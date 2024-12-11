Таганрогская котельная пострадала из-за ракетной атаки

После ракетной атаки 27 домов в Таганроге остались без тепла из-за повреждения котельной

Tекст: Елизавета Шишкова

Она в в своем Telegram-канале также подчеркнула, что город функционирует в обычном режиме и призвала местных жителей не поддаваться панике и не распространять недостоверную информацию. Мэр заверила, что все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей уже предприняты.

Ранее было сообщено, что на Таганрог была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Врио губернатора Юрий Слюсарь заявил, что в результате ракетной атаки пострадало промышленное предприятие и сгорело 14 автомобилей на парковке. Несмотря на разрушения, пострадавших нет, сообщает ТАСС.

Камбулова сообщила, что район повреждения оцеплен полицией, и специалисты проведут обследование территории в радиусе одного километра.

Ранее в Саратовской области была пресечена попытка атаки беспилотников вооруженных сил Украины на военный аэродром, а до этого дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Шебекине.