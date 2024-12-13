Россия разбивает энергосистему Украины на острова

Эксперты оценили последствия масштабного удара ВС РФ по территории Украины

Tекст: Евгений Поздняков,

Роман Крецул

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по территории Украины. Целью обстрела стали критически важные объекты топливной и энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу ВПК. В ходе атаки применялись высокоточные ракеты большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотники.

Как отметили в Минобороны, удар был нанесен в ответ на обстрел противником военного аэродрома в Таганроге. Атака осуществлялась с помощью шести оперативно-тактических ракет ATACMS. Две из них сбил расчет ЗРПК «Панцирь», остальные были отклонены средствами радиоэлектронной борьбы. Ответ за Таганрог подтвердили и в Кремле.

Также российские удары пришлись по закрытому аэродрому в Киеве, где проходила подготовка пилотов истребителей F-16, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. По его словам, там украинские военные обучались применению ракет Storm Shadow и SCALP.

Он отметил, что на аэродроме зафиксированы попадания в ангары и склады. Кроме того, по его словам, российские силы атаковали объекты на территории Киевщины: в Борисполе, где ракеты поразили производство ударных беспилотников и ремонтные мощности для вертолетов, и в Переяславе, где пострадали предприятия по ремонту бронемашин и тяжелой техники ВСУ.

В свою очередь, координатор одной из подпольных групп Сергей Лебедев сообщил, что удар был также нанесен в пригороде Харькова, в направлении города Дергачи. Пораженный объект ранее был мясокомбинатом, а теперь используется в военных целях, рассказал он. Местные жители сообщали о детонации и взрыве с искрами в этом районе.

На Украине также подтверждают серьезные разрушения. Министр энергетики страны Герман Галущенко заявил о серии взрывов на объектах энергетической инфраструктуры. Он пообещал уточнить информацию о повреждениях, «когда будет позволять ситуация в сфере безопасности». В «Укрэнерго» расширили масштабы отключения электроэнергии, вводя три очереди отключений на срок до 12 часов.

«Один из самых масштабных ударов по нашей энергетике», – прокомментировал обстрел Владимир Зеленский. На этом фоне Украина в очередной раз потребовала поставки западных систем ПВО NASAMS, HAWK или IRIS-T, которые должны поддерживать оборону и энергобезопасность режима.

Также власти Украины запросили у Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии импорт электроэнергии объемом более чем 13,4 тыс. МВт в час, сообщила компания «Укрэнерго». Кроме того, повреждения инфраструктуры сказались на атомной энергетике. Пять из девяти функционирующих атомных реакторов уже снизили мощность, сообщили в МАГАТЭ.

Между тем депутат Верховной рады Ярослав Железняк обвинил украинские власти в том, что атомная инфраструктура не защищена. Он заявил, что «Энергоатом» только недавно начал закупки по защитным сооружениям для нее, и большинство из них до сих пор находится на стадии проектов.

«В этот раз Россия нанесла по украинской электрогенерации по-настоящему мощный удар.

Дело в том, что целью обстрела стал так называемый Бурштынский энергоостров, расположенный на западе страны. Именно сюда осуществлялась значительная часть перетоков из близлежащих европейских государств», – сказал экономист Иван Лизан.

«Таким образом, мы отняли у противника возможность «опереться» на плечо соседей или как минимум сократили такую возможность. На восстановление подобной инфраструктуры уходит немало времени. Поэтому офису Зеленского придется перейти к достаточно жестким решениям», – отмечает он.

«В частности, скорее всего, Украина будет переведена на систему еще более жестких отключений света. Вполне возможно, что граждане страны будут сидеть без электричества на протяжении 12 часов в сутки. Однако полного блэкаута ожидать в ближайшее время не стоит. Его перспектива замаячит лишь в марте», – говорит собеседник.

«Фактически столь длительное отключение энергии ставит крест на нормальной жизнедеятельности общества.

В плане быта будет ощущаться значительная просадка, к которой, думаю, население не в полной мере готово. Стоит ожидать роста недовольства граждан, которые могут начать задавать правительству неудобные вопросы», – акцентирует эксперт.

«Деградация электрогенерации Украины стала очевидной. Фактически, еще несколько ударов по объектам критической инфраструктуры могут привести к тому, что страна будет разбита на несколько отдельных энергоостровов. Проводить единую политику по контролю потребления станет невозможно – придется подбирать «рецепт» к каждому региону», – отмечает Лизан.

Что касается военной сути ответа на удар по Таганрогу, то она разошлась с оценками и прогнозами западных аналитиков. В странах НАТО ожидали увидеть новый удар «Орешником». Однако в Минобороны никто не говорил, что намерен применить «Орешник» в данном случае, напоминает военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«Волну обсуждения такого шага начали СМИ, в первую очередь зарубежные. Для западных журналистов провоцирование эмоций – неотъемлемая часть работы, а вот в военной сфере чувства и эмоции зачастую мешают»,

– отмечает он. «Каждый выстрел или пуск ракет в рамках конфликта должен быть четко выверен, а его цель – предельно понятна и обоснована. Допускаю, что произошедшее было часть плановой работы нашего военного ведомства, так как это не первый масштабный обстрел территории Украины», – акцентирует собеседник.

«Об эффективности российских ударов пока можно сказать следующее: среди пораженных целей наиболее приметная – это аэродром, на котором осуществлялась подготовка пилотов F-16. Не исключаю, что там же могли стоять и несколько американских истребителей. Иными словами, это была крайне важная точка для авиации противника», – полагает он.

«Если наши удары притормозят практику использования авиации при ведении боевых действий со стороны противника – тогда это отличный результат. Ну а что касается просьб властей Украины к Западу о поставках большего количества систем ПВО, то подобные заявления звучат каждый раз после массированных ударов ВС России. Но вряд ли им помогут в полной мере», – заключил Онуфриенко.