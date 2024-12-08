Шестьдесят процентов территории России – мерзлота. Семь миллионов человек эту мерзлоту населяют. И ничего, не собираются вымирать. Говорят, холодовой стресс запускает в организме гормоны радости. А мы ведь, на самом деле, радостная нация, хоть и без фальшивых улыбок.19 комментариев
Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Шебекине
Дрон ВСУ повредил фасад и два автомобиля в Шебекине
В результате атаки дрона ВСУ на многоквартирный дом в Шебекине повреждены фасад здания и два автомобиля, пострадавших нет.
Дрон Вооруженных сил Украины атаковал многоквартирный дом в Шебекине Белгородской области, передает ТАСС. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в результате удара повреждены фасад здания и два припаркованных легковых автомобиля. Он подчеркнул: «Предварительно, обошлось без пострадавших».
Гладков также отметил, что информация о последствиях инцидента продолжает уточняться. На месте происшествия работают оперативные службы, которые занимаются расследованием и оценкой ущерба.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска обстреляли Шебекино в Белгородской области, применив крупнокалиберное оружие, а ранее атаковали этот населенный пункт двумя дронами.