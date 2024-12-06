Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
Морская авиация уничтожила шесть беспилотных катеров ВСУ в Черном море
Минобороны: Морская авиация России уничтожила шесть безэкипажных катеров ВСУ в Черном море
Морская авиация Черноморского флота уничтожила шесть беспилотных катеров ВСУ в акватории Черного моря, сообщило Министерство обороны России.
По данным из Telegram-канала Минобороны, морская авиация Черноморского флота провела операцию по обнаружению и уничтожению шести безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины в акватории Черного моря.
Все катера были успешно уничтожены, что стало частью мер по обеспечению безопасности в регионе.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что расчеты ПВО и РЭБ уничтожили несколько украинских беспилотников в регионе.
Минобороны сообщило, что средства ПВО России за сутки уничтожили 101 дрон самолетного типа.