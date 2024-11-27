Коррупция уничтожает энергетику Украины сильнее авиаударов

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов,

Роман Крецул

Около 80% энергетической инфраструктуры Украины повреждено или разрушено российскими ударами. При этом, по информации The Times, столь плачевного исхода можно было избежать. Издание сообщает, что еще в феврале этого года инженеры из Британии, Германии, США и Японии советовали офису Зеленского заняться укреплением защиты объектов генерации при помощи бункеров.

По словам экс-главы Агентства восстановления и инфраструктурных проектов Украины Мустафы Найема, проект отложили из-за отказа выделить на него деньги. Он добавил, что стоимость переноса части электроподстанций в подземные бункеры составила 1,4 млрд евро. Тем не менее власти отказались выплачивать средства подрядчикам, из-за чего работы были остановлены.

Найем также рассказал, что для получения неофициального одобрения на строительство необходимых объектов исполнителям предлагалось связаться с замруководителя офиса Зеленского Кириллом Тимошенко, который требовал от компаний 10% комиссии за выбор конкретного проекта. Более того, увольнение руководителя «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого в реальности было вызвано большим количеством «откатов на фоне всепроникающей коррупционной пирамиды».

Примечательно, что ранее в Киеве уже жаловались на проблемы с энергоинфраструктурой. Так, глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил в интервью Politico, что страна стоит на грани «самой тяжелой зимы в своей истории». Тогда же он настаивал на увеличении импорта энергии из стран ЕС.

В сентябре во время выступления на Генассамблее ООН Владимир Зеленский также признавал плачевное состояние имеющихся объектов генерации электричества. По его словам, энергосистема страны оказалась разрушена на 80%, поэтому «миллионы людей могут остаться без тепла» уже этой зимой, пишет РБК.

Впрочем, в экспертной среде сомневаются в достоверности заявлений украинской стороны. Велика вероятность, что Киев умышленно завышает степень повреждений, чтобы Запад выделил очередные транши. Однако, как бы то ни было, энергетика в стране действительно находится в плачевном состоянии. И если дефицит электричества будет слишком велик, офис Зеленского примет решение не в пользу граждан.

«Начнем с информации о повреждении около 80% энергетической инфраструктуры Украины. Уверен, что это не в полной мере соответствует действительности. Киев таким образом попросту держит своих западных партнеров в напряжении и пытается выпросить денег», – считает экономист Иван Лизан.

«При этом, безусловно, Россия изрядно потрепала энергетическую систему Украины. Тепловая генерация практически полностью обнулена, а мощности гидроэлектростанций снизились примерно на 40-45%. Остались нетронутыми электростанции, где гидроагрегаты находятся в теле плотины», – напомнил эксперт.

«Украину спасает лишь то, что мы не наносили удары по АЭС, поскольку это небезопасно. Атомная генерация в стране стабильно работает. Кроме того, Евросоюз увеличил лимиты на перетоки с 1,7 ГВт до 2,1 ГВт. Помимо этого, у Киева много газопоршневых генераторов из других стран. Этими устройствами они запитывают объекты критической инфраструктуры», – детализировал собеседник.

«Третий момент: Украина сокращает объемы потребления электроэнергии. Для промышленности тариф подняли, самих промпотребителей стало меньше – кто-то закрылся, кого-то мобилизовали. Еще как минимум шесть миллионов украинцев находятся за пределами страны, для остальных электроэнергия тоже подорожала. Все это позволяет стране кое-как перебиваться нынешней генерацией», – продолжил он.

«Если российское военно-политическое руководство не примет решение об ударах по бывшему Бурштынскому энергоострову, Украина сможет пережить зиму. Речь идет о выделенной части объединенной энергосистемы, образованной Бурштынской ТЭС, Калушской ТЭЦ и Теребля-Рикской ГЭС с прилегающими электрическими сетями. Правда,

однозначно не обойдется без веерных отключений»,

– считает собеседник. По мнению спикера, в британской прессе неспроста появилась публикация о коррупции и невозможности возвести укрытия на энергообъектах. «Складывается впечатление, что некие западные политические силы хотят отомстить Зеленскому за увольнение своего ставленника Владимира Кудрицкого с должности директора «Укрэнерго». Во-первых, учитывая специфику Украины, слова про откаты в 10% смешны, по местным меркам это мелочи. Во-вторых, сомнительна сама идея строительства подобной защиты. От ударного беспилотника они может и защитят, а от Х-101 и ФАБов – уже точно нет», – полагает Лизан.

По мнению политолога Ларисы Шеслер, несмотря на сложности, энергетика Украины будет продолжать работать. «На данный момент эта сфера сохраняет признаки жизни хотя бы потому, что функционируют атомные электростанции. Хотя тепловая энергетика, конечно, в значительной степени повреждена, маневрировать ею будет нелегко», – указала она.

«Если зима будет мягкой, то Украина, я думаю, может пройти ее с ограничениями и отключениями. Однако в случае ударов по распределительным узлам и подстанциям электроэнергия перестанет поступать в целые города», – рассуждает аналитик.

«При этом факт остается фактом: энергетический комплекс Украины стал источником грандиозного коррупционного «распила».

Еще в прошлом году министерство энергетики и различные компании разработали проект укрытий подстанций от поражения осколками, ракетами, БПЛА. Но когда провели аудит проекта, то выяснилось, например, что цемент для них собирались закупать в десять раз дороже рынка», – рассказала она.

«Тем не менее часть этих укрытий построили, деньги «распилили». А никакого эффекта от этого нет. Поля подстанций занимают многие гектары, накрыть их бетонным укрытием в принципе невозможно», – подчеркнула собеседница. По ее словам, сейчас, когда всплывают данные аудита, Запад начинает «испытывать раздражение» из-за того, что миллиарды долларов, выделяемые на помощь Украине, откровенно разворовываются. «Но как бы то ни было, в условиях дефицита энергии население будет получать ее по остаточному принципу, а приоритет Зеленский отдаст военно-промышленному комплексу и бизнесу», – заключила Шеслер.