ВС России нанесли ракетный удар по месту подготовки пилотов F-16 в Киеве

Рогов: Российские ракеты поразили киевский аэропорт, где готовили пилотов F-16

Tекст: Мария Иванова

Российские войска нанесли ракетный удар по объектам аэропорта в Киеве, где проходила подготовка пилотов истребителей F-16, передает ТАСС.

По словам Владимира Рогова, удар был нанесен по закрытому аэродрому, где пилоты обучались применению ракет «воздух – земля» Storm Shadow и SCALP.

Рогов отметил, что результатом удара стали прямые попадания в ангары и склады, что вызвало вторичную детонацию, продолжавшуюся до двух часов. Он также сообщил о более 120 прилетах ракет различных классов по территории Украины, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Помимо удара по аэропорту, российские войска атаковали объекты в Борисполе и Переяславле. В Борисполе ракеты поразили производство ударных беспилотных летательных аппаратов и ремонтные мощности для вертолетов. В Переяславле пострадали предприятия по ремонту боевых бронированных машин и тяжелой техники ВСУ.

По словам Рогова, все цели были поражены эффективно, что подтверждается наблюдаемыми взрывами на объектах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории Украины было зафиксировано более 120 прилетов ракет различных классов, включая гиперзвуковые «Кинжалы». По всей Украине произошли взрывы на энергетических объектах, что поставило под угрозу стабильность энергосистемы страны, и в связи с этим в «Укрэнерго» расширили масштабы отключения электроэнергии до трех очередей на срок до 12 часов. В районе города Бурштын на западе Украины было зафиксировано более десяти взрывов, угрожающих важной энергетической инфраструктуре. В Киевской, Винницкой и Хмельницкой областях Украины прогремели новые взрывы, которые местные источники связали с работой систем ПВО, на территории всей страны объявлена воздушная тревога.