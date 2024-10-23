Путин подчеркнул высокий авторитет БРИКС на мировой арене

Путин отметил укрепление авторитета и влияния БРИКС на мировой арене

Tекст: Мария Иванова

Президент России Владимир Путин, открывая заседание саммита БРИКС в узком составе, заявил о динамичном развитии и укреплении авторитета и влияния объединения в мировых делах, передает РИА «Новости».

«Мы все являемся свидетелями динамичного развития БРИКС, укрепления его авторитета и влияния в мировых делах», – сказал он.

В ходе заседания главы делегаций планируют обсудить актуальные аспекты глобальной повестки дня, включая сотрудничество государств БРИКС на международной арене и урегулирование острых региональных конфликтов. Также будет рассмотрена ситуация в контексте финансового взаимодействия в рамках объединения и обсужден вопрос о дальнейшем расширении состава участников.

Казанский саммит БРИКС стартовал 22 октября и собрал представителей 36 стран и шести международных организаций. Саммит завершает председательство России в объединении под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Вчера в здании Казанской ратуши прошел неформальный обед с участием глав делегаций.

Утром в среду президент Владимир Путин открыл заседание лидеров БРИКС в Казани.

Помощник президента Юрий Ушаков назвал успешными переговоры Путина с лидерами стран на саммите БРИКС в Казани, на которых обсуждались двусторонние и международные вопросы, включая украинскую проблематику.