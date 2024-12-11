Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.8 комментариев
Таганрогская котельная пострадала из-за ракетной атаки
После ракетной атаки 27 домов в Таганроге остались без тепла из-за повреждения котельной
Котельная в Таганроге получила повреждения после ракетной атаки, что оставило без тепла жителей 27 многоквартирных домов, специалисты планируют восстановить теплоснабжение к полудню, сообщила глава города Светлана Камбулова.
Она в в своем Telegram-канале также подчеркнула, что город функционирует в обычном режиме и призвала местных жителей не поддаваться панике и не распространять недостоверную информацию. Мэр заверила, что все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей уже предприняты.
Ранее было сообщено, что на Таганрог была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Врио губернатора Юрий Слюсарь заявил, что в результате ракетной атаки пострадало промышленное предприятие и сгорело 14 автомобилей на парковке. Несмотря на разрушения, пострадавших нет, сообщает ТАСС.
Камбулова сообщила, что район повреждения оцеплен полицией, и специалисты проведут обследование территории в радиусе одного километра.
Ранее в Саратовской области была пресечена попытка атаки беспилотников вооруженных сил Украины на военный аэродром, а до этого дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Шебекине.