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    24 декабря 2024, 19:25 • Политика

    Успехи БРИКС стали триумфом российской дипломатии в 2024 году

    Эксперты оценили рост влияния России на Глобальном Юге в 2024 году

    Успехи БРИКС стали триумфом российской дипломатии в 2024 году
    @ Максим Богодвид/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Евгений Поздняков

    В 2024 году заметно выросло стремление стран Глобального Юга к суверенитету. Олицетворением этого движения стал саммит БРИКС в Казани, где собрались не только лидеры стран – участниц организации, но и многочисленные партнеры Москвы из других государств. По мнению экспертов, Казанский саммит сыграл решающую роль в деле построения многополярного мира – и даже Западу пришлось считаться с результатами работы российских дипломатов.

    Статус партнеров БРИКС с 1 января приобретут Белоруссия, Боливия, Индонезия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, перечисленные страны пригласят на отдельные заседания в рамках организации. Кроме того, в настоящий момент ожидается ответ на приглашения со стороны еще четырех государств.

    Решение о создании списка стран – партнеров БРИКС было принято в этом году на Казанском саммите. Данное событие, по мнению многих экспертов, стало триумфом российской дипломатии. Организация продолжает развиваться вопреки давлению западных стран, а также проявила себя в качестве площадки, где великие державы могут решать свои противоречия.

    Однако работа России со странами Глобального Юга рамками БРИКС не ограничивается. Так, во время визита Владимира Путина в КНДР был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух государств. Параллельно с этим встреча Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине показала очередное укрепление отношений РФ и Поднебесной.

    То же самое можно сказать и о визитах премьера Индии Нарендры Моди не только в Казань, но и в Москву несколькими месяцами ранее. Параллельно с этим активно развивались отношения и с другими странами Евразии, которые посещал президент России: среди них Казахстан, Узбекистан, Вьетнам, Монголия, а также Азербайджан и Туркменистан.

    Конечно, не обошлось и без проблем. В Сирии пало правительство Башара Асада, что поставило вопрос о продолжении присутствия российского военного контингента на территории республики. Однако Москва продемонстрировала нетривиальные дипломатические способности, и в настоящий момент сохранение баз активно обсуждается с новыми властями государства.

    Таким образом, как считают эксперты, в 2024 году Россия не только сохранила влияние, но и усилила свой статус одного из лидеров движения за суверенизацию стран Глобального Юга, используя для этого как двусторонние отношения, так и другие инструменты в лице БРИКС, ШОС, ЕАЭС и других организаций.

    «Казанский саммит БРИКС стал вершиной российской дипломатии после начала СВО. Здесь важен контекст: организация долгое время находилась под давлением Запада, а внутри объединения наблюдались серьезные противоречия между участниками. Но Москве удалось решить большую часть проблем», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Мы сумели улучшить диалог между Индией и Китаем, привлекли к участию в мероприятии огромное число стран, которые не побоялись послать своих представителей в Казань на фоне критики из США и ЕС. Столь заметные успехи БРИКС играют важную роль по преобразованию международной арены в целом», – отмечает он.

    «Организация продвигает концепцию мирового большинства, которое состоит из десятков суверенных государств. Данное видение подрывает концепцию Штатов о том, что планета движется по пути либеральной глобализации с постепенным «размыванием» институтов независимых стран.

    БРИКС доказывает, что любой рациональный диалог в международной политике может развиваться только на основе национальных интересов.

    Можно с уверенностью сказать, что Россия, как председатель организации в 2024 году, проделала качественную работу. Москва сумела найти хороший компромисс между расширением БРИКС и сохранением управляемости организации. Это выразилось в создании института стран-партнеров организации», – полагает эксперт.

    «Теперь мы передаем председательство в руки Бразилии с уже решенными сложными вопросами. В 2024 году наметился четкий и понятный вектор развития БРИКС. В дальнейшем предстоит непростая работа по удержанию и развитию текущих успехов, но, думаю, наши латиноамериканские партнеры к этому готовы», – указывает он.

    «В целом же российская дипломатия за 2024 год добилась ярких успехов на пространстве Глобального Юга. Мы упорно и методично развивали наши отношения с азиатскими и африканскими странами. В нас видят надежного партнера, способного учитывать мнение союзников и идти на необходимые компромиссы», – добавляет собеседник.

    «Конечно, не все получалось гладко.

    Например, падение Асада в Сирии вынудило Москву пересмотреть на подходы к выстраиванию отношений с развивающимися странами. И здесь, работая с другими игроками, нам необходимо найти баланс между приемлемым уровнем контроля партнеров и одобрением их суверенного пути развития», – рассуждает эксперт.

    «Универсального рецепта в этой ситуации быть не может. С каждым государством придется искать свой метод общения. Мы видим, что новые власти Сирии не настаивают на нашем уходе из республики, идут переговоры. Это говорит о том, что мы еще до декабря 2024 года сумели выстроить с ними надежные каналы связи. Это, вероятно, и есть проявление того самого многополярного мира – необходимо быть готовым к любому исходу и началу контактов со многими акторами», – считает собеседник.

    «Но нельзя забывать, что наш приоритет – это выстраивание равноправных и качественных отношений с партнерами.

    Для того, чтобы страны Глобального Юга начали чувствовать свою суверенность, требовалось окончательное разрушение иллюзии однополярности. СВО этот барьер устранила. Впереди еще много работы, но положительную тенденцию нам все-таки удалось заложить», – напоминает Ткаченко.

    Все больше государств связывают с БРИКС свое будущее, поскольку они устали от глобалистского диктата США, пояснил Андрей Островский, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН. «Уменьшение зависимости от доллара, создание независимых финансовых институтов – все это часть общего процесса по наращиванию международного влияния Глобального Юга. Добиться этого можно с привлечением возможностей России и Китая», – говорит он.

    «Поэтому БРИКС стал реальным центром силы. Через него Москва, Пекин и Нью-Дели выстраивают новые связи в международной политике. Для этого развиваются всевозможные инфраструктурные проекты, создан Новый банк развития. Конечно, не все получается с «наскока», но запрос на экономическую независимость участников БРИКС очевиден, – подчеркнул собеседник. –

    Кроме того, БРИКС дает импульс к еще большей суверенизации стран Глобального Юга, которые ищут защиту от диктата США. Эта тенденция видна и в некоторых странах Европы».

    Страны Запада действительно стали «осторожно присматриваться» к БРИКС, но формы сотрудничества с организацией они пока не ищут, отметил германский политолог Александр Рар. «В Европе и США можно встретить следующие комментарии: БРИКС слишком разношерстное объединение. Также некоторые указывают, что Бразилия на самом деле больше связана с Вашингтоном и Брюсселем, а не Москвой и Пекином», – рассказал собеседник.

    «Не верят на Западе и в то, что организация сможет создать альтернативу доллару и евро. В этом смысле европейские и американские политики отказываются признавать многополярный мир, хотя ряд ведущих экспертов и некоторые чиновники не сомневаются, что это время уже настало», – добавил политолог.

    Кроме того, США и Европа по-прежнему не хотят видеть организации, которые могут составить конкуренцию НАТО и ЕС, напомнил Рар. Но вместе с тем, именно страны БРИКС наверняка возглавят давно назревшую реформу СБ ООН: и когда Индию, Бразилию или ЮАР включат в состав Совбеза, тогда Западу придется считаться с еще одним успехом БРИКС.

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