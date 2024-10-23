Зима заставила Зеленского заговорить по-другому

Tекст: Анастасия Куликова,

Евгений Поздняков

Владимир Зеленский назвал возможный «первый шаг» к перемирию с Россией. В интервью изданию Financial Times он заявил, что взаимный отказ Киева и Москвы от ударов по энергетической инфраструктуре может поспособствовать деэскалации. «Может ли это привести к концу горячей фазы войны? Думаю, да», – добавил он.

При этом еще в августе газета The Washington Post писала, что Украина и Россия планировали обсудить в Катаре вопрос о прекращении обстрелов объектов энергетики. Однако встреча делегаций не состоялась: на фоне начавшейся операции ВСУ в Курской области от переговоров отказалась Москва.

На мероприятие якобы возлагались колоссальные надежды. Доха планировала выступить в качестве посредника между сторонами. Итоговое соглашение обсуждалось тремя государствами в течение двух месяцев. Планировалось, что встреча послужит началом разработки всеобъемлющего соглашения о прекращении конфликта.

Тем не менее российское руководство опровергло организацию переговоров по данной проблеме в Катаре. Так, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что никаких обсуждений не велось. Эту же информацию подтверждала и официальный представитель МИД Мария Захарова.

Заявления Зеленского в интервью Financial Times являются очередным примером «украинской дипломатии», в которой Киев надеется обдурить всех на ровном месте, считает политолог Алексей Чеснаков. По его оценке, противник всего лишь пытается отсрочить «энергетический коллапс» в преддверии отопительного сезона.

«Ничего путного за лето украинские власти не сделали, несмотря на многомиллионные вливания Запада. Даже если представить, что Россия зимой прекратит наносить удары по объектам критической инфраструктуры, Зеленскому будет крайне трудно пройти зимний период без значительных потрясений», – рассуждает эксперт.

«А тот факт, что в последнее время ВС РФ атакуют Украину преимущественно дронами, сохраняя и накапливая ракеты, указывает на наличие запаса, который позволит погрузить страну в тотальный блэкаут», – акцентирует он. Кроме того, в заявлениях Зеленского присутствует и попытка задобрить западных партнеров.

«Усталость в Европе от конфликта усиливается. Лидеры многих стран, очевидно, давят на украинское руководство с требованием смягчить занимаемые позиции. Поэтому Киев пытается продемонстрировать мнимую договороспособность, которая, конечно, не имеет ничего общего с реальным мирным урегулированием», – считает политолог.

«Более того, если бы Зеленский был более откровенным, то его слова звучали бы следующим образом: «Россия, давайте вы пока не будете наносить по нам удары, потому что мы все еще не получили обещанный объем дальнобойных ракет от США и разрешение наносить ими удары по вашей территории», – иронизирует он.

«Абсолютно точно взаимный отказ от ударов по энергетической инфраструктуре – это временное решение для Зеленского,

которое бы дало ему пространство для усиления давления на партнеров. Поэтому Москве не стоит идти навстречу Киеву в данном вопросе. Украина полностью дискредитировала себя в качестве стороны переговоров», – пишет Чеснаков.

Враньем называет заявления Зеленского и военкор Александр Коц. По его мнению, данное предложение напрямую противоречит «мирному плану», который совсем недавно «с большой помпой» был презентован европейским политикам. К тому же со схожей идеей до этого выступала и сама Россия.

«Сергей Шойгу рассказывал, что Москва готова была принять аналогичное предложение Турции. И что Украина? Сначала вроде согласилась, а потом напала на Курскую область с прицелом на захват Курской АЭС. Ничто не помешает Незалежной снова нас «кинуть», – считает он. Коц также предупреждает: согласие с Зеленским по данному вопросу лишь отдалит окончание «горячей фазы войны».

«Нельзя забывать, что энергетика – это кровь ВПК.

Подобные заявления на фоне триумфа саммита БРИКС в России выглядят сугубо политическими. Киев понял, что теряет повестку, и решил ее возглавить. Дескать, пусть там все обсуждают нашу новую «мирную» инициативу, а не этот ваш новый миропорядок. Дурно пахнет это ваше энергетическое «перемирие», – акцентирует Коц.

В Киеве ранее признавали, что в стране уничтожено до 90% тепловой энергогенерации, напоминает Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру». «А впереди зима. Если ВС России нанесут несколько мощнейших ударов, то атомного сегмента может оказаться недостаточно для удовлетворения всех потребностей», – добавил он.

По его мнению, «киевским властям не жалко людей, которые могут остаться без тепла и света». Зеленский и его офис больше переживают о том, что «без энергетики остановится военный сегмент промышленности», уточнил собеседник. «А это приблизит Украину к катастрофе и возможной капитуляции», – полагает эксперт.

Впрочем, заявлению Зеленского о прекращении ударов по энергообъектам есть и другое объяснение. Скачко отметил, что оно прозвучало аккурат в то время, когда в Казани собрались лидеры стран БРИКС и гости мероприятия. «Конечно, эти слова неслучайны. Понятно, что в столице Татарстана на переговорах различного уровня обсуждают украинский конфликт», – сказал собеседник.

Здесь важно отметить изменение имиджа Зеленского в глазах Глобального Юга – от «жертвы» к «агрессору».

Это произошло по ряду причин, среди которых нападение ВСУ на Курскую область с риском для АЭС в Курчатове. Сюда же можно отнести регулярные удары противника по объектам Запорожской АЭС и создание угроз для транзита энергоносителей.

То есть Зеленский, с одной стороны, ведет боевые действия далеко за гранью фола, а с другой стороны – пытается изыскать хитрый способ прикрыть остатки украинской энергетики так, чтобы они могли функционировать в интересах военной промышленности и ВСУ. «На этом фоне он «гонит волну» и пытается сделать себя лидером мирной повестки», – считает политолог.

Однако в этой геополитической игре именно Зеленский рискует оказаться проигравшим. Собеседник сомневается, что тому удастся перехитрить Россию и страны БРИКС. «Лидеры объединения уже согласовали позицию по Украине, которая отражена в итоговой декларации казанского саммита», – заключил Скачко.