Чехия предложила способ заменить транзит газа через Украину

Tекст: Александра Юдина

Как заявил чешский министр в письме еврокомиссару по энергетике Кадри Симсон, Чехия готова принять дополнительные объемы газа из Западной Европы и транспортировать их в страны Восточного блока, передает «Коммерсант».

По его словам, пропускная способность чешской газотранспортной системы позволяет заместить около 40-42 млн кубических метров газа в сутки, которые в настоящее время поставляются в Европу через Украину.

Сикела заявил, что использование чешской газотранспортной системы позволит диверсифицировать источники поставок газа и повысить энергетическую безопасность стран Восточной Европы.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что европейская экономика переживает довольно серьезные испытания в связи с отказом от российских энергоносителей, закрываются многие отрасли.