Украина призналась в энергетическом каннибализме при отступлении

Tекст: Евгений Поздняков,

Анастасия Куликова

Власти Украины дали приказ о разборке Кураховской ТЭС для ремонта других объектов энергетической инфраструктуры. Как сообщает The Wall Street Journal, офис Зеленского принял данное решение еще весной, а к концу лета необходимые мероприятия были практически полностью реализованы.

По словам гендиректора холдинга ДТЭК Максима Тимченко, разбор станции станет «основным источником оборудования» для других объектов энергосистемы Украины и их подготовки к холодам. При этом ВСУ, вероятно, также подорвали Терновскую дамбу Кураховского водохранилища, чтобы «притормозить» продвижение Российской армии.

Все это происходит на фоне действий ВС России по окружению группировки ВСУ в районах Курахово. Войска сжимают клещи вокруг подразделений ВСУ вблизи населенного пункта, приближаясь к нему с нескольких сторон. При этом в восточной части города уже начались бои. Успех операции откроет для ВС России путь к Красноармейску (Покровску).

Примечательно, что разбор Кураховской ТЭС и подрыв дамбы инициированы Украиной на фоне заявлений о критическом состоянии энергетической инфраструктуры страны. Так, по данным газеты Financial Times, в настоящий момент страна может производить лишь 10 ГВт электричества.

Для сравнения: до начала СВО этот показатель составлял 55 ГВт. На этом фоне министр энергетики Украины Герман Галущенко признал, что генерации может не хватить для обеспечения потребностей граждан в зимний период. По словам же Владимира Зеленского, в результате ударов России из строя были выведены 80% объектов критической инфраструктуры.

Он также предлагал заключить между Россией и Украиной «энергетическое перемирие», суть которого заключалась во взаимном отказе сторон от обстрела станций электрогенерации. Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, почему для Москвы неприемлема подобная инициатива Зеленского.

«Скорее всего, Украина постарается использовать турбинное, электрогенерирующее и распределительное оборудование. Это то, что можно реально демонтировать на такой твердотопливной – в данном случае угольной – станции, как Кураховская», – считает Алексей Анпилогов, эксперт в области энергетики.

Собеседник напомнил, что в 2023-2024 годах ударами по энергосистеме Украины ВС России выводили из строя именно эти элементы ТЭС, в том числе синхронные электрогенераторы, трансформаторы, высоковольтные выключатели. «Если в планы ВСУ входила сдача Кураховской ТЭС или ее уничтожение при отходе, то это ценное оборудование могли демонтировать с целью ремонта поврежденных станций в тылу», – допустил эксперт.

«Процесс разбора относительно безопасен. Другой вопрос – экономическая целесообразность. По стандартам, производится замена запасных частей на новые. Но сейчас на Украине технологические и инженерные меры предосторожности позабыты, потому что вся энергетика фактически скроена на живую нитку: где есть какие-то дыры, они затыкаются первым попавшимся под руку механизмом.

Главная цель – залатать бреши, которые образовались в результате ударов ВКС России.

При этом зачастую оборудование с одной ТЭС может не подходить на другой станции. Оно будет выполнять минимальные функции, которые необходимы для того или иного типа оборудования», – добавил собеседник. Действия украинской стороны он охарактеризовал как энергетический каннибализм.

«Такой подход крайне ограничен по своей сути. Киев не производит запасные части, а разбирает существующий агрегат, лишая его при этом либо частично, либо полностью своей функциональности. Второй раз изъять из него узел специалисты не смогут, потому что он уникален или имеется лишь в одном экземпляре на территории страны», – акцентировал спикер.

«Поэтому к практикам энергетического каннибализма прибегают только в экстренных случаях. К тому же Кураховская станция долгое время находилась в прифронтовой зоне. Не исключаю, что она могла получить какие-либо микроповреждения, обнаружить которые при поверхностном анализе трудно. В будущем это может сыграть злую шутку с объектом, который получит детали от «донора», – полагает эксперт.

«Похоже, энергетическому каннибализму в той или иной степени подвержены все ТЭС и ТЭЦ на Украине.

Об этом свидетельствуют периодические сообщения о неполадках в работе местных станций. Более того, местные власти разбирают и АЭС, что вызывает настороженность у европейских государств», – рассуждает он.

«Энергетическая система Украины сейчас превратилась в пестрое полотно из лоскутов, каждый из которых сшивали и перешивали по нескольку раз. Они пытаются ликвидировать проблему путем переброски оборудования с одного объекта на другой. Но в перспективе данная практика не светит им ничем хорошим», – рассказывает Анпилогов.

Украинская власть привыкла действовать по принципу «выжженной земли», – говорит политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру». В офисе Зеленского еще весной осознали, что ВСУ не смогут удержать Курахово, и поставили простую задачу: выжать из населенного пункта и его окрестностей максимум, чтобы оставить местных жителей у разбитого корыта», – считает он.

«Собственно, процесс разбора Кураховской ТЭС стал еще одним подтверждением сущности украинского правительства: они грабят советское наследие, осознавая, что создать что-либо сопоставимое уже не получится.

При этом я глубоко сомневаюсь, что в этом решении имелась целесообразность», – акцентирует собеседник.

«В конечном счете на Украине до сих пор остается немало электростанций. Думаю, что при желании офис Зеленского мог бы поработать над схемой перераспределения энергии между имеющимися объектами генерации. Но зачем лишний раз напрягаться, если можно попросту разобрать действующую инфраструктуру», – полагает эксперт.

«Примечательно, что об этом решении власти Украины не стали уведомлять население страны. Сделано это специально, ведь разбор Кураховской ТЭС напрямую связан с осознанием ВСУ о скорой утрате населенного пункта. Населению же пытаются продать историю о победоносном отражении всех российских атак», – рассуждает он.

«Разумеется, это прямая ложь. Конечно, обществу это не понравится. Однако к большим политическим проблемам для офиса Зеленского это не приведет. Украинцы запуганы – они не готовы к значительным проявлениям недовольства. А для местной власти жизни людей значения не имеют, только одобрительные восклицания со стороны западных хозяев», – заключил Скачко.