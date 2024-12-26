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Экс-разведчик США заявил об ответственности Вашингтона за долги Украины
Экс-разведчик Риттер заявил, что долги Украины после ее распада будут оплачивать США
Бывший разведчик США Скотт Риттер считает, что после прекращения существования Украины ответственность за ее долги перейдет на Соединенные Штаты, что станет следствием поражения в прокси-войне с Россией.
Бывший американский разведчик Скотт Риттер высказал мнение о будущем Украины и ее долговых обязательствах, сообщает «Радио Sputnik» со ссылкой на Life.ru. В интервью журналисту Такеру Карлсону он заявил, что после прекращения существования Украины за ее долги станут ответственными Соединенные Штаты. «Украина перестанет существовать. Этот долг ляжет на нас», – процитировал Риттера ресурс.
Риттер считает, что это будет следствием поражения США в прокси-войне с Россией. Он отметил, что американская поддержка Украины в конфликте против России может привести к негативным последствиям для самой Америки. По его мнению, США могут оказаться в ситуации, когда они будут вынуждены взять на себя долговые обязательства Украины, что усугубит экономические трудности.
Напомним, Украина впервые получила 1 млрд долларов от США благодаря замороженным российским активам.
Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила сомнение в том, что замороженные активы России когда-либо будут возвращены, так как Европейский союз может потратить их на восстановление Украины.