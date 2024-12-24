ЦБ снизил курс доллара до 99,87 руб, евро до 104,23 руб на 25 декабря

Tекст: Евгения Караваева

Национальный банк России установил новые курсы валют на 25 декабря 2024 года, сообщает ТАСС. Курс доллара США зафиксирован на отметке 99,8729 руб., что на 1 рубль 74 копейки ниже по сравнению с предыдущим значением. Это снижение свидетельствует о продолжающемся укреплении рубля по отношению к доллару.

Курс евро также был понижен на 1 рубль 2 копейки, достигнув уровня 104,231 рубля. Такая динамика отражает стабильность российской валюты в отношении европейской. Подобные изменения оказывают влияние на межбанковский рынок, а также на покупателей и инвесторов, следящих за валютными колебаниями.

Кроме того, курс китайского юаня снизился на 16 копеек и составил 13,6624 рубля. Эти изменения в официальных курсах валют могут повлиять на импортно-экспортные операции и стоимость заграничных покупок для российских граждан и компаний.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что Молдавия перейдет на использование евро вместо доллара для установления официального курса молдавского лея в январе 2025 года, что приведет к значительным экономическим выгодам..

