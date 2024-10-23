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    Спикер парламента Грузии рассказал об уговорах вступить в войну с Россией
    Страны БРИКС выразили позицию по Украине в Казанской декларации
    Страны БРИКС указали на негативное влияние незаконных санкций на мировую экономику
    Путин предложил создать зерновую и товарную биржи БРИКС
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    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев Русская армия мешает Западу думать

    Что делать завтра и как вернуть свою гегемонию? Это вопросы, которые крайне тревожат элиты на Западе. В ситуации, пока русская армия давит натовских выкормышей, думать сложно. Трудно даже понять, в какой степени именно сейчас нужно поддерживать Киев и сколько денег потратить на украинский проект.

    0 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Уловка Зеленского показывает его слабое место

    Если бы Зеленский был откровенен, то его заявление должно было звучать следующим образом: «Россия, давайте вы пока не будете наносить по нам удары, потому что мы все еще не получили обещанный объем дальнобойных ракет от США и разрешение наносить ими удары по вашей территории».

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Общество должно быть немного детским

    Сейчас во всем нашем отношении к детям, в образовании, воспитании, во главу угла ставится физическое выживание и индивидуальное преуспевание. Но и у биологической жизни, и у социального успеха – каким бы мы ни видели его у своих детей – должен быть смысл. Зачем, ради чего – ради другого, любви, Родины, человечества, Бога?

    0 комментариев
    23 октября 2024, 16:04 • Новости дня

    Страны БРИКС выразили позицию по Украине в Казанской декларации

    Страны БРИКС выразили позицию по Украине в Казанской декларации
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В принятой странами БРИКС на саммите в Казани декларации лишь один из 134 пунктов посвящен Украине, в нем подчеркивается важность соблюдения принципов и целей Устава ООН и предложены инициативы по мирному урегулированию конфликта.

    В документе, опубликованном на сайте Кремля, страны – участницы объединения напомнили о своих национальных позициях в отношении ситуации на Украине, ранее обозначенных на форумах, таких как Совбез и Генассамблея ООН.

    «Мы напоминаем о национальных позициях в отношении ситуации на Украине и вокруг нее, обозначенных на соответствующих форумах, включая СБ ООН и ГА ООН. Мы подчеркиваем, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязанности. Мы с удовлетворением отмечаем соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах, призванные обеспечить мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии», – говорится в декларации.

    Напомним, участники саммита БРИКС утвердили Казанскую декларацию, подводящую итоги российского председательства в объединении. В ходе саммита президент России Владимир Путин заявил, что страны за время российского председательства в БРИКС укрепили свои связи по всем направлениям. Он также заявил, что Россия стремится укрепить авторитет БРИКС, сосредоточившись на решении глобальных проблем, подчеркнув значимость многостороннего сотрудничества.

    23 октября 2024, 12:15 • Новости дня
    Варшава испугалась создания платежной системы БРИКС

    Польша выразила опасения из-за возможного создания БРИКС глобальной платежной системы

    Варшава испугалась создания платежной системы БРИКС
    @ Fot. Tedi/Newspix.Pl/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Польские власти выражают опасения по поводу возможных экономических решений на саммите БРИКС в Казани, которые могут включать создание новой глобальной платежной системы в обход Запада, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна в эфире канала TVP Info.

    «Я боюсь лишь того, как бы там не дошло до слишком далеко идущих договоренностей в области экономики», – сказал польский дипломат.

    Он отметил, что одной из таких договоренностей может стать создание новой платежной системы, позволяющей осуществлять взаиморасчеты в обход Запада, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия планирует создать новую платежную систему стран БРИКС, которая будет значительно лучше системы SWIFT, от которой Запад отключил Россию.

    Президент Владимир Путин сообщил, что члены БРИКС разрабатывают обмен финансовой информацией между центральными банками, который станет аналогом SWIFT.

    На Деловом форуме БРИКС в Москве участники получили промо-карты BRICS Pay с балансом в 500 рублей, предназначенные для оплаты товаров через QR-код.

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    23 октября 2024, 11:06 • Новости дня
    WSJ: Северная Корея отправила 1,5 тыс. военных на учения в Россию

    Южнокорейская разведка сообщила о прибытии 1,5 тыс. северокорейских военных в Россию

    WSJ: Северная Корея отправила 1,5 тыс. военных на учения в Россию
    @ KCNA/EPA/ТАСС

    Северная Корея направила около 1,500 военнослужащих спецназа на обучение в восточную Россию, что свидетельствует о наращивании военного сотрудничества Москвы с Пхеньяном и другими партнерами в контексте конфликта на Украине, пишет американская The Wall Street Journal со ссылкой на данные разведки Южной Кореи.

    Как сообщает The Wall Street Journal, Северная Корея отправила в Россию около 1,5 тыс. спецназовцев для участия в тренировках. Информацию предоставила основная разведывательная служба Южной Кореи. По мнению американского издания, это происходит на фоне усиления военного сотрудничества Москвы с Пхеньяном и другими партнерами, такими как Иран, в поддержку военных действий на Украине.

    По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, российские военно-морские суда переправили северокорейских военнослужащих в Россию в этом месяце. В ближайшем будущем Пхеньян планирует отправить до 12 тыс. солдат для оказания помощи Москве. Этот шаг подтверждает стремление России наладить более тесное взаимодействие с Северной Кореей в рамках своей международной политики, пишет WSJ.

    Кроме того, источники WSJ подчеркивают, что подобное сотрудничество может сигнализировать о намерении России расширить свои военные возможности и укрепить альянсы на международной арене. Это также свидетельствует о стратегической важности восточных регионов России в контексте глобальных конфликтов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политолог Владимир Скачко заявил, что Киев и Сеул при поддержке Запада заранее готовят почву для появления южнокорейских специалистов на стороне ВСУ. Представитель КНДР при ООН опроверг обвинения Южной Кореи и Украины в отправке солдат, назвав их слухами. Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что американские военные не могут подтвердить заявления киевского режима о присутствии войск КНДР на Украине. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон сравнила поведение Южной Кореи и Украины с «невоспитанными собаками, выпестованными США». Военный корреспондент Александр Коц рассказал, что российские военные из группировки «Центр» подняли флаг, напоминающий флаг КНДР, в районе Цукурино в ДНР.

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    22 октября 2024, 19:21 • Видео
    В Грузии готовят крайние меры

    Самый влиятельный и богатый человек Грузии Бидзина Иванишвили рассказал, как Запад предлагал ему начать войну с Россией и как он планирует вести себя с Западом дальше. Парламентские выборы в ближайшее воскресенье могут закончиться госпереворотом, поэтому грузинская власть тоже поднимает ставки.

    Коментарии (0)
    23 октября 2024, 09:42 • Новости дня
    Пентагон заявил о невозможности ударов ракетами ATACMS по базам ВКС России

    Министр обороны США Остин заявил о невозможности ударов ATACMS по базам ВКС России

    Пентагон заявил о невозможности ударов ракетами ATACMS по базам ВКС России
    @ Rod Lamkey/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны США Ллойд Остин заявил Fox News, что российские базы ВКС перемещены из зоны досягаемости ракет ATACMS, что делает невозможными удары по таким объектам.

    Министр обороны США Ллойд Остин сообщил в интервью Fox News, что Россия переместила свои воздушные силы из зоны поражения ракет ATACMS. Это заявление было сделано в ответ на вопрос о возможности США удовлетворить просьбу Украины об использовании дальнобойного вооружения для ударов по российским объектам, передает РИА «Новости».

    Остин, между тем, отметил, что Украина обладает возможностями по производству дронов с высокой дальностью действия, что открывает для нее другие возможности ведения боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители США признали невозможность осуществления больших поставок ракет ATACMS на Украину. Вашингтон выбрал стратегическую цель для ударов украинскими ракетами ATACMS. Российские ПВО сбили ракеты ATACMS у Луганска.

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    23 октября 2024, 15:02 • Новости дня
    Эксперты объяснили заявление Зеленского об энергетическом «перемирии»

    Политолог Скачко: Зеленский заявлением об энергетическом «перемирии» пытается повлиять на БРИКС

    Эксперты объяснили заявление Зеленского об энергетическом «перемирии»
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Владимир Зеленский неслучайно заявил об энергетическом «перемирии» тогда, когда в Казани проходит саммит БРИКС. Таким образом он пытается повлиять на мнение глав государств объединения, а также выставить себя якобы лидером будущей мирной повестки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский назвал прекращение ударов по энергообъектам возможным первым шагом к перемирию на Украине.

    «В Киеве ранее признавали, что на Украине уничтожено до 90% тепловой энергогенерации. А впереди зима. Если ВС России нанесут несколько мощнейших ударов, то атомного сегмента может быть недостаточно для удовлетворения всех потребностей», – отметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    По его мнению, «киевским властям не жалко людей, которые могут остаться без тепла и света». Зеленский и его офис больше переживают о том, что «без энергетики остановится тот сегмент промышленности, который работает на войну», уточнил собеседник. «А это приблизит Украину к катастрофе и возможной капитуляции», – полагает эксперт.

    Впрочем, заявлению Зеленского о прекращении ударов по энергообъектам есть и другое объяснение. Скачко отметил, что оно прозвучало аккурат в то время, когда в Казани собрались лидеры стран БРИКС и гости мероприятия. «Конечно, это заявление Зеленского неслучайно. Понятно, что в столице Татарстана на переговорах различного уровня обсуждают украинский конфликт», – сказал Скачко.

    Он указал на изменение имиджа Украины – от «жертвы» к «агрессору». Это произошло по ряду причин, среди которых нападение ВСУ на Курскую область, а также угрозы Киева прекратить транзит газа и нефти. «На этом фоне Зеленский «гонит волну» и пытается сделать себя лидером будущей мирной повестки», – считает политолог.

    Однако в этой геополитической игре Зеленский рискует оказаться проигравшим. Собеседник сомневается, что тому удастся перехитрить Россию и страны БРИКС. К слову, лидеры объединения уже согласовали позицию по Украине, которая найдет отражение в итоговой декларации казанского саммита. По прогнозам спикера, в документе будет сказано о необходимости политико-дипломатического урегулирования конфликта.

    Военкор Александр Коц в свою очередь назвал враньем заявление Зеленского. «Во-первых, это противоречит «мирному плану» того же самого Зеленского, который он недавно презентовал с большой помпой», – пояснил он. «Во-вторых, мы уже предлагали нечто подобное Киеву, – напомнил Коц. – Сергей Шойгу недавно рассказывал, что Москва готова была принять аналогичное предложение Турции. И что Украина? Сначала вроде согласилась, а потом напала на Курскую область с прицелом на захват Курской АЭС. Ничто не помешает Незалежной снова нас «кинуть».

    «В-третьих, если Зеленский об этом просит – значит, все мы делаем правильно, – добавил военкор. – В-четвертых, энергетический мораторий не только не приблизит «конец горячей фазы войны». Он его значительно отдалит. Потому что в первую очередь энергетика – это кровь ВПК».

    «В-пятых, это сугубо политическое заявление на фоне триумфа саммита БРИКС в России. Киев понял, что теряет повестку, и решил ее возглавить. Дескать, пусть там все обсуждают нашу новую «мирную» инициативу, а не этот ваш новый миропорядок. В общем, с какой стороны ни посмотри, дурно пахнет это ваше энергетическое «перемирие», – заключил Коц.

    Ранее Владимир Зеленский назвал возможный «первый шаг» к перемирию на Украине. По его словам, им может стать взаимное прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

    «Мы увидели во время первого «саммита мира», что может быть принято решение по энергетической безопасности. Иными словами – мы не атакуем объекты их энергетической инфраструктуры, они не атакуют наши. Может ли это привести к концу горячей фазы войны? Думаю, да», – сказал Зеленский в интервью Financial Times.

    В августе газета The Washington Post заявила, что Россия и Украина якобы собиралась направить делегации в Катар для переговоров о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, но после атаки ВСУ на Курскую область Москва отказалась от встречи.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла информацию о том, что украинское наступление на Курскую область сорвало якобы готовившиеся переговоры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что Москва и Киев не вели тайных переговоров по поводу прекращения нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

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    23 октября 2024, 10:51 • Новости дня
    Зеленский поручил разработать новый план для Украины
    Зеленский поручил разработать новый план для Украины
    @ Susan Walsh/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать новый план, который будет касаться внутренних решений в различных сферах и поможет стране справляться с продолжением конфликта, сообщает украинская служба Би-би-си.

    По информации издания, данный план должен быть подготовлен до конца года и сосредоточиться на внутренних решениях, которые Украина должна предпринять самостоятельно, передает «Газета.Ru».

    Отмечается, что новый план, в отличие от предыдущих стратегий, не будет основываться на поддержке западных союзников Украины. Вместо этого он охватит внутренние аспекты, такие как военно-промышленный комплекс, оборона, экономика и социальная политика.

    «Цель – сделать все возможное, чтобы сохранить единство и добиться результатов в разных сферах развития страны», – подчеркивает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 16 октября Зеленский представил «план победы над Россией», который включает приглашение Украины в НАТО и размещение на Украине «комплексного неядерного стратегического сдерживающего пакета».

    После этого министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что после прекращения огня и подписания мирного договора нужно заняться вопросом размещения сил неядерного сдерживания на Украине.

    Затем депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что предложение министра обороны Франции разместить силы неядерного сдерживания на Украине может привести к концу украинской государственности, также сообщалось, что потенциальное размещение таких сил угрожает миру и стабильности в регионе.

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    23 октября 2024, 11:19 • Новости дня
    Путин назвал три ключевых направления для БРИКС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин выделил три главных направления для развития сотрудничества стран БРИКС, акцентировав внимание на интеграции новых участников организации.

    Президент России Владимир Путин обозначил три ключевых направления для сотрудничества стран БРИКС, передает РИА «Новости».

    «Всячески содействовали углублению многопланового сотрудничества наших государств по трем магистральным направлениям: в политике и безопасности, экономике и финансах, культурных и гуманитарных контактах», – сказал глава государства в ходе узкого заседания стран БРИКС.

    Заявление было сделано в контексте работы по интеграции новых стран в деятельность объединения, что, по словам Путина, должно происходить плавно и максимально полно.

    В ходе своего выступления Путин также отметил, что страны БРИКС демонстрируют реальную ответственность за мировую стабильность и безопасность. «Не на словах, а на деле проявляют ответственность за будущее мира», – сказал он, открывая заседание саммита. Лидеры стран выступают за равенство и добрососедство, что, по мнению российского президента, оказывает позитивное влияние на глобальные процессы и помогает решать региональные проблемы.

    Казанский саммит БРИКС, который собрал представителей 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября и станет итогом председательства России в объединении. Мероприятие проходит под девизом укрепления многосторонности в интересах справедливого глобального развития и безопасности. Общение между лидерами стран началось накануне с неформального обеда в здании Казанской ратуши.

    Ранее президент России Владимир Путин предложил зафиксировать список стран – партнеров БРИКС в итоговой Казанской декларации саммита, подчеркнув важность этого решения для укрепления объединения, а также отметил динамичное развитие и укрепление авторитета БРИКС на мировой арене, открывая заседание саммита в Казани.

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    23 октября 2024, 13:05 • Новости дня
    Рамафоса призвал БРИКС укрепить роль в обеспечении мировой безопасности

    Президент ЮАР Рамафоса заявил о необходимости БРИКС действовать для перемен в безопасности

    Рамафоса призвал БРИКС укрепить роль в обеспечении мировой безопасности
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На саммите БРИКС в Казани президент ЮАР Сирил Рамафоса подчеркнул, что Совет Безопасности ООН не справляется с поддержанием мирового мира, и призвал страны блока активнее использовать свой голос для продвижения изменений.

    Рамафоса заявил на заседании саммита БРИКС в Казани, что Совет Безопасности ООН не способен обеспечить мировую безопасность, сообщает ТАСС. Он отметил, что ситуация с многочисленными конфликтами по всему миру демонстрирует неспособность СБ ООН выполнять свой мандат по поддержанию международного мира.

    По словам Рамафосы, страны БРИКС играют важную роль в формировании нового многополярного миропорядка. В этой связи он подчеркнул необходимость использования голоса БРИКС для продвижения изменений и обеспечения безопасности. Президент ЮАР выразил уверенность в том, что БРИКС может внести значительный вклад в улучшение международной политической обстановки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин открыл заседание лидеров БРИКС в Казани, а также на полях саммита провел переговоры с главой Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой.

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    23 октября 2024, 13:17 • Новости дня
    Путин предложил создать зерновую и товарную биржи БРИКС
    Путин предложил создать зерновую и товарную биржи БРИКС
    @ Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На саммите БРИКС президент России Владимир Путин предложил обсудить создание зерновой биржи, которая может стать основой для формирования справедливых цен на продукты и со временем трансформироваться в полноценную товарную биржу.

    На саммите БРИКС в Казани Владимир Путин поднял вопрос о создании зерновой биржи в рамках объединения, сообщает ТАСС. Президент России отметил, что эта инициатива может способствовать формированию справедливых ценовых индикаторов на продукты и сырье. Он подчеркнул важность проекта для продовольственной безопасности стран БРИКС.

    По словам Путина, создание биржи поможет защитить национальные рынки от негативного внешнего вмешательства, спекуляций и попыток вызвать искусственный дефицит продуктов питания.

    Путин также отметил возможность трансформации зерновой биржи в полноценную товарную площадку в будущем. Этот шаг может расширить спектр торговли и усилить экономические связи между странами БРИКС. Ожидается, что предложение будет обсуждаться на предстоящем саммите.

    Ранее страны БРИКС поддержали инициативу России по созданию зерновой биржи.

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    23 октября 2024, 14:56 • Новости дня
    Путин объявил о принятии Казанской декларации БРИКС
    Путин объявил о принятии Казанской декларации БРИКС
    @ Максим Богодвид/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Участники саммита БРИКС утвердили Казанскую декларацию, подводящую итоги российского председательства в объединении, сообщил президент России Владимир Путин после заседания объединения в расширенном составе, выступая на правах хозяина саммита.

    После заседания Путин уточнил у своих коллег, имеются ли возражения или замечания относительно декларации, передает РИА «Новости». «Есть ли какие-то возражения, замечания к этой декларации? – спросил российский лидер. – Если нет, то предлагаю считать декларацию принятой».

    Путин сообщил, что принятое решение предполагается распространить в ООН. «Хочу отметить, что мы планируем распространить ее [Казанскую декларацию саммита БРИКС] как наш общий совместный документ», – сказал Путин. Декларация содержит общие оценки положения дел в мире и обозначает цели на долгосрочную перспективу.

    Российский лидер также отметил успехи в продвижении стран БРИКС по всем магистральным направлениям в политике и экономике.

    «В целом в текущем году в сотрудничестве стран БРИКС достигнуты серьезные результаты. Сообща нам удалось продвинуться по всем трем магистральным направлениям: в политике и безопасности, экономике и финансах, культурных и гуманитарных контактах», – сказал он, отметив, что это хороший задел на будущее.

    В завершение Путин объявил закрытой расширенную встречу саммита БРИКС.

    Ранее Путин на саммите БРИКС в Казани заявил, что Россия стремится укрепить авторитет БРИКС, сосредоточившись на решении глобальных проблем, подчеркнув значимость многостороннего сотрудничества. Путин также подчеркнул значимость стран-участниц в формировании многополярного мира, назвав их ответственными за глобальную стабильность и безопасность. Спикер МИД Мария Захарова заявила, что саммит БРИКС в Казани стал важным шагом в развитии механизмов сотрудничества, созданных при участии России.

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    23 октября 2024, 12:27 • Новости дня
    Кнайсль назвала итоги первого дня саммита БРИКС прекрасными

    Экс-глава МИД Австрии Кнайсль назвала итоги первого дня саммита БРИКС в Казани прекрасными и самодостаточными

    Кнайсль назвала итоги первого дня саммита БРИКС прекрасными
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Первый день саммита БРИКС в Казани под председательством России прошел успешно, отметила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, подчеркнув, что Европа рискует стать маргинализированной из-за своего европоцентризма.

    Саммит БРИКС, который проходит в Казани с 22 по 24 октября, начинается с положительных оценок. Как передает ТАСС, экс-глава МИД Австрии и руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль высказалась о первом дне мероприятия в своем телеграм-канале, назвав его итоги «прекрасными». Она подчеркнула, что фотографии и заявления, сделанные на саммите, говорят сами за себя и не требуют дополнительных комментариев.

    Карин Кнайсль также напомнила, что еще в 2017 году обращала внимание коллег в австрийском дипведомстве на важность таких объединений, как БРИКС и ШОС. Однако, по ее словам, эти предупреждения остались неуслышанными. Она выразила мнение, что Европу ожидает еще большая маргинализация из-за ее европоцентризма, и добавила, что это является проявлением настоящего провинциализма.

    16-1й саммит глав государств БРИКС является ключевым событием председательства России в этом объединении. В этом году саммит впервые принимает участие с новыми членами – Египтом, Ираном, ОАЭ, Саудовской Аравией и Эфиопией, которые стали полноправными участниками группы с 1 января 2024 года. Ожидается, что на саммите в Казани будут присутствовать представители более чем 30 стран, что подчеркивает его значимость на международной арене.

    Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль переехала в построенный деревянный дом в Рязанской области, где живет с домашними животными, она ранее выразила восхищение женщинами России, заявив, что они сохраняют свою женственность, несмотря на профессию, в отличие от западных коллег.

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    23 октября 2024, 11:15 • Новости дня
    Путин предложил сформировать список партнеров БРИКС

    Путин предложил включить список стран-партнеров в декларацию БРИКС

    Путин предложил сформировать список партнеров БРИКС
    @ Алексей Даничев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин предложил зафиксировать список стран – партнеров БРИКС в итоговой Казанской декларации саммита, отметив важность этого решения для объединения.

    Президент России Владимир Путин предложил составить список государств – партнеров БРИКС и внести это в итоговую декларацию саммита в Казани, передает РИА «Новости». В ходе заседания БРИКС в узком составе он напомнил, что в Йоханнесбурге была достигнута договоренность о разработке модальностей и категорий для стран – партнеров объединения.

    Путин отметил, что БРИКС продолжает динамично развиваться, укрепляя свой авторитет и влияние на мировой арене. Президент России подчеркнул: «Мы все являемся свидетелями динамичного развития БРИКС, укрепления его авторитета и влияния в мировых делах».

    В ходе саммита главы делегаций планируют обсудить актуальные аспекты глобальной повестки, сотрудничество на международной арене и урегулирование региональных конфликтов.

    На саммит, который стартовал 22 октября в Казани, прибыли представители 36 стран и шести международных организаций. Мероприятие станет заключительным в рамках председательства России в БРИКС. Путин также предложил рассмотреть выполнение решений предыдущего саммита в Йоханнесбурге, касающихся углубления финансового взаимодействия и расширения состава участников объединения.

    В здании Казанской ратуши накануне прошел неформальный обед с участием глав делегаций. Саммит проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

    В среду президент Владимир Путин открыл заседание лидеров БРИКС в Казани. Помощник президента Юрий Ушаков назвал  успешными переговоры Владимира Путина с лидерами стран на саммите БРИКС в Казани, где обсуждались двусторонние и международные вопросы, включая украинскую проблематику.

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    23 октября 2024, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Николаевку и Серебрянку в ДНР
    Российские войска освободили Николаевку и Серебрянку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» освободили Николаевку в Донецкой народной республике (ДНР), продолжив продвижение в глубину обороны противника, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Группировка также нанесла поражение живой силе и технике 24-й, 32-й механизированных бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты и 12-й бригады нацгвардии около Ленинского, Димитрова, Дзержинска, Сухого Яра, Кураховки и Щербиновки в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Были отражены 13 контратак формирований 23-й, 93-й, 100-й механизированных, 68-й, 152-й егерских, 5-й штурмовой бригад, 49-го и 425-го штурмовых батальонов ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины.

    ВСУ потеряли до 450 военнослужащих, две машины пехоты, американский бронетранспортер М113, семь бронемашин, в том числе «Козак» и американский HMMWV, два пикапа, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артустановку «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира». Также был уничтожен склад беспилотных летательных аппаратов, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения Южной группировки в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Серебрянка в ДНР.

    Они нанесли поражение формированиям 10-й горно-штурмовой, 23-й, 54-й, 60-й механизированных, 5-й и 79-й десантно-штурмовых, 81-й и 46-й аэромобильных бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты поблизости от Семеновки, Звановки, Васюковки, Северска, Дачного, Славянска, Часова Яра и Курахово в ДНР. Отразили две контратаки подразделений 56-й мотопехотной бригады ВСУ, сообщил Конашенков.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 800 военнослужащих, бронетранспортер, две польские 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab, 152-мм гаубица «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и американское 105-мм орудие М119. Были уничтожены две станции РЭБ «Анклав-Н» и пять полевых складов боеприпасов, отчитались в Минобороны.

    Отметим, что накануне российские войска освободили Новосадовое в ДНР, а за прошлую неделю российские военные освободили пять населенных пунктов.

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    23 октября 2024, 13:41 • Новости дня
    Иран предложил БРИКС создать энерготранзитную сеть

    Президент Ирана предложил создать в БРИКС сеть для транзита энергоносителей

    Иран предложил БРИКС создать энерготранзитную сеть
    @ Алексей Никольский/фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с инициативой создать новую сеть для транзита энергоносителей в рамках БРИКС, воспользовавшись стратегическим расположением Ирана как транзитного хаба.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил на саммите БРИКС, который проходит в Казани, создать новую транзитную сеть для торговли энергоносителями, сообщает ТАСС. Это предложение было озвучено на заседании саммита в узком составе, где присутствовали лидеры стран-участниц объединения.

    Пезешкиан подчеркнул, что Иран располагает стратегически важным географическим положением и является транзитным хабом для нескольких международных транспортных коридоров, включая Север – Юг и Восток – Запад. Он отметил, что развитие плодотворного сотрудничества между странами БРИКС может способствовать созданию новой транзитной сети не только для энергоносителей, но и для других товаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин предложил создать платформу БРИКС для драгоценных металлов и алмазов, чтобы бороться с торговыми барьерами, мешающими рынку, а также он инициировал создание зерновой и товарной биржи БРИКС. Он также предупредил о риске мирового кризиса из-за долгов и санкций.

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    23 октября 2024, 10:21 • Новости дня
    Захарова назвала истерикой реакцию Киева на визит Гутерриша в Казань
    Захарова назвала истерикой реакцию Киева на визит Гутерриша в Казань
    @ Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова прокомментировала недовольство Киева визитом генсека ООН Антониу Гутерриша на саммит БРИКС в Казани, заявив, что украинская сторона не имеет права диктовать условия ООН.

    По ее словам, киевский режим не имеет права диктовать волю Организации Объединенных Наций, передает радио Sputnik.

    Захарова подчеркнула, что участие генсека в подобных мероприятиях абсолютно законно и является его правом. Она отметила, что для украинской стороны приезд Гутерриша стал поводом для истерики, так как они пытаются контролировать действия мировых организаций.

    «Якобы он не имеет права куда-то там ездить, что-то говорить и так далее. С какой стати? Почему? ... Какое право вы имеете говорить нам всем, чтобы мы не собирались, чтобы мы не встречались, чтобы мы не обсуждали проблематику? Тем более диктуете волю Организации Объединенных Наций», – заявила дипломат.

    В заключение Захарова добавила, что ООН не передавала свою символику и эмблематику кому-либо без согласия, и генсек воспользовался предоставленной возможностью участвовать в саммите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Казань на саммит БРИКС прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш. Ранее министерство иностранных дел Украины выразило недовольство из-за решения генсека ООН, который в июне отменил визит на швейцарскую конференцию по украинской тематике, принять участие в саммите БРИКС. В Казани запланирована встреча президента России Владимира Путина и генсека ООН.

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    23 октября 2024, 08:37 • Новости дня
    Новые взрывы прогремели в Черкассах на Украине
    Новые взрывы прогремели в Черкассах на Украине
    @ State Emergency Service of Ukraine/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    Серия взрывов вновь прогремела в Черкассах, областном центре на Украине, связанных с активностью украинской противовоздушной обороны.

    Серия взрывов потрясла Черкассы, областной центр в центральной части Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на местное издание «Страна.ua». Эти взрывы стали продолжением атак на город, которые начались еще в прошлую среду. В тот день украинское издание «Обозреватель» сообщало о взрывах в регионе, связанных с активностью украинской противовоздушной обороны.

    По данным СМИ, Черкассы подвергались атаке в течение нескольких часов, что привело к серьезной напряженности в городе. В Telegram-канале издания «Страна.ua» появилось сообщение: «Снова серия взрывов в Черкассах».

    В Киеве 19 октября прозвучала воздушная тревога и произошли взрывы, ранее в Херсоне, который находится под контролем Киева, также раздались взрывы, о чем сообщил украинский телеканал «Общественное».

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