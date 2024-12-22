Молдавия с января 2025 года перейдет на евро вместо доллара

Молдавия с января 2025 года заменит доллар на евро в официальном курсе лея

Tекст: Ольга Иванова

Драгу подчеркнула, что переход на евро позволит сэкономить более 10 млн евро на обменных операциях благодаря увеличению ликвидности евро на внутреннем рынке. Это приведет к уменьшению разницы между курсами покупки и продажи примерно на 7-10 баней, что сделает валютные операции более выгодными для населения и бизнеса, передает РИА «Новости».

Решение связано с тем, что около 60-70% обменов и торговых операций Молдавии осуществляется с Европейским союзом. Национальный банк страны вынужден адаптировать свои резервы и валютные интервенции под эти реалии, пояснила глава банка.

На фоне продолжительного экономического кризиса в Молдавии, инфляция в 2022 году достигла рекордного уровня – 30,2%. Рост цен на энергоресурсы спровоцировал значительное увеличение тарифов на газ и электроэнергию, что вызвало рост долгов населения за коммунальные услуги и антиправительственные протесты.