В районе Бурштынской ТЭС на Украине прогремели более десяти взрывов

Tекст: Мария Иванова

Удар зафиксирован в направлении Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, сообщает РИА «Новости». Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что «прилетело в направлении Бурштынской ТЭС, итоги выясняем, было много искр».

Местное издание «Страна» также подтвердило информацию о более чем десяти взрывах, которые произошли в районе города Бурштын, где расположена Бурштынская ТЭС. Взрывы были слышны в районе города.

Весной этого года Бурштынская ТЭС уже подвергалась серьезным повреждениям. Район города Бурштын также известен, как точка пересечения линий электропередачи, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией и Словакией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киевской, Винницкой и Хмельницкой областях Украины прогремели новые взрывы, которые местные источники связали с работой систем ПВО, на всей территории страны объявлена воздушная тревога.

В Одессе мэр города Геннадий Труханов сообщил о новых взрывах. Украинские СМИ отмечали, что и ночью в Одесской области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, которая длилась полтора часа.

По сообщениям пророссийского сопротивления, в Одессе, предположительно, нанесли удар по порту.