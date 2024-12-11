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Минобороны: Киев ударил по аэродрому в Таганроге ракетами ATACMS
Киевский режим в среду утром нанес удары по военному аэродрому в Таганроге американскими ракетами ATACMS, в результате удара есть пострадавшие среди личного состава, сообщило Минобороны.
Утром 11 декабря Украина ударила шестью ракетами ATACMS, указало ведомство в своем Telegram-канале. Расчет ЗРПК «Панцирь» сбил две ракеты, остальные были успешно отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.
В результате падения фрагментов ракет пострадали несколько человек. Среди материального ущерба – незначительные повреждения двух зданий на технической территории аэродрома, трех единиц военной автомобильной техники.
Минобороны подчеркнуло, что атака не останется без ответа.
В среду глава администрации Таганрога Светлана Камбулова сообщала, что городская котельная получила повреждения после ракетной атаки, без тепла остались жители 27 многоквартирных домов.