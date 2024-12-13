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    Европейские страны ссорятся из-за газа
    Рар оценил приоритеты председательства Польши в ЕС
    Трамп предложил разместить европейские войска на Украине
    США успешно испытали гиперзвуковую ракету средней дальности
    ВС России нанесли ракетный удар по месту подготовки пилотов F-16 в Киеве
    Зеленский заявил об одном из самых масштабных ударов по энергетике Украины
    Назначен новый командующий группировкой войск «Восток»
    Тбилиси раскритиковал санкции США против грузинских официальных лиц
    Генсек НАТО обеспокоился миллионом жертв конфликта на Украине
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    Глеб Простаков Глеб Простаков «Северные потоки» – козырная карта в большой геополитической игре

    Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Падение Асада создаст Израилю проблемы, а не возможности

    Не получится ли так, что вместо «Хезболлы» и Асада Израиль получит куда более серьезных противников в лице новых руководителей Сирии или даже Иордании, а в Ливане появятся организации, куда более опасные для Израиля, только суннитского толка?

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как России трактовать сирийский опыт

    Умение признавать, что события развиваются подчас нежелательным для России образом, как в случае с Сирией, должно сочетаться с полной готовностью к продолжению борьбы и уверенностью в нашей стратегической дееспособности.

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    13 декабря 2024, 12:13 • Новости дня

    ВС России нанесли ракетный удар по месту подготовки пилотов F-16 в Киеве

    Рогов: Российские ракеты поразили киевский аэропорт, где готовили пилотов F-16

    ВС России нанесли ракетный удар по месту подготовки пилотов F-16 в Киеве
    @ Staff Sgt. Taylor Solberg/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска нанесли ракетный удар по аэропорту в Киеве, где проходила подготовка пилотов истребителей F-16, что нанесло значительный ущерб объектам инфраструктуры, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    Российские войска нанесли ракетный удар по объектам аэропорта в Киеве, где проходила подготовка пилотов истребителей F-16, передает ТАСС.

    По словам Владимира Рогова, удар был нанесен по закрытому аэродрому, где пилоты обучались применению ракет «воздух – земля» Storm Shadow и SCALP.

    Рогов отметил, что результатом удара стали прямые попадания в ангары и склады, что вызвало вторичную детонацию, продолжавшуюся до двух часов. Он также сообщил о более 120 прилетах ракет различных классов по территории Украины, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

    Помимо удара по аэропорту, российские войска атаковали объекты в Борисполе и Переяславле. В Борисполе ракеты поразили производство ударных беспилотных летательных аппаратов и ремонтные мощности для вертолетов. В Переяславле пострадали предприятия по ремонту боевых бронированных машин и тяжелой техники ВСУ.

    По словам Рогова, все цели были поражены эффективно, что подтверждается наблюдаемыми взрывами на объектах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории Украины было зафиксировано более 120 прилетов ракет различных классов, включая гиперзвуковые «Кинжалы». По всей Украине произошли взрывы на энергетических объектах, что поставило под угрозу стабильность энергосистемы страны, и в связи с этим в «Укрэнерго» расширили масштабы отключения электроэнергии до трех очередей на срок до 12 часов. В районе города Бурштын на западе Украины было зафиксировано более десяти взрывов, угрожающих важной энергетической инфраструктуре. В Киевской, Винницкой и Хмельницкой областях Украины прогремели новые взрывы, которые местные источники связали с работой систем ПВО, на территории всей страны объявлена воздушная тревога.

    12 декабря 2024, 22:42 • Новости дня
    Трамп предложил разместить европейские войска на Украине

    Wall Street Journal сообщила о предложении Трампа разместить европейские войска на Украине для контроля прекращения огня

    Трамп предложил разместить европейские войска на Украине
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп предложил разместить европейские войска на Украине для контроля за соблюдением режима прекращения огня, подчеркнув, что США не планируют отправлять свои войска, пишет Wall Street Journal.

    Как пишет The Wall Street Journal, «начинают вырисовываться контуры первоначальных усилий» Трампа по прекращению конфликта на Украине, «предпринятых им во время визита в Европу на прошлой неделе». «Главный вывод: Европе придется взять на себя большую часть бремени поддержки Киева войсками для наблюдения за прекращением огня и оружием для сдерживания России», – пишет издание.

    На встрече в Париже 7 декабря с украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном Трамп подчеркнул, что «поддерживает создание сильной, вооруженной Украины, однако выступает против ее вступления в НАТО», передает ТАСС.

    По его мнению, европейские страны должны взять на себя главную роль в обеспечении безопасности на Украине. При этом США могут оказать поддержку процессу, но не планируют отправлять свои войска.

    Кроме того, в ходе встречи в Париже Трамп заявил, что Европа должна оказать давление на Китай, чтобы повлиять на Россию и завершить конфликт на Украине. Обсуждалась возможность введения пошлин на китайские товары как «инструмент переговоров».

    Однако, как отмечает WSJ, европейские официальные лица считают, что у Трампа нет четкого плана по урегулированию конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, трехсторонние переговоры с участием Макрона, Трампа и Зеленского в Париже завершились без итогового заявления и продлились всего 20 минут.

    Зеленский сообщил о возможности размещения западных войск для гарантии безопасности до вступления Украины в НАТО.

    СМИ сообщали, что Макрон намерен обсудить с польским руководством возможность отправки миротворческой миссии на Украину для обеспечения соблюдения режима прекращения огня. Премьер-министр Польши Дональд Туск после переговоров с Макроном заявил, что Польша не собирается направлять свои войска на Украину даже после прекращения огня.

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    13 декабря 2024, 08:31 • Новости дня
    Стало известно об ударах по закрытому аэродрому в Киеве

    Подполье сообщило об ударе по аэродрому в Киеве и военному объекту в Харькове

    Стало известно об ударах по закрытому аэродрому в Киеве
    @ Валентин Спринчак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России нанесли удар по закрытому аэродрому в Киеве, где проходят обучение пилоты и расположены ангары и склады, также поражен военный объект в здании бывшего завода в пригороде Харькова, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил о серии ударов по объектам в Киеве и его окрестностях, передает РИА «Новости».

    По данным Лебедева, удар был нанесен в направлении закрытого аэродрома в Киеве, где проходят обучение пилоты. Этот объект находится близ Жулян и относится к Авиационному университету. Лебедев заявил, что место является закрытым, там расположены ангары, склады, а также жилые и служебные помещения.

    В том же районе находится железнодорожная станция «Киев-Волынский», рядом с которой расположены многочисленные складские помещения и промзона. Лебедев также сообщил об ударе, нанесенном по пригородам Борисполя, в районе авиационного завода Skyline. По его словам, на этом предприятии занимаются производством беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ремонтом вертолетов.

    Еще один удар был нанесен по станции ремонта военных машин в Переяславе Киевской области. По данным подполья, это предприятие занимается установкой турелей для борьбы с БПЛА на автомобили.

    Кроме того, в пригороде Харькова, в направлении города Дергачи, был нанесен удар по объекту, который ранее был мясокомбинатом, а теперь используется в военных целях, сообщил Лебедев. Местные жители сообщали о детонации и взрыве с искрами в этом районе.

    Ранее в Киеве и Киевской области Украины произошли взрывы.

    До этого сообщалось, что в результате удара по аэродрому в Борисполе, Киевская область, произошел мощный взрыв с детонацией.

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    12 декабря 2024, 10:54 • Видео
    Байден требует от Украины молодой крови

    Как утверждают британские и американские СМИ, отношения президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского прошли «точку невозврата». Вашингтон требует от Киева снизить возраст призыва на фронт с 25 до 18 лет. Но Зеленский боится этого шага по двум причинам.

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    12 декабря 2024, 17:18 • Новости дня
    Гросси назвал цель атаки по инспекторам МАГАТЭ на ЗАЭС

    Гросси: Атаковавшие машину МАГАТЭ хотели запугать экспертов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Нападение на автомобиль МАГАТЭ по дороге к Запорожской атомной электростанции указывает на планы нападавших нанести ущерб экспертам агентства или запугать их, заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси.

    «Было четкое намерение нанести нам ущерб или запугать нас», – цитирует Гросси РИА «Новости».

    Гросси отметил, что в составе конвоя находились три украинских транспортных средства и автомобиль МАГАТЭ, однако именно автомобиль агентства подвергся нападению.

    Инцидент произошел 10 декабря, когда Вооруженные силы Украины нанесли серию ударов по транспортным средствам, используемым для перевозки персонала агентства. Нападение произошло на территории, подконтрольной Украине.

    Сам Гросси сообщал, что атака велась с беспилотника, обошлось без жертв, но транспортное средство получило серьезные повреждения.

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    12 декабря 2024, 20:04 • Новости дня
    Москалькова призвала Киев создать гумкоридор для выхода жителей Курской области
    Москалькова призвала Киев создать гумкоридор для выхода жителей Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинским властям следует организовать гуманитарный коридор, чтобы мирные жители с оккупированных ВСУ территорий Курской области могли покинуть опасные зоны, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    «По моим данным, они [мирные жители на оккупированных территориях], как правило, находятся в подвальных помещениях домов или в разрушенных домах. Там, по моим данным, нет целенаправленного подвоза гуманитарной помощи в нарушение Женевских конвенций», – цитирует Москалькову ТАСС.

    Она пояснила, что обратилась к киевскому режиму с просьбой организовать гуманитарный коридор для выхода людей в безопасное место. Омбудсмен выразила надежду, что переговоры завершатся конкретными действиями украинской стороны для спасения людей в Курской области.

    Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщала, что Москва передала Киеву тела украинских военнопленных, погибших в январе при крушении сбитого Ил-76 в Белгородской области.

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    12 декабря 2024, 14:49 • Новости дня
    Ермак заявил о неготовности Украины к переговорам с Россией

    Глава офиса Зеленского Ермак заявил о неготовности Украины к диалогу с Россией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украина на данный момент не готова к переговорам с Россией, заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, подчеркнув необходимость укрепления позиций страны.

    Ермак подчеркнул, что для начала переговоров Украина должна стать сильной, чтобы вести разговор с Россией на равных условиях. Он выразил уверенность в том, что только в этом случае диалог будет конструктивным и выгодным для обеих сторон, сообщает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина продолжает занимать жесткую позицию по отношению к переговорам с Россией, отказываясь от диалога, несмотря на предложенные условия, озвученные президентом Владимиром Путиным.

    Замглавы МИД Сергей Рябков назвал переговоры с Украиной абсурдными из-за их самозапрета.

    В то же время, по словам избранного президента США Дональда Трампа, Зеленский начал признавать необходимость переговоров Украины с Россией.

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    13 декабря 2024, 10:12 • Новости дня
    Власти Украины сообщили о взрывах на объектах энергетики по всей стране
    Власти Украины сообщили о взрывах на объектах энергетики по всей стране
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    По всей Украине произошли взрывы на энергетических объектах, что поставило под угрозу стабильность энергосистемы страны; в связи с этим в «Укрэнерго» расширили масштабы отключения электроэнергии, вводя три очереди отключений на срок до 12 часов.

    Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о серии взрывов на объектах энергетической инфраструктуры, передает ТАСС.

    По его словам, энергетики предпринимают все необходимые меры для минимизации последствий для энергосистемы. Он добавил: «Когда будет позволять ситуация в сфере безопасности, уточним информацию о повреждениях».

    Согласно информации от компании «Укрэнерго», было объявлено о расширении масштабов отключения электроэнергии. Введены три очереди отключений, что может привести к отсутствию света до 12 часов. На всей территории Украины продолжает действовать воздушная тревога.

    Ранее в районе города Бурштын на западе Украины, где находится важная энергетическая инфраструктура, было зафиксировано более десяти взрывов.

    Во Львовской и Одесской областях Украины начались отключения света и остановка электротранспорта после серии взрывов.

    В пятницу в Киевской, Винницкой и Хмельницкой областях Украины прогремели новые взрывы, которые местные источники связали с работой систем ПВО.

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    13 декабря 2024, 00:19 • Новости дня
    Компания Ахметова сократила добычу коксующегося угля в Красноармейске

    Украинский «Метинвест» сократил добычу угля у Красноармейска на фоне продвижения российских войск в ДНР

    Компания Ахметова сократила добычу коксующегося угля в Красноармейске
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Антон Антонов

    Крупнейшая сталелитейная компания Украины «Метинвест» приостановила добычу угля на одной из шахт у Покровска (украинское название Красноармейска) на фоне успехов российской армии в регионе, следует из заявления компании.

    В заявлении компании, принадлежащей Ринату Ахметову, отмечено, что ключевой персонал и члены их семей были эвакуированы с вертикальной шахты № 3, передает Bloomberg.

    Комплекс у Покровска ранее производил около половины всего объема добычи угля «Метинвеста» на Украине. Шахтоуправление «Покровское» - единственное, на подконтрольной Киеву территороии, где добывает коксующийся уголь.

    Другие угледобывающие объекты «Метинвеста» в регионе пока продолжают функционировать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские СМИ сообщают, что положение ВСУ в Покровске становится критическим. Покровск выполняет функции важного логистического узла для украинских сил в Донбассе.

    Кроме того, шахтоуправление «Покровское» – единственное в Украине, которое добывает коксующийся уголь. Экономист и политолог Иван Лизан заявлял, что утрата Покровска для Украины будет означать, что «кокса больше нет».

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    12 декабря 2024, 14:32 • Новости дня
    ВСУ за время вторжения в Курскую область потеряли более 40 тыс. военных

    Российские войска освободили Новоивановку в Курской области

    ВСУ за время вторжения в Курскую область потеряли более 40 тыс. военных
    @ Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики за все время вторжения в Курскую область потеряли свыше 40 тыс. человек и значительное количество техники, сообщило Минобороны. Подразделения группировки войск «Север» освободили село Новоивановка.

    ВСУ потеряли более 40 060 военнослужащих, 236 танков, 175 БМП, 123 БТР, 1251 боевую бронированную машину и 1115 автомобилей за весь период боевых действий, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Артиллерия противника также понесла значительные потери: 308 орудий и 40 пусковых установок РСЗО, включая 11 установок HIMARS и шесть MLRS производства США.

    В последние сутки подразделения группировки войск «Север» освободили село Новоивановка и поразили формирования ВСУ в ряде других населенных пунктов. Авиация и артиллерия атаковали цели в населенных пунктах как на территории Курской области, так и в Сумской области.

    За последние сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, а также уничтожены танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три миномета.

    В предыдущие сутки ВС России на Курском направлении освободили населенные пункты Дарьино и Плехово в Курской области.

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    12 декабря 2024, 17:56 • Новости дня
    Трамп назвал глупым решение Байдена об ударах вглубь России

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп выразил недовольство решением о применении американского оружия против России, считая это опасной эскалацией.

    Избранный президент США Дональд Трамп выступил с критикой в адрес действующего президента Джо Байдена, осудив решение о нанесении ударов американским оружием по территории России, сообщает ТАСС. В интервью журналу Time Трамп выразил мнение, что это решение было принято с одобрения Байдена и привело к крайне нестабильной ситуации.

    Трамп заявил: «Это очень нестабильная ситуация. Я думаю, что самое опасное сейчас – это то, что происходит, когда Зеленский решил, с одобрения, я полагаю, президента [США Джо Байдена], начать запускать ракеты по России. Я думаю, что это серьезная эскалация. Я думаю, что это глупое решение».

    Экс-президент США также выразил обеспокоенность из-за вероятных последствий такого шага, отметив, что это может привести к еще большему обострению международной обстановки. Трамп подчеркнул, что необходимо как можно скорее найти пути для деэскалации напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы произвели запуск 100 ракет по территории Украины в ответ на действия Киева, который пытался атаковать цели в Москве и Петербурге. Действующий американский президент Джо Байден выразил возмущение российскими ударами по позициям украинской армии и заявил о намерении усилить военную поддержку Украины новыми поставками вооружения в ближайшее время. Американские разведывательные службы полагают, что удары вглубь территории России дальнобойным оружием не повышают вероятность ядерной эскалации.

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    12 декабря 2024, 14:44 • Новости дня
    Скачко: Расследование ФБР против Зеленского понравится простым американцам
    Скачко: Расследование ФБР против Зеленского понравится простым американцам
    @ REUTERS/Shannon Stapleton

    Tекст: Евгений Поздняков

    Расследование о растрате американских средств Владимиром Зеленским сыграет на руку Дональду Трампу. С его помощью он сможет не только полностью переложить ответственность за провалы ВСУ на Киев, но и вернуть часть украденных денег в казну США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в США заявили о планах расследовать действия Зеленского при использовании американских средств.

    «Заявления Кэша Патела станут прологом к выталкиванию Владимира Зеленского на историческую свалку. В настоящий момент Дональд Трамп кажется человеком, готовым продолжать политику Джо Байдена по поддержке Украины, однако для этого ему необходимо появление качественно новой власти в Киеве», – сказал политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Встреча с Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским в Париже показала республиканцу, что последний является безнадежным коррупционером и казнокрадом. Собственно, угрозы со стороны будущего главы ФБР и должны послужить сигналом для Украины о неприятии Дональдом Трампом текущего положения дел», – отмечает он.

    «С большой вероятностью расследование действительно состоится. Это позволит США переложить значительную долю ответственности за провалы ВСУ на Киев. Американцам подробно, со ссылкой на важные документы, расскажут, что Вашингтон делал все правильно, но коррумпированность офиса Зеленского не позволила достичь удовлетворительных результатов», – считает собеседник.

    «Для текущей украинской власти это станет началом конца. Разумеется, встанет вопрос о смене руководства, и на руководящие позиции выдвинутся люди, с которыми Трампу будет попросту легче договариваться. Кроме того, Штаты получат возможность вернуть часть украденных денег», – полагает он.

    «Разумеется, большую долю полученного капитала Зеленский и его прихвостни вывозят за границу и растасовывают по офшорным счетам. Но если прегрешения действующего украинского руководства будут доказаны, Вашингтон сможет их забрать. Разумеется, простым американцам это очень понравится», – заключил Скачко.

    Ранее в США заявили о планах расследования действий Владимира Зеленского по использованию средств американских налогоплательщиков. Будущий директор ФБР Кэш Пател в подкасте Kash's Corner сообщил, что лично инициирует данное разбирательство сразу после вступления в должность.

    По его словам, принципиально важно выяснить, не создавала ли Украина видимость угроз безопасности для получения больших выплат со стороны Вашингтона. В частности, он напомнил о прилете ракеты на территорию Польши. Тогда Зеленский поспешил обвинить в произошедшем Россию, однако, как выяснилось позже, боеприпас принадлежал ВСУ.

    В связи с этим Пател добавил, что США необходимо с большой осторожностью подходить к взаимодействию с украинским властями. По его мнению, передача миллиардов долларов офису Зеленского должна сопровождаться детальными отчетами о расходовании полученных средств.

    Ранее в американской прессе сообщалось, что Дональд Трамп рассматривает возможность отмены недавно выделенного Украине кредита на сумму 20 млрд долларов. Однако для этого ему придется снять санкции с замороженных активов России, с помощью которых и планируется погашение данной суммы.

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    13 декабря 2024, 09:11 • Новости дня
    Рютте сообщил о более 1 млн погибших и пострадавших с начала конфликта на Украине
    Рютте сообщил о более 1 млн погибших и пострадавших с начала конфликта на Украине
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что в результате конфликта на Украине с февраля 2022 года погибли или были ранены более 1 млн человек, и число жертв продолжает расти каждую неделю.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил о более чем 1 млн погибших и раненых в ходе конфликта на Украине с февраля 2022 года. Он подчеркнул, что каждую неделю погибают или получают ранения более 10 тыс. человек с обеих сторон конфликта, передает RT.

    На сайте НАТО также указывается, что украинский конфликт ежедневно приводит к увеличению числа жертв и разрушений. Рютте выразил обеспокоенность по поводу продолжающегося увеличения количества человеческих потерь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с февраля 2022 года Украина потеряла в боях 43 тыс. военных и 370 тыс. получили ранения. Руслан Татаринов, военный блогер, заявил, что общие потери ВСУ по некрологам составляют 524 тыс. человек, но эта цифра может быть занижена. Также сообщалось, что ВСУ в конфликте могли потерять до 500 тыс. человек.

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    12 декабря 2024, 23:06 • Новости дня
    Минобороны Италии заявило о готовности направить миротворцев на Украину

    Министр обороны Италии Крозетто заявил о готовности направить миротворцев на Украину и в Газу

    Tекст: Антон Антонов

    Италия готова участвовать в миссии миротворцев на Украине, заявил итальянский министр обороны Гуидо Крозетто. Однако вице-премьер Антонио Таяни считает такое обсуждение преждевременным.

    «Я надеюсь на разговоры о мире, скорейшем направлении миротворцев на Украину, а также в Газу. Мы готовы к этой роли, мы всегда ею славились», – приводит слова Крозетто ТАСС со ссылкой на ANSA.

    Таяни выразил мнение, что обсуждение отправки миротворческих сил на Украину преждевременно. По его словам, главной задачей сейчас является достижение «справедливого мира», и любые инициативы по миротворческой миссии будут рассматриваться позже. Таяни отметил, что решение о необходимости такой миссии будут принимать главы государств и правительств. Также он подчеркнул важность совместных действий США и Европы для окончания конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский сообщил о возможности размещения западных войск для гарантии безопасности до вступления Украины в НАТО.

    Сообщалось, что Франция решила обсудить с польским руководством возможность отправки миротворческой миссии на Украину, но премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна не направит войска на Украину даже после прекращения огня.

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    13 декабря 2024, 09:15 • Новости дня
    По всей Украине сообщили о серии новых взрывов и воздушной тревоге

    В Киевской, Винницкой и Хмельницкой областях Украины произошли новые взрывы

    По всей Украине сообщили о серии новых взрывов и воздушной тревоге
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В Киевской, Винницкой и Хмельницкой областях Украины прогремели новые взрывы, сообщили местные источники, связав их с работой систем ПВО, на территории всей страны объявлена воздушная тревога.

    На территории Украины вновь прогремели взрывы, передает ТАСС.

    В Киевской области звуки взрывов связаны с работой систем противовоздушной обороны, сообщает региональная военная администрация. Власти также зафиксировали взрывы в ночное время.

    В Винницкой области, в центральной части Украины, также были слышны взрывы, сообщает ТСН. Однако местные власти пока не предоставили комментариев или дополнительных сведений о произошедшем.

    Кроме того, информация о взрывах поступила из Хмельницкой области на западе Украины, сообщает украинское издание «Общественное. Новости», однако детали происшествия пока отсутствуют.

    Также взрывы были зафиксированы в Черкасской области, расположенной в центральной части Украины. По данным агентства «РБК-Украина», информация об инциденте ограничена и не содержит дополнительных подробностей.

    На данный момент воздушная тревога продолжает действовать на всей территории страны.

    Ранее в Одессе произошли взрывы, а на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. До этого в Одесской области Украины ночью прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, которая длилась полтора часа. В Херсоне, находящемся под контролем Киева, также произошли взрывы.

    Кроме того, в Кременчуге Полтавской области и в Ивано-Франковской области Украины также произошли взрывы, а воздушная тревога была объявлена в 14 регионах Украины.

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    12 декабря 2024, 23:47 • Новости дня
    Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине

    Байден утвердил 72-й пакет военной помощи Украине

    Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине
    @ Evan Vucci/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден утвердил 72-й пакет военной помощи для Украины, включающий средства ПВО, дроны и артиллерию, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    «Президент одобрил новый пакет помощи в сфере безопасности для Украины», – приводит слова Кирби ТАСС.

    По его словам, в состав пакета входят средства противовоздушной обороны, беспилотные летательные аппараты, артиллерия и бронетехника. Кирби подчеркнул, что США продолжат оказывать военную помощь Киеву до истечения срока полномочий администрации Байдена 20 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон настаивает на снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет. На Украине заявили, что эффективность армии падает из-за недостатка вооружений, а не от проблем с мобилизацией. В свою очередь, США заверили, что готовы обеспечить ВСУ необходимым снаряжением и обучением в случае увеличения украинской мобилизации за счет 18-летних призывников.

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    13 декабря 2024, 01:58 • Новости дня
    Парламент Молдавии одобрил введение ЧП из-за угрозы газового кризиса

    Парламент Молдавии утвердил чрезвычайное положение из-за угрозы прекращения транзита российского газа через Украину

    Парламент Молдавии одобрил введение ЧП из-за угрозы газового кризиса
    @ Danil Shamkin/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Парламент Молдавии утвердил постановление о введении чрезвычайного положения на 60 дней из-за опасности гуманитарного кризиса, связанного с возможным прекращением транзита российского газа через Украину.

    ЧП вводится с 16 декабря. Постановление было предложено премьер-министром Дорином Речаном и поддержано голосами депутатов Партии действия и солидарности, оппозиция не стала его поддерживать, передает ТАСС.

    В рамках чрезвычайного положения правительственная Комиссия по чрезвычайным ситуациям получит полномочия издавать распоряжения, которые будут обязаны выполнять как государственные учреждения, так и частные компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Молдавии утвердило введение чрезвычайного положения в энергетическом секторе. Режим чрезвычайного положения вводится из-за угрозы гуманитарного кризиса в случае прекращения транзита российского газа через Украину.

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