Почему энергетика Украины еще жива

Tекст: Николай Стороженко

До начала отопительного сезона на Украине остается около полутора месяцев. Настроения у властей – сдержанно-подавленные: «Энергетическая устойчивость – один из наших самых больших вызовов этой зимой и осенью. Мы успешно преодолели три отопительных сезона, но предстоящая зима может быть самой тяжелой», – такую оценку ситуации дал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

При этом он упомянул Харьков как наиболее проблемный регион. По его словам, уничтожены все харьковские ТЭЦ. Напомним также, что еще весной была выведена из строя ближайшая к Харькову крупная теплоэлектростанция (Змиевская), а также связанные с ним линиями электропередач Кременчугская ТЭЦ, Кременчугская ГЭС, Трипольская ТЭС.

«Сегодня собственной генерации у города Харькова нет», – так оценил положение города мэр Харькова Игорь Терехов еще в апреле. После ударов, нанесенных по распределяющим мощностям 26 августа, и Харьков, и Украина в целом столкнулись также с сокращением возможностей маневрировать мощностями. В каком положении сегодня находится энергетика Украины?

Энергосистема: не съели, но надкусили

В целом эксперты сходятся на том, что энергетика Украины все еще является единой системой, хотя ее целостность в значительной степени нарушена.

«Фактически можно говорить о двух условных «островах» или, скорее, «полуостровах». Один из них, в который вошли западные и часть центральных областей, скажем, Винницкая, снабжается более-менее нормально. Он имеет доступ и к электроэнергии отечественной генерации, и к импорту. Второй включает Киевскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую и Сумскую области. И тут энергоснабжение очень проблематичное», – поясняет эксперт энергорынка Олег Попенко. Есть серьезные проблемы с перетоком мощности с запада на восток и с севера на юг.

Как видим, Харьковскую область эксперт не включает ни в один из этих «полуостровов». К тому же, по другим данным, ситуация в Сумской области немногим лучше, чем в Харьковской. Однако на момент публикации материала (12 сентября) «Укрэнерго» уже шестой день не вводило на Украине графиков отключения электроэнергии – как плановых, так и экстренных. Следовательно, даже наиболее уязвимые города и области сохраняют связь с энергосистемой. Вопрос лишь в нагрузке, которую она может им передать.

Спустя несколько дней после последнего массированного удара по объектам украинской энергетики (в конце августа) тогдашний глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий все еще оптимистично оценивал перспективы Украины на предстоящий отопительный сезон: «Я думаю, что следующей зимой нас ждет много испытаний… Но я не считаю, что у нас будет какой-то апокалиптический сценарий. Я считаю, что мы не допустим блэкаута».

К тому же Кудрицкий перечислил обстоятельства, вселяющие в него уверенность: «зимой у нас точно будет существенная поддержка со стороны европейских стран», «к нам ежемесячно приезжают намного больше трансформаторов, чем мы теоретически можем потерять от атак», «у нас также есть инженерная защита наших объектов».

Премьер-министр Украины добавляет к этому следующие пункты: в Фонде поддержки украинской энергетики накопили 560 млн евро; партнеры профинансировали закупку оборудования на 170 МВт; партнеры Украины пообещали ей 290 когенерационных установок (обеспечивают подогрев воды за счет использования попутного тепла при производстве) и более 100 блочно-модульных котельных. Все данное оборудование планируется установить в течение осени-зимы.

Неочевидные факторы

Стоит обратить внимание на еще несколько моментов, которые помогают Украине выдерживать удары по энергосистеме. И это прежде всего снижение потребления. Тот же Харьков к началу СВО насчитывал около 2 млн человек населения. К апрелю 2024 года это количество сократилось до 1,2 млн человек. Сегодня, скорее всего, еще меньше, так как очередной всплеск эвакуации из Харькова начался как раз после весенних ударов по энергосистеме.

Данный фактор работает не только на Харьков. С начала года Украину покинули 400 тыс. человек (чистый отток), то есть уже вдвое больше, чем прогнозировал Нацбанк Украины в мае этого года.

Кроме того, правительство Украины поощряет эвакуацию производств в западные области страны. Да и сами бизнесмены нередко приходят к такому непростому решению: расходы на генераторы и топливо к ним в какой-то момент перевешивают расходы на переезд.

Еще одним фактором сокращения спроса на электроэнергию стал майский закон, ужесточивший нормы мобилизации. Компании банально вынуждены сокращать или даже останавливать производство: некому работать.

Украинские чиновники зачастую преувеличивают и сгущают краски, описывая ущерб, нанесенный Украине.

Та же ТЭЦ-5 (Харьков) после весенних ударов активно ремонтируется с привлечением средств европейских доноров. И несмотря на многократно повторенное «восстановление займет годы», скорее всего, будет введена в строй к началу отопительного сезона либо чуть позже. «Война – путь обмана».

Имеет значение и децентрализация. Во времена Мао каждая китайская деревня плавила чугун и металл в маленькой домне. На Украине делают примерно то же самое, стимулируя потребителей (бизнес, управляющие организации многоквартирных домов) переходить на полное или частичное самообеспечение. Бизнес, УК и даже рядовые граждане могут получить кредитные средства на установку генераторов, солнечных панелей с системами хранения, получив к тому же возмещение затрат на покупку и установку оборудования.

С точки зрения экономики все это сомнительно примерно так же, как и деревенская металлургия. Да и много ли даст такая экономия? Однако у войны своя логика и своя экономика. Для балансирующей у края пропасти энергосистемы любое снижение нагрузки неоценимо.

К децентрализации можно отнести и восстановительные работы в Харькове. По словам властей, сейчас туда завозятся мобильные котельные мощностью 1 МВт, от которых будут запитывать дома. Вроде и несравнимо с мощностью даже одной ТЭЦ-5 (540 МВт), но на фоне массового оттока населения (и за неимением лучших вариантов) годится и это.

Решат погода и Россия

Таким образом, удары по украинской энергетике (март – май 2024 и август 2024 года) снизили прочность энергосистемы, ее возможности маневрирования (во время суточных и сезонных пиков), а также перетоки электроэнергии из районов избыточной генерации в районы повышенного потребления. Однако к развалу ОЭС или к долговременной изоляции отдельных ее частей эти удары пока не привели. Хотя и приблизили такой сценарий.

Парадокс в том, что Украина добивает свою энергетику не менее активно, чем удары ВС РФ.

Ведь согласно заявлению Сергея Шойгу, Украина сама отказалась от договоренностей о взаимном отказе от ударов по объектам энергетики – как раз накануне нападения на Курскую область. Так что атака 26 августа целиком на совести Киева.

Многие переоценивают ущерб энергетике Украины, поскольку исходят из довоенных масштабов генерации, потребления и т. п. А также забывают о колоссальном профиците мощностей на Украине. Те, кто пугают украинцев многочасовыми отключениями во время отопительного сезона, почему-то умалчивают, что лето было примерно таким же. Скажем, в Киеве в июле свет стабильно отсутствовал 12–14 часов в сутки.

Итог простой. То, как Украина пройдет грядущую зиму, во многом будет зависеть от погоды: летом грозой энергосистемы были кондиционеры, зимой их сменят обогреватели. Но как только жара отступала, графики отключений тут же сокращались или отменялись вовсе. Но финальный приговор украинской энергетике зависит от новых ударов, их масштаба и результативности.