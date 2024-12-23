В Кремле назвали новых партнеров БРИКС

Кремль объявил о новых партнерах БРИКС с 1 января

Tекст: Ольга Иванова

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что с 1 января статус партнеров БРИКС обретут Белоруссия, Боливия, Индонезия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан, сообщает ТАСС.

Как пояснил Ушаков, эти государства получили приглашения, и их подтверждения были получены к сегодняшнему дню. Помимо перечисленных стран, ожидания касаются еще четырех государств, которым также направлены приглашения. Ожидается, что они также ответят в ближайшее время.

Также Ушаков отметил, что представителей стран-партнеров будут приглашать на отдельные заседания в рамках саммитов БРИКС и встреч министров иностранных дел. Кроме того, предполагается их участие в заседаниях высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, и в парламентском форуме. Это позволит партнерам принимать участие в различных мероприятиях и заседаниях, организованных БРИКС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Казахстан получил приглашение стать партнером БРИКС, Индонезия стала страной – партнером БРИКС, а Малайзия и Таиланд заключили ряд важных договоренностей с БРИКС.