Задача – создать культурный слой, в котором мы сможем вырастить произведения, рассказывающие про СВО. Культурный слой для противостояния с Западом. И в этом плане нужны абсолютно разные нарративы: и нежные певцы красоты цветка, и христианская поэзия, и детская литература, и артхаусное кино. Но все это должно расти на патриотической почве.2 комментария
Киев разобрал Кураховскую ТЭС для ремонта других станций
Украина приняла решение о разборе Кураховской ТЭС для других электростанций
В условиях нехватки электроэнергии Украина разобрала Кураховскую ТЭС, чтобы использовать ее детали для ремонта других объектов энергетической инфраструктуры, завершив операцию к концу лета.
Власти Украины приняли решение разобрать Кураховскую ТЭС в условиях дефицита электроэнергии, пишет Wall Street Journal. Отмечается, что это решение было принято весной и к концу лета почти полностью реализовано. Разбор ТЭС стал частью масштабной операции по быстрой реструктуризации энергетической системы страны, чтобы подготовиться к зимним холодам.
Гендиректор энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко отметил, что разбор станции был «основным источником оборудования» для ремонта других электростанций. По его словам, другого выбора у них не было, так как необходимо было срочно укрепить энергетическую инфраструктуру перед зимой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что около 80% мощностей тепловой электрогенерации и треть мощностей гидрогенерации в стране уничтожены, министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о повреждении энергетических объектов в пяти областях, а в Киеве признали бессилие перед уничтожившей Трипольскую ТЭС невидимой ракетой.