двух граждан России, которые должны были доставить взрывное устройство, замаскированное под папку с документами.

    Сотрудниками ФСБ были изъяты самодельные взрывные устройства и средства связи. Возбуждены уголовные дела, виновным грозит ответственность за государственную измену и приготовление террористических актов.

    Отметим, накануне ФСБ задержала в Подмосковье семь человек, предотвратив теракт, который планировался спецслужбами Украины против руководителя оборонного предприятия.

    Спецслужбы Украины передавали инструкции по совершению теракта против топ-менеджера российского оборонного предприятия через мессенджер Element.

    Ранее в Коломне ФСБ предотвратила взрыв автомобиля заместителя директора оборонного предприятия АО НПК «КБМ» Геннадия Девяткова, задержав двух подозреваемых.

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    25 декабря 2024, 19:36 • Новости дня
    Захарова: Россия ждет от Абхазии выполнения инвестиционных обязательств

    Tекст: Вера Басилая

    Российская Федерация надеется на выполнение Абхазией своих обязательств в части создания законодательных условий для привлечения российских инвестиций, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова выразила надежду, что Абхазия выполнит свои обязательства по российским инвестициям. Она отметила, что союзнические отношения между странами требуют баланса взаимных обязательств, передает ТАСС.

    «Исходим из того, что и в Сухуме пройдут свою часть пути в соответствии с упомянутыми документами, в том числе в том, что касается гармонизации законодательств в создании необходимых условий для российских инвестиций и так далее», – заявила дипломат.

    Ранее исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба обратился к России с просьбой о гуманитарной поставке электроэнергии в связи с дефицитом, из-за которого свет подается лишь на несколько часов в сутки.

    В Минэнерготрансе Абхазии заявили, что Россия начала гуманитарные поставки электроэнергии, чтобы обеспечить стабильное энергоснабжение в республике, но при этом график подачи сохранит ранее действующие ограничения.

    Захарова сообщила, что Россия будет поставлять электроэнергию в Абхазию до конца февраля 2025 года.

    Напомним, парламент Абхазии проголосовал против ратификации соглашения с Россией об инвестиционной деятельности на фоне протестов оппозиции около здания парламента.

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    25 декабря 2024, 21:52 • Новости дня
    Судно под флагом Гонконга было замечено около кабеля EstLink 2 в момент аварии

    Tекст: Евгения Караваева

    В момент отключения кабеля EstLink 2 в Финском заливе могли наблюдать судно Xin Xin Tian 2 под флагом Гонконга, направляющееся из Петербурга в Порт-Саид.

    Судно Xin Xin Tian 2, зарегистрированное под флагом Гонконга, могло находиться в водах Финского залива недалеко от места прохождения энергетического кабеля EstLink 2 во время его отключения, передает ТАСС со ссылкой на издание Iltalehti.

    Известно, что оно покинуло Петербург и направляется в египетский Порт-Саид. Однако связь Xin Xin Tian 2 с поломкой кабеля пока не установлена.

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо ранее сообщил, что власти страны занимаются расследованием отключения кабеля, который соединяет энергосистемы Финляндии и Эстонии. Финский оператор Fingrid не исключает версию саботажа.

    Подводные силовые кабели между Финляндией и Эстонией введены в эксплуатацию в 2007 и 2014 годах, последний из которых, EstLink 2, имеет длину более 170 км, из которых 147 км пролегает под водой. В 2022 году начался проект EstLink 3, который предполагается завершить к 2035 году.

    EstLink 2 уже подвергался поломкам, последняя из которых произошла в январе текущего года. Полная работоспособность кабеля восстановлена только в сентябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Финляндии начали расследовать инцидент с отключением энергокабеля EstLink 2, соединяющего страну с Эстонией.

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    25 декабря 2024, 18:46 • Новости дня
    Захарова назвала сроки гуманитарных поставок энергии в Абхазию

    Захарова: Россия продолжит гуманитарные поставки электроэнергии в Абхазию до февраля 2025 года

    Tекст: Вера Басилая

    Россия будет поставлять электроэнергию в Абхазию до конца февраля 2025 года, сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По словам Захаровой, Россия приняла решение о социальном перетоке электричества в Абхазию начиная с 23 декабря и вплоть до конца февраля 2025 года, передает ТАСС.

    Она подчеркнула, что Россия руководствуется гуманитарными соображениями, отвечая на официальное обращение исполняющего обязанности президента Абхазии.

    Ранее исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба обратился к России с просьбой о гуманитарной поставке электроэнергии в связи с серьезным дефицитом, из-за которого свет подается лишь на несколько часов в сутки.

    Позже в Минэнерготрансе Абхазии заявили, что Россия начала гуманитарные поставки электроэнергии в Абхазию для обеспечения стабильного энергоснабжения в республике, но график подачи сохранит ранее действующие ограничения.

    Коментарии (11)
    26 декабря 2024, 03:21 • Новости дня
    Трамп предложил Канаде снизить налоги при присоединении к США

    Дональд Трамп пообещал более чем двукратное снижение налогов канадцам

    Трамп предложил Канаде снизить налоги при присоединении к США
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп заявил, что налоги для канадцев снизятся более чем на 60%, если Канада станет 51-м штатом США, при этом он назвал Джастина Трюдо губернатором.

    Дональд Трамп в своем рождественском поздравлении вновь назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо губернатором и предложил снижение налогов для канадцев при условии, что канадские территории присоединятся к США. Об этом сообщает ТАСС.

    В своем сообщении на Truth Social Трамп отметил: «Счастливого Рождества губернатору Канады Джастину Трюдо. Налоги у его граждан слишком высоки, но если бы Канада стала 51-м штатом, то их налоги сократились более чем на 60%». Он также добавил, что предприятия в Канаде «разрослись бы вдвое», а сами граждане получили бы защиту, которой нет ни у одной другой страны.

    Кроме того, Трамп поздравил с Рождеством «замечательных китайских солдат», которые, по его словам, «незаконно управляют Панамским каналом». Он заявил о необходимости присутствия США в Гренландии для национальной безопасности и заверил, что «мы там будем».

    Ранее Дональд Трамп повторял такие заявления, называя Трюдо губернатором «великого штата Канада». Он также указывал на необходимость для США контролировать Гренландию и возвращать контроль над Панамским каналом, если условия его использования не пересмотрят.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп взбудоражил союзников и оппонентов территориальными претензиями на регионы, включая Гренландию, Канаду и Панамский канал. Сын Трампа Эрик опубликовал в соцсетях картинку, на которой его отец символически покупает Канаду, Гренландию и Панамский канал. Министр финансов Канады Христя Фриланд подчеркнула готовность страны защищать свои национальные интересы после заявлений Трампа о возможном присоединении Канады.

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    25 декабря 2024, 16:20 • Новости дня
    В Петербурге спустили на воду ледокол «Николай Зубов»

    Патрульный ледокол «Николай Зубов» проекта 23550 спустили на воду в Петербурге

    В Петербурге спустили на воду ледокол «Николай Зубов»
    @ Степан Яцко/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    На предприятии «Адмиралтейские верфи» в Петербурге спустили на воду патрульный корабль ледового класса «Николай Зубов», который станет частью Северного флота.

    Торжественная церемония спуска на воду патрульного корабля ледового класса «Николай Зубов» проекта 23550 состоялась на петербургском предприятии ОСК «Адмиралтейские верфи», передает ТАСС.

    Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ, адмирал Александр Моисеев отметил, что корабль станет второй боевой единицей в серии, которая усилит потенциал Северного флота в Арктической зоне.

    Он подчеркнул важность этих кораблей для поддержания российского присутствия в стратегически важных районах и защиты национальных интересов. «Николай Зубов» переходит к этапу достроечных работ, после завершения которых сможет выполнять задачи в арктических водах.

    Проект 23550, разработанный Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз», не имеет аналогов по характеристикам. Ледоколы предназначены для охраны арктических ресурсов, конвоирования и буксировки судов, а также поражения различных целей. Водоизмещение корабля составляет около 9 тыс. тонн, автономность – 70 суток.

    Головной ледокол серии «Иван Папанин» готовится к передаче флоту в 2025 году. Спуск его на воду состоялся в 2019 году, и на текущий момент завершаются испытания. «Николай Зубов» заложен в том же году в присутствии президента Владимира Путина.

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    25 декабря 2024, 21:28 • Новости дня
    Санкции привели к снижению цен на сжиженный газ в России

    Цены на сжиженный углеводородный газ в России снизились вдвое из-за санкций ЕС

    Санкции привели к снижению цен на сжиженный газ в России
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    В декабре в России цены на сжиженный углеводородный газ (СУГ) сократились вдвое из-за роста внутреннего предложения, вызванного европейскими санкциями на экспорт.

    Стоимость сжиженного углеводородного газа в России значительно снизилась, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

    Это произошло в декабре, когда внутренние цены на СУГ упали вдвое по сравнению с ноябрем. Причиной стал рост объема топлива на внутреннем рынке, вызванный ограничениями на экспорт, наложенными санкциями ЕС.

    Санкции привели к тому, что в российских хранилищах скопился избыточный объем СУГ, который ранее поставлялся в страны Евросоюза. Из-за этого на внутреннем рынке создалось избыточное предложение, что поспособствовало снижению цен.

    Кроме того, ситуация с газом в Европе осложняется и истечением контракта на транзит российского газа через Украину, срок действия которого истекает 31 декабря этого года. В 2019 году по этому маршруту было поставлено около 15 млрд кубометров газа, что составляло 4,5% от общего потребления ЕС. Киев не намерен продлевать соглашение, что также влияет на текущие настроения на газовом рынке.

    На фоне приближения срока истечения контракта цены на газ в Европе продолжают расти. В начале текущей недели они достигли 500 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дональд Трамп заявил, что США должны воспользоваться низкими ценами на нефть для стимулирования собственной экономики, а также Трамп неоднократно подчеркивал, что намерен использовать экономические инструменты для давления на нефтедобывающие страны, включая Россию.

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