Шестьдесят процентов территории России – мерзлота. Семь миллионов человек эту мерзлоту населяют. И ничего, не собираются вымирать. Говорят, холодовой стресс запускает в организме гормоны радости. А мы ведь, на самом деле, радостная нация, хоть и без фальшивых улыбок.14 комментариев
ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области
Город Шебекино подвергся украинскому обстрелу, никто не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Атаки ВСУ на нашу область продолжаются», – сообщил Гладков в Telegram, отметив, что в Шебекино поврежден частный дом.
Как сообщил глава региона, в Шебекинском округе произошло аварийное отключение электроэнергии в частных секторах сел Стариково и Цепляево-Второе.
Кроме того, украинский БПЛА уничтожен над Белгородским районом. Повреждены частные дома в селе Таврово.
Напомним, в субботу Гладков сообщил, что вооруженные силы Украины атаковали 13 населенных пунктов Белгородской области, пострадала женщина, зафиксированы повреждения жилого сектора и инфраструктуры, в том числе в Шебекино.