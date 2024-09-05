Украинцам в СНБО пообещали зиму с минимумом тепла и света

Центр противодействия дезинформации при СНБО опубликовал неутешительный для Украины энергетический сценарий

Tекст: Константин Сергеев

«По худшему сценарию зимой украинцы могут проводить до 20 часов в сутки без света и отопления», – сообщает центр.



По информации эксперта украинского Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, такое возможно. Тому послужат продолжение ударов по энергетической инфраструктуре Украины и неполное восстановление мощности энергосистемы. Кроме того, в минус сыграют холодная зима и ситуация, когда не смогут действовать все энергоблоки украинских АЭС.

По оптимистичному прогнозу, электричество будут отключать по 12 часов в сутки.

Как сообщалось во вторник, уволен с должности главы национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.