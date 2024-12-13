Не получится ли так, что вместо «Хезболлы» и Асада Израиль получит куда более серьезных противников в лице новых руководителей Сирии или даже Иордании, а в Ливане появятся организации, куда более опасные для Израиля, только суннитского толка?0 комментариев
В районе Бурштынской ТЭС на Украине прогремели более десяти взрывов
В районе города Бурштын на западе Украины, где находится важная энергетическая инфраструктура, включая Бурштынскую ТЭС и линии электропередачи, соединяющие Украину с Венгрией, Румынией и Словакией, было зафиксировано более десяти взрывов.
Удар зафиксирован в направлении Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, сообщает РИА «Новости». Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что «прилетело в направлении Бурштынской ТЭС, итоги выясняем, было много искр».
Местное издание «Страна» также подтвердило информацию о более чем десяти взрывах, которые произошли в районе города Бурштын, где расположена Бурштынская ТЭС. Взрывы были слышны в районе города.
Весной этого года Бурштынская ТЭС уже подвергалась серьезным повреждениям. Район города Бурштын также известен, как точка пересечения линий электропередачи, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией и Словакией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киевской, Винницкой и Хмельницкой областях Украины прогремели новые взрывы, которые местные источники связали с работой систем ПВО, на всей территории страны объявлена воздушная тревога.
В Одессе мэр города Геннадий Труханов сообщил о новых взрывах. Украинские СМИ отмечали, что и ночью в Одесской области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, которая длилась полтора часа.
По сообщениям пророссийского сопротивления, в Одессе, предположительно, нанесли удар по порту.