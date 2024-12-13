Не получится ли так, что вместо «Хезболлы» и Асада Израиль получит куда более серьезных противников в лице новых руководителей Сирии или даже Иордании, а в Ливане появятся организации, куда более опасные для Израиля, только суннитского толка?0 комментариев
Власти Украины сообщили о взрывах на объектах энергетики по всей стране
По всей Украине произошли взрывы на энергетических объектах, что поставило под угрозу стабильность энергосистемы страны; в связи с этим в «Укрэнерго» расширили масштабы отключения электроэнергии, вводя три очереди отключений на срок до 12 часов.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о серии взрывов на объектах энергетической инфраструктуры, передает ТАСС.
По его словам, энергетики предпринимают все необходимые меры для минимизации последствий для энергосистемы. Он добавил: «Когда будет позволять ситуация в сфере безопасности, уточним информацию о повреждениях».
Согласно информации от компании «Укрэнерго», было объявлено о расширении масштабов отключения электроэнергии. Введены три очереди отключений, что может привести к отсутствию света до 12 часов. На всей территории Украины продолжает действовать воздушная тревога.
Ранее в районе города Бурштын на западе Украины, где находится важная энергетическая инфраструктура, было зафиксировано более десяти взрывов.
Во Львовской и Одесской областях Украины начались отключения света и остановка электротранспорта после серии взрывов.
В пятницу в Киевской, Винницкой и Хмельницкой областях Украины прогремели новые взрывы, которые местные источники связали с работой систем ПВО.