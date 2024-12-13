Власти Украины сообщили о взрывах на объектах энергетики по всей стране

Tекст: Мария Иванова

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о серии взрывов на объектах энергетической инфраструктуры, передает ТАСС.

По его словам, энергетики предпринимают все необходимые меры для минимизации последствий для энергосистемы. Он добавил: «Когда будет позволять ситуация в сфере безопасности, уточним информацию о повреждениях».

Согласно информации от компании «Укрэнерго», было объявлено о расширении масштабов отключения электроэнергии. Введены три очереди отключений, что может привести к отсутствию света до 12 часов. На всей территории Украины продолжает действовать воздушная тревога.

Ранее в районе города Бурштын на западе Украины, где находится важная энергетическая инфраструктура, было зафиксировано более десяти взрывов.

Во Львовской и Одесской областях Украины начались отключения света и остановка электротранспорта после серии взрывов.

В пятницу в Киевской, Винницкой и Хмельницкой областях Украины прогремели новые взрывы, которые местные источники связали с работой систем ПВО.