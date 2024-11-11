Задача – создать культурный слой, в котором мы сможем вырастить произведения, рассказывающие про СВО. Культурный слой для противостояния с Западом. И в этом плане нужны абсолютно разные нарративы: и нежные певцы красоты цветка, и христианская поэзия, и детская литература, и артхаусное кино. Но все это должно расти на патриотической почве.0 комментариев
Российские войска вошли в Курахово, идут ожесточенные бои
Российские штурмовые отряды вошли в восточную часть города Курахово в ДНР, где сейчас идут ожесточенные бои, сообщил глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«Там сейчас идут ожесточенные бои», – сказал Рогов РИА «Новости».
Курахово располагается в западной части ДНР, в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение, так как является крупнейшим населенным пунктом в юго-западной части Донбасса, который остается под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
Ранее источник сообщал, что ВС России начали активно сжимать клещи вокруг украинских сил в Курахово, охватывая город с трех сторон. До этого российские войска зашли в село Трудовое к югу от Курахово в ДНР.