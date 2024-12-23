Tекст: Евгений Поздняков

Социально-экономические проблемы Украины в 2024 году значительно усугубились. На фоне ужесточения мобилизационного законодательства и регулярных споров о снижении призывного возраста до 18 лет отток населения из страны усиливается. Только по данным ООН с 2022 года из страны выехало около 6,8 млн людей, при этом статистику выехавших между 2014 и 2022 годами уже никто не учитывает.

Ведение обычного быта на Украине с каждым днем тоже становится все труднее. Стремительно ухудшается ситуация с энергетикой, а экономика страны сокращает темпы роста, что прямо отражается на ценах в магазинах. При этом позитивных тенденций, которые способны изменить ситуацию в 2025 году, не просматривается, считают эксперты.

«Качество жизни украинцев значительно ухудшилось. Доходы населения остаются низкими, социальные льготы не индексируются. Особенно труден быт одиноких пенсионеров: прокормиться на сущие копейки от государства практически невозможно», – сказала политолог Лариса Шеслер.

«При этом цены в стране радикально выросли. Украинское правительство пытается представить темпы удорожания продовольствия средними по миру, но в реальности ситуация катастрофичная. Например, еще летом яйца стоили 30–40 гривен. Сегодня их продают по 60–80. За год также в два раза подорожал килограмм картошки. И такой взрывной рост на 20–30%, а то и на 50% наблюдается по многим категориям продуктов», – отмечает она.

«Услуги ЖКХ также дорожают. Если сравнивать текущие тарифы с концом 2023 года, то стоимость коммунальных услуг выросла почти на 19%. Заметно и увеличение цен в секторе общественного транспорта. Кроме того, драматичным образом изменилась и медицинская система Украины. О ее «доступности» приходится забыть», – говорит собеседница.

«С 1 января все амбулаторные услуги докторов, осуществленные без направления семейного врача, станут платными. То есть раскошелиться придется даже на простейшую консультацию у терапевта. А между тем расходы украинцев на госпитализацию за прошедший год выросли на 20–30%», – добавляет Шеслер.

«На этом фоне неудивительно, что страну стремится покинуть все больший процент населения. Только по официальным данным ООН с начала СВО республику покинули 6,8 млн людей. На пропускных пунктах в Европе и России формируются колоссальные очереди», – отмечает она.

«Причем государство неуклонно катится к демографической катастрофе.

В этом году еще сильнее проявилась ужасающая тенденция: Украину массово покидают школьники. Около 300 тыс. выпускников выехали с территории страны. Фактически потеряно целое поколение. В это же время уровень смертности примерно в три раза превысил показатели рождаемости», – акцентирует собеседница.

«Соответственно, уже в ближайшее время Украина столкнется с колоссальными проблемами воспроизводства граждан. Тенденций к положительным изменениям в этом плане не видится. Слухи о снижении призывного возраста до 18 лет пугают многих родителей. Любящие мамы и папы продолжат вывозить своих чад за границу», – говорит эксперт.

«Конечно, столь ужасающее положение внутри страны не может не сказываться на настроениях в ВСУ. К населению относятся как к пушечному мясу. У солдат не укладывается в голове тот факт, что пока они воюют на фронте, за их детьми охотятся представители ТЦК, а жены вынуждены экономить на простых товарах повседневного быта», – рассуждает Шеслер.

«Поэтому только за декабрь общее число случаев дезертирства в украинской армии возросло на 40%.

Количество мужчин, не желающих следовать приказам генералов, растет по экспоненте. Сами командиры рассказывают о том, что лишь 10% «бусифицированных» доходят до фронта. Остальные «ускользают» из-под взора ВСУ на этапе учебки», – делится она.

«До людей начинает доходить, что офис Зеленского относится к ним как к откровенному быдлу. Поэтому украинцы на сегодняшний день бегут уже не столько от войны, сколько от собственных властей. Причем возвращаться обратно планирует лишь малая часть населения. Многие хотят полностью ассимилироваться в стране, где нашли временное прибежище», – добавляет Шеслер.

Финансовая система Украины замерла в шаге от пропасти, соглашается экономист Иван Лизан. «Государственный долг равняется 95% от ВВП. Ожидается, что в следующем году этот показатель достигнет и 106%. Примечательно, что расходы Киева составили 86 млрд долларов, а доходы лишь 49 млрд. Дефицит равняется 37 млрд», – рассказывает собеседник.

«Для любой нормальной страны эти данные стали бы смертным приговором.

Но с Украиной все гораздо сложнее. Республика не обладает «национальной экономикой» в классическом ее понимании. Она полностью держится на вливаниях со стороны Запада. Поэтому мы не должны обманываться поверхностными проблемами нашего противника», – рассуждает эксперт.

«До тех пор, пока США и ЕС готовы «оплачивать банкет» офиса Зеленского, Украине больших экономических проблем не грозит. Бюджет финансовой помощи на 2025 год уже расписан. То есть еще как минимум 12 месяцев местные управленцы могут жить припеваючи. Другое дело, что терпение у Вашингтона и Брюсселя тоже не бесконечное», – добавляет экономист.

«Уже расходятся слухи о том, что Дональд Трамп может снизить объемы финансовых вливаний в ВСУ. Конечно, далеко не факт, что он действительно пойдет на такие меры, но важно, что режим Зеленского держится исключительно за счет внешней поддержки, а рано или поздно она начнет иссякать. Вполне возможно, что к концу 2025 году недовольство Украиной усилится», – говорит он.

«Ведь офис Зеленского может подвести Запад по самому главному параметру – в возможности предоставления «пушечного мяса» на фронт.

Экономика республики продолжает подпитываться, но поступающий капитал обходит стороной социальный сектор выплат. Более того, Киев пытается получить деньги на ведение войны и со стороны собственных граждан», – напоминает Лизан.

«Мало того, что страна фактически отказалась от каких-либо гарантий перед населением, так общество и бизнес еще обложили дополнительными налогами. Так называемый «военный сбор» подняли до 5% со всех физических лиц за исключением солдат. На фоне роста цен за товары продовольствия – это значительное экономическое давление на граждан», – считает собеседник.

«Энергетическая система республики еле-еле поддерживает свое существование. Только за этот год Украина потеряла около 9 ГВт генерирующих мощностей. В скором времени граждане столкнуться с необходимостью отключений света на 12 часов в сутки», – предупреждает эксперт.

«Конечно, в такой ситуации мало кто готов продолжать идти на фронт за Украину. Патриотический запал первых месяцев войны остался в прошлом.

Сегодня мужчин на поле боя тащат силком, из-за чего представители ТЦК в общественном сознании превратились в откровенных врагов, которых некоторые ненавидят даже сильнее чем российских солдат», – рассказывает собеседник.

«Уровень недовольства офисом Зеленского сегодня в республике запредельный. В начале конфликта было сложно представить, что украинцы будут поджигать «бусы», избивать «вербовщиков» ВСУ. Сегодня это уже стало реальностью. В обществе четко сложилось понимание, что их хотят отправить на убой и кто их главный враг», – отмечает эксперт.

«И в таких обстоятельствах добровольно уходить на войну хотят единицы. Между тем, одно из условий экономического попечительства Запада над Украиной – это регулярная отправка на фронт новых подразделений. Справляться с этим Зеленскому становится все сложнее. А значит, давление со стороны союзников постепенно может нарастать уже в 2025 году», – заключил Лизан.