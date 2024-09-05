Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену иллюзий, которые подогревают геополитические наперсточники.6 комментариев
Украинцам в СНБО пообещали зиму с минимумом тепла и света
Центр противодействия дезинформации при СНБО опубликовал неутешительный для Украины энергетический сценарий
Украинский Центр противодействия дезинформации при СНБО опубликовал сценарий, согласно которому жители страны ближайшей зимой могут проводить почти все время без тепла и света.
«По худшему сценарию зимой украинцы могут проводить до 20 часов в сутки без света и отопления», – сообщает центр.
По информации эксперта украинского Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, такое возможно. Тому послужат продолжение ударов по энергетической инфраструктуре Украины и неполное восстановление мощности энергосистемы. Кроме того, в минус сыграют холодная зима и ситуация, когда не смогут действовать все энергоблоки украинских АЭС.
По оптимистичному прогнозу, электричество будут отключать по 12 часов в сутки.
Как сообщалось во вторник, уволен с должности главы национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.