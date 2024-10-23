Путин заявил о стремлении России усилить авторитет БРИКС

Tекст: Мария Иванова

На заседании саммита БРИКС в узком составе президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия стремится укрепить авторитет БРИКС в мире, передает РИА «Новости».

«Мы стремились к тому, чтобы упрочить авторитет БРИКС, повысить его роль в мировых делах, в решении насущных глобальных и региональных проблем», – заявил российский лидер.

По словам Путина, государства – участники БРИКС обладают значительным экономическим, научным и политическим потенциалом, что делает их важными игроками на мировой арене.

На саммите, в котором принимают участие представители 36 стран и шести международных организаций, обсуждаются вопросы углубления финансового взаимодействия и урегулирования острых региональных конфликтов.

Путин напомнил о важности выполнения решений предыдущего саммита в Йоханнесбурге.

По его словам, особенно следует уделить внимание выполнению «двух важных решений саммита в Йоханнесбурге». «Имеется в виду углубление финансового взаимодействия в рамках БРИКС», и «другой не менее важный вопрос – о дальнейшем расширении объединения», подчеркнул он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выделил три главных направления для развития сотрудничества стран БРИКС, акцентировав внимание на интеграции новых участников организации. Он также предложил зафиксировать список стран–партнеров БРИКС в итоговой Казанской декларации саммита, отметив важность этого решения для объединения. Кроме того, Путин отметил динамичное развитие и укрепление авторитета БРИКС на мировой арене, открывая заседание саммита в Казани.