Возможна ли иная, не потребительская культура мирного времени? Я полагаю, что да. Такой культурой могла бы стать культура созидания. У нас в России есть много мирных дел. Наша страна – это огромная мастерская, которая ждет работников. Место русского человека – не в вишневом садочке, а на просторах, где реализуются большие проекты.2 комментария
Чехия предложила способ заменить транзит газа через Украину
Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела предложил использовать газотранспортную систему чешской стороны в качестве альтернативы украинскому маршруту для поставок газа в восточную Европу, особенно в случае прекращения транзита из России.
Как заявил чешский министр в письме еврокомиссару по энергетике Кадри Симсон, Чехия готова принять дополнительные объемы газа из Западной Европы и транспортировать их в страны Восточного блока, передает «Коммерсант».
По его словам, пропускная способность чешской газотранспортной системы позволяет заместить около 40-42 млн кубических метров газа в сутки, которые в настоящее время поставляются в Европу через Украину.
Сикела заявил, что использование чешской газотранспортной системы позволит диверсифицировать источники поставок газа и повысить энергетическую безопасность стран Восточной Европы.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что европейская экономика переживает довольно серьезные испытания в связи с отказом от российских энергоносителей, закрываются многие отрасли.