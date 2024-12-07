ВСУ обстреляли и атаковали беспилотниками 13 населенных пунктов в России

Tекст: Евгения Караваева

Вооруженные силы Украины нанесли удары по 13 населенным пунктам Белгородской области в течение суток, передает ТАСС.

ВСУ провели атаку с использованием артиллерии и беспилотников. В Шебекине беспилотник обстрелял легковой автомобиль, пострадала женщина. Ее госпитализировали в областную клиническую больницу, где врачи оценили состояние как средней степени тяжести.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что атака в Шебекине также привела к повреждению частного дома, газовой трубы, грузового и четырех легковых машин.

В Белгородском районе ВСУ направили удары на поселок Разумное, села Беловское, Беломестное, Журавлевка, Наумовка и Устинка. Во время двух артиллерийских обстрелов выпустили 15 боеприпасов и атаковали четыре беспилотника, три из которых сбиты системой ПВО. В результате обстрелов поврежден автомобиль.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства противовоздушной обороны сбили более 100 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа за последние сутки, что подтверждено министерством обороны.

Морская авиация Черноморского флота уничтожила шесть беспилотных катеров ВСУ. Российская система ПВО за ночь уничтожила четыре украинских беспилотных летательных аппарата.