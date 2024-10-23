Если бы Зеленский был откровенен, то его заявление должно было звучать следующим образом: «Россия, давайте вы пока не будете наносить по нам удары, потому что мы все еще не получили обещанный объем дальнобойных ракет от США и разрешение наносить ими удары по вашей территории».0 комментариев
Путин: За время председательства России в БРИКС достигнуты серьезные результаты
Страны за время российского председательства в БРИКС укрепили свои связи по всем направлениям, заявил президент России Владимир Путин на саммите организации.
«В текущем году в сотрудничестве стран БРИКС достигнуты серьезные результаты. Сообща нам удалось продвинуться по всем трем магистральным направлениям: в политике и безопасности, экономике и финансах, культурных и гуманитарных контактах. Это хороший задел на будущее», – цитирует Путина ТАСС.
В среду участники саммита БРИКС утвердили Казанскую декларацию, которая подводит итоги российского председательства. Президент России отметил, что российская сторона стремится укрепить авторитет БРИКС, сосредоточившись на решении глобальных проблем.