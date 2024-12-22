Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.2 комментария
Молдавия с января 2025 года перейдет на евро вместо доллара
Молдавия с января 2025 года заменит доллар на евро в официальном курсе лея
В январе 2025 года Молдавия перейдет на использование евро вместо доллара для установления официального курса молдавского лея, что приведет к значительным экономическим выгодам, заявила в эфире общественного телеканала «Молдова-1» глава Национального банка республики (НБМ) Анка Драгу.
Драгу подчеркнула, что переход на евро позволит сэкономить более 10 млн евро на обменных операциях благодаря увеличению ликвидности евро на внутреннем рынке. Это приведет к уменьшению разницы между курсами покупки и продажи примерно на 7-10 баней, что сделает валютные операции более выгодными для населения и бизнеса, передает РИА «Новости».
Решение связано с тем, что около 60-70% обменов и торговых операций Молдавии осуществляется с Европейским союзом. Национальный банк страны вынужден адаптировать свои резервы и валютные интервенции под эти реалии, пояснила глава банка.
На фоне продолжительного экономического кризиса в Молдавии, инфляция в 2022 году достигла рекордного уровня – 30,2%. Рост цен на энергоресурсы спровоцировал значительное увеличение тарифов на газ и электроэнергию, что вызвало рост долгов населения за коммунальные услуги и антиправительственные протесты.