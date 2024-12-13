По всей Украине сообщили о серии новых взрывов и воздушной тревоге

В Киевской, Винницкой и Хмельницкой областях Украины произошли новые взрывы

Tекст: Мария Иванова

На территории Украины вновь прогремели взрывы, передает ТАСС.

В Киевской области звуки взрывов связаны с работой систем противовоздушной обороны, сообщает региональная военная администрация. Власти также зафиксировали взрывы в ночное время.

В Винницкой области, в центральной части Украины, также были слышны взрывы, сообщает ТСН. Однако местные власти пока не предоставили комментариев или дополнительных сведений о произошедшем.

Кроме того, информация о взрывах поступила из Хмельницкой области на западе Украины, сообщает украинское издание «Общественное. Новости», однако детали происшествия пока отсутствуют.

Также взрывы были зафиксированы в Черкасской области, расположенной в центральной части Украины. По данным агентства «РБК-Украина», информация об инциденте ограничена и не содержит дополнительных подробностей.

На данный момент воздушная тревога продолжает действовать на всей территории страны.

Ранее в Одессе произошли взрывы, а на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. До этого в Одесской области Украины ночью прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, которая длилась полтора часа. В Херсоне, находящемся под контролем Киева, также произошли взрывы.

Кроме того, в Кременчуге Полтавской области и в Ивано-Франковской области Украины также произошли взрывы, а воздушная тревога была объявлена в 14 регионах Украины.