2024 год показал украинцам их главного врага

  • Новость часаРоссийская ПВО сбила восемь дронов в Ростовской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    СМИ рассказали о регулярных избиениях солдат ВСУ
    Китай предоставил данные для расследования обрывов кабелей на Балтике
    «Мысль изреченная есть правда». Патриотизм стал основой современной культуры России
    Стало известно о предложениях ряда стран провести переговоры Путина и Трампа
    Начальника подразделения ЖКХ Минобороны заподозрили в злоупотреблениях
    В Госдуме ответили на слухи о возможной блокировке WhatsApp
    Участники беспорядков в аэропорту Махачкалы получили сроки до восьми лет
    Эксперт: Поставка Германией танков Leopard указывает на подготовку ВСУ к новой авантюре
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как НЛО могут помешать Трампу

    Разогнав НЛО-манию до предельных масштабов, представляемое демократами глубинное государство может создать Трампу проблему, которая затмит собой и серьезнейшие внутренние и внешние вопросы, ударив по дееспособности администрации нового президента.

    5 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Распятый солдат как символ современной Украины

    В истории с пытками и «распятием» за провинности в одной из бригад ВСУ, как в капле воды, отражается всё, что происходит с украинским обществом. Но самое главное – узнаём семена садизма и злобы, шакальего самодовольства, которое повсюду сеет украинская власть.

    11 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Эрдогану не удастся построить трубу через Сирию

    Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.

    6 комментариев
    23 декабря 2024, 21:55 • Политика

    2024 год показал украинцам их главного врага

    2024 год показал украинцам их главного врага
    @ Alex Chan Tsz Yuk/SOPA/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Жизнь украинцев в 2024 году значительно осложнилась. Повышены налоги и военные сборы, транспортные, медицинские и коммунальные услуги также дорожают. При этом ужесточение мобилизации и распространение феномена «бусификации» усиливают и без того колоссальное давление на общество. По мнению экспертов, все это привело к тому, что теперь украинцы воспринимают как главного врага не Россию, а офис Зеленского.

    Социально-экономические проблемы Украины в 2024 году значительно усугубились. На фоне ужесточения мобилизационного законодательства и регулярных споров о снижении призывного возраста до 18 лет отток населения из страны усиливается. Только по данным ООН с 2022 года из страны выехало около 6,8 млн людей, при этом статистику выехавших между 2014 и 2022 годами уже никто не учитывает.

    Ведение обычного быта на Украине с каждым днем тоже становится все труднее. Стремительно ухудшается ситуация с энергетикой, а экономика страны сокращает темпы роста, что прямо отражается на ценах в магазинах. При этом позитивных тенденций, которые способны изменить ситуацию в 2025 году, не просматривается, считают эксперты.

    «Качество жизни украинцев значительно ухудшилось. Доходы населения остаются низкими, социальные льготы не индексируются. Особенно труден быт одиноких пенсионеров: прокормиться на сущие копейки от государства практически невозможно», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «При этом цены в стране радикально выросли. Украинское правительство пытается представить темпы удорожания продовольствия средними по миру, но в реальности ситуация катастрофичная. Например, еще летом яйца стоили 30–40 гривен. Сегодня их продают по 60–80. За год также в два раза подорожал килограмм картошки. И такой взрывной рост на 20–30%, а то и на 50% наблюдается по многим категориям продуктов», – отмечает она.

    «Услуги ЖКХ также дорожают. Если сравнивать текущие тарифы с концом 2023 года, то стоимость коммунальных услуг выросла почти на 19%. Заметно и увеличение цен в секторе общественного транспорта. Кроме того, драматичным образом изменилась и медицинская система Украины. О ее «доступности» приходится забыть», – говорит собеседница.

    «С 1 января все амбулаторные услуги докторов, осуществленные без направления семейного врача, станут платными. То есть раскошелиться придется даже на простейшую консультацию у терапевта. А между тем расходы украинцев на госпитализацию за прошедший год выросли на 20–30%», – добавляет Шеслер.

    «На этом фоне неудивительно, что страну стремится покинуть все больший процент населения. Только по официальным данным ООН с начала СВО республику покинули 6,8 млн людей. На пропускных пунктах в Европе и России формируются колоссальные очереди», – отмечает она.

    «Причем государство неуклонно катится к демографической катастрофе.

    В этом году еще сильнее проявилась ужасающая тенденция: Украину массово покидают школьники. Около 300 тыс. выпускников выехали с территории страны. Фактически потеряно целое поколение. В это же время уровень смертности примерно в три раза превысил показатели рождаемости», – акцентирует собеседница.

    «Соответственно, уже в ближайшее время Украина столкнется с колоссальными проблемами воспроизводства граждан. Тенденций к положительным изменениям в этом плане не видится. Слухи о снижении призывного возраста до 18 лет пугают многих родителей. Любящие мамы и папы продолжат вывозить своих чад за границу», – говорит эксперт.

    «Конечно, столь ужасающее положение внутри страны не может не сказываться на настроениях в ВСУ. К населению относятся как к пушечному мясу. У солдат не укладывается в голове тот факт, что пока они воюют на фронте, за их детьми охотятся представители ТЦК, а жены вынуждены экономить на простых товарах повседневного быта», – рассуждает Шеслер.

    «Поэтому только за декабрь общее число случаев дезертирства в украинской армии возросло на 40%.

    Количество мужчин, не желающих следовать приказам генералов, растет по экспоненте. Сами командиры рассказывают о том, что лишь 10% «бусифицированных» доходят до фронта. Остальные «ускользают» из-под взора ВСУ на этапе учебки», – делится она.

    «До людей начинает доходить, что офис Зеленского относится к ним как к откровенному быдлу. Поэтому украинцы на сегодняшний день бегут уже не столько от войны, сколько от собственных властей. Причем возвращаться обратно планирует лишь малая часть населения. Многие хотят полностью ассимилироваться в стране, где нашли временное прибежище», – добавляет Шеслер.

    Финансовая система Украины замерла в шаге от пропасти, соглашается экономист Иван Лизан. «Государственный долг равняется 95% от ВВП. Ожидается, что в следующем году этот показатель достигнет и 106%. Примечательно, что расходы Киева составили 86 млрд долларов, а доходы лишь 49 млрд. Дефицит равняется 37 млрд», – рассказывает собеседник.

    «Для любой нормальной страны эти данные стали бы смертным приговором.

    Но с Украиной все гораздо сложнее. Республика не обладает «национальной экономикой» в классическом ее понимании. Она полностью держится на вливаниях со стороны Запада. Поэтому мы не должны обманываться поверхностными проблемами нашего противника», – рассуждает эксперт.

    «До тех пор, пока США и ЕС готовы «оплачивать банкет» офиса Зеленского, Украине больших экономических проблем не грозит. Бюджет финансовой помощи на 2025 год уже расписан. То есть еще как минимум 12 месяцев местные управленцы могут жить припеваючи. Другое дело, что терпение у Вашингтона и Брюсселя тоже не бесконечное», – добавляет экономист.

    «Уже расходятся слухи о том, что Дональд Трамп может снизить объемы финансовых вливаний в ВСУ. Конечно, далеко не факт, что он действительно пойдет на такие меры, но важно, что режим Зеленского держится исключительно за счет внешней поддержки, а рано или поздно она начнет иссякать. Вполне возможно, что к концу 2025 году недовольство Украиной усилится», – говорит он.

    «Ведь офис Зеленского может подвести Запад по самому главному параметру – в возможности предоставления «пушечного мяса» на фронт.

    Экономика республики продолжает подпитываться, но поступающий капитал обходит стороной социальный сектор выплат. Более того, Киев пытается получить деньги на ведение войны и со стороны собственных граждан», – напоминает Лизан.

    «Мало того, что страна фактически отказалась от каких-либо гарантий перед населением, так общество и бизнес еще обложили дополнительными налогами. Так называемый «военный сбор» подняли до 5% со всех физических лиц за исключением солдат. На фоне роста цен за товары продовольствия – это значительное экономическое давление на граждан», – считает собеседник.

    «Энергетическая система республики еле-еле поддерживает свое существование. Только за этот год Украина потеряла около 9 ГВт генерирующих мощностей. В скором времени граждане столкнуться с необходимостью отключений света на 12 часов в сутки», – предупреждает эксперт.

    «Конечно, в такой ситуации мало кто готов продолжать идти на фронт за Украину. Патриотический запал первых месяцев войны остался в прошлом.

    Сегодня мужчин на поле боя тащат силком, из-за чего представители ТЦК в общественном сознании превратились в откровенных врагов, которых некоторые ненавидят даже сильнее чем российских солдат», – рассказывает собеседник.

    «Уровень недовольства офисом Зеленского сегодня в республике запредельный. В начале конфликта было сложно представить, что украинцы будут поджигать «бусы», избивать «вербовщиков» ВСУ. Сегодня это уже стало реальностью. В обществе четко сложилось понимание, что их хотят отправить на убой и кто их главный враг», – отмечает эксперт.

    «И в таких обстоятельствах добровольно уходить на войну хотят единицы. Между тем, одно из условий экономического попечительства Запада над Украиной – это регулярная отправка на фронт новых подразделений. Справляться с этим Зеленскому становится все сложнее. А значит, давление со стороны союзников постепенно может нарастать уже в 2025 году», – заключил Лизан.

    Главное
    Генпрокуратура внесла представление ДУМ за предписание о многоженстве
    В Калининграде осудили американца за попытку похищения ребенка
    На Украине ввели аварийные отключения света в девяти регионах
    Премьер Гренландии заявил Трампу, что остров не продается
    В Кремле привели подробности встречи Путина и Фицо
    Скандальное видео с корпоратива стало причиной увольнения главы филиала «Ставэлектросети»
    Дуров: Telegram впервые за три года начал приносить прибыль

    Почему Центробанк испугался «переохлаждения» экономики

    Банк России продолжает удивлять рынок. Если в прошлые разы он делал сюрпризы в виде более жесткого повышения ставки, то на этот раз удивил, наоборот, тем, что ее не повысил. Хотя рынок был уверен в обратном, ведь инфляция продолжила идти вверх. Почему же Центробанк решил сменить тактику игры? Подробности

    Перейти в раздел

    Ряды недругов Украины в ЕС пополнит еще одна страна

    В Болгарии, как это часто бывает в переломные моменты истории, сменили внешнеполитическую позицию на противоположную. Теперь болгары не хотят заключать с Владимиром Зеленским соглашение о совместном обеспечении безопасности и могут присоединиться к фронде Венгрии и Словакии. А разгадка одна – Дональд Трамп. Подробности

    Перейти в раздел

    Как пресечь попытки Киева испортить россиянам новогодние праздники

    В России за последние дни участились случаи поджогов административных зданий и офисов банков – и в этом виден отчетливый украинский след. Инциденты происходят под давлением телефонных мошенников. «Противник старается испортить людям празднование Нового года», говорят эксперты и объясняют, что нужно сделать, чтобы сорвать эти планы киевского режима. Подробности

    Перейти в раздел

    Антироссийский проект Прибалтики проваливается в хаос и финансовую яму

    В Прибалтике назвали виновных в хаосе и «финансовой яме» при строительстве проекта, который изначально позиционировался как символически важный путь связи стран региона с Европой. Теперь выяснилось, что на самом деле перед нами один из этапов подготовки военной инфраструктуры НАТО на случай столкновения с Россией. Но главное, даже при том, что виновные названы поименно, наказать их теперь невозможно. Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Как украинским спецслужбам удалось дотянуться до российского генерала

    Заказчики убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова находятся в военно-политическом руководстве Украины, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Почему именно начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ стал новой целью государственного украинского терроризма и как украинские спецслужбы смогли провернуть эту операцию? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Фицо в Москве и новая истерика Зеленского

      Владимир Зеленский потребовал от спецслужб Словаки проверить деятельность премьера этой страны Роберта Фицо. Повод – визит словацкого политика в Москву и его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Это уже вторая истерика Зеленского из-за словаков в последние дни, а дальше будет только хуже.

    • Еще две страны Евросоюза пошли против Киева

      Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал Киеву крупный конфликт в случае, если Украина, как собирается, остановит перекачку газа из России. В то же время вероятный будущий премьер Болгарии Бойко Борисов отказался от соглашения с Киевом об оборонном сотрудничестве, хотя раньше выступал «за». Для Владимира Зеленского настают плохие времена.

    • В Германии поставили на кон членство в ЕС

      Кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель предложила провести референдум о выходе из Евросоюза, чтобы спасти немецкую автомобильную промышленность. Ранее в партии предложили подумать и о выходе из НАТО. Но реально ли это для Германии?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............