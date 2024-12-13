Подполье сообщило об ударе по аэродрому в Киеве и военному объекту в Харькове

Tекст: Вера Басилая

Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил о серии ударов по объектам в Киеве и его окрестностях, передает РИА «Новости».

По данным Лебедева, удар был нанесен в направлении закрытого аэродрома в Киеве, где проходят обучение пилоты. Этот объект находится близ Жулян и относится к Авиационному Университету. Лебедев заявил, что место является закрытым и там расположены ангары, склады, а также жилые и служебные помещения.

В том же районе находится железнодорожная станция «Киев-Волынский», рядом с которой расположены многочисленные складские помещения и промзона. Лебедев также сообщил об ударе, нанесенном по пригородам Борисполя, в районе авиационного завода Skyline. По его словам, на этом предприятии занимаются производством беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ремонтом вертолетов.

Еще один удар был нанесен по станции ремонта военных машин в Переяславе Киевской области. По данным подполья, что это предприятие занимается установкой турелей для борьбы с БПЛА на автомобили.

Кроме того, в пригороде Харькова, в направлении города Дергачи, был нанесен удар по объекту, который ранее был мясокомбинатом, а теперь используется в военных целях, сообщил Лебедев. Местные жители сообщали о детонации и взрыве с искрами в этом районе.

Ранее в Киеве и Киевской области Украины произошли взрывы.

До этого сообщалось, что в результате удара по аэродрому в Борисполе, Киевская область, произошел мощный взрыв с детонацией.