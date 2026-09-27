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    Предательский жест Украины столкнул корейцев между собой
    Рар: Европу будут вынуждать к переговорам с Россией
    Коц объяснил важность освобождения Хрипунов в Харьковской области
    В районе авиабазы США в Британии объявили режим ЧС
    ВС России поразили один из крупнейших дата-центров Киеве
    КСИР захватил второй подводный дрон США в Ормузском проливе
    Захарова раскрыла истинную цель запроса Германии на встречу с Лавровым
    Еврокомиссия призвала страны ЕС сократить потребление газа и света
    Швейцарцы отвергли инициативу по ужесточению принципа нейтралитета
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Пределы германского милитаризма определяет внешняя сила

    Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как испанец на русской службе основал Одессу

    25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Дворянин Чаадаев научил релокантов ненавидеть Родину

    Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!

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    27 сентября 2026, 19:54 • Новости дня

    Минобороны иронично прокомментировало поражение дата-центров в Киеве

    Tекст: Ольга Иванова

    Российское оборонное ведомство сыронизировало над поражением информационного узла украинской армии в Киеве, назвав произошедшее принудительным цифровым детоксом.

    Российское оборонное ведомство с иронией отреагировало на информацию об уничтожении дата-центра украинских вооруженных сил в Киеве, опубликовав в «Макс» картинку с шуткой.

    В официальном аккаунте министерства появился короткий пост: «Цифровой детокс. В принудительном режиме».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли удар по центру обработки данных компании «Омега Телеком» в Киеве, обеспечивающему ВСУ высокоскоростным интернетом.

    Кроме того, российские беспилотники успешно атаковали дата-центр компании «Киевстар» в Киеве.

    Ночью в Киеве был поражен центр обработки данных компании Vodafone, который обеспечивал мобильную связь, высокоскоростной интернет и передачу разведданных для украинских сил.

    Накануне российские войска поразили киевский центр обработки данных «Космонова».

    Данный инфраструктурный объект полностью прекратил свою работу.

    Повреждение узлового оборудования вызвало масштабные перебои с интернетом в украинской столице.

    26 сентября 2026, 18:15 • Новости дня
    Эксперты: Россия нанесла удар по системе промывки мозгов на Украине

    Политолог Скачко: Россия решила перебить планомерную промывку мозгов на Украине

    Эксперты: Россия нанесла удар по системе промывки мозгов на Украине
    @ Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Киев теряет значительную часть управляемости и контроля над внутренней повесткой, чем системнее будут удары по дата-центрам, тем сильнее будет эффект отрезвления общества и ослабления военной машины ВСУ, сказали эксперты газете ВЗГЛЯД. Ранее стало известно, что в результате российских ударов по дата-центрам в Киеве вещание прекратили несколько украинских телеканалов.

    «Прекращение вещания ряда украинских телеканалов, включая марафон «Единые новости» и «Армия ТВ», – не просто побочный эффект ударов по дата-центрам. Это удар по системе информационной обработки населения. Если провести медицинскую аналогию: человеку долго подают вещества, искажающие восприятие реальности, а затем на сутки-двое подачу прекращают. Начинается протрезвление. Так и здесь: перерыв в вещании – это попытка перебить планомерную и целенаправленную промывку мозгов», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    По мнению эксперта, эффект будет зависеть от того, насколько продолжительным окажется этот перерыв. «Чтобы результат был устойчивым, «купол» нужно снимать над всей страной, а не точечно», – подчеркнул собеседник.

    При этом военная составляющая не менее важна. «Пораженные дата-центры, в частности, «Космонова», использовались не только гражданскими провайдерами. Они обеспечивали обработку разведданных, поддержку спутниковой связи Starlink в интересах ВСУ, а также майнинг криптовалют. Украинская энергетика, будучи дисперсной, канализировалась в хорошо укрепленные дата-центры. Их разрушение – это стратегический удар по обороноспособности и управляемости украинской армии. Если это действительно удалось, речь идет о крупном успехе. Вектор абсолютно верный», – рассуждает Скачко.

    По его мнению, системный вывод из строя дата-центров и IT-узлов неизбежно скажется на банковской системе, госуслугах и координации экстренных служб.

    «Зарубежные аналитики неслучайно называют это «открытием нового цифрового фронта» в преддверии зимы. Это грамотный, просчитанный и современный удар. Он знаменует переход к осмысленным, целенаправленным и оправданным действиям», – подчеркивает Скачко.

    В свою очередь политолог Владимир Корнилов отметил, что украинцы давно смотрят телевизор вполглаза. «Основной источник информации – интернет. Телеканалы, включая марафон «Единые новости» и «Армия ТВ», продолжают вещать, пусть и с перебоями. Сбои в работе интернет-провайдеров и мобильной связи были, но сравнительно недолгими. Основные каналы работают… Пропагандистская машина имеет резервы и быстро восстанавливается», – рассказал эксперт.

    При этом, напомнил спикер, львиная доля дата-центров, используемых Украиной, находится за рубежом – в Румынии, у Amazon и других западных провайдеров. «Государственные базы данных перенесены на Запад. Мы создаем проблемы в оперативном управлении, координации беспилотников, действиях таких подразделений, как части Мадьяра (специализируются на аэроразведке, радиоэлектронной борьбе и ударах с использованием беспилотников). Это факт. Но у противника есть бэкапы и резервы на Западе, которые мы достать не можем. Поэтому удары по дата-центрам на территории Украины – важный, но не решающий инструмент», – полагает Корнилов.

    По мнению эксперта, цифровой фронт первым открыл Запад в 2022 году, «а то и раньше – через предоставление Starlink, спутниковых разведданных, киберподдержку». «Мы отвечаем и действуем в ответ. Это правильная и необходимая линия. Но нужно готовиться к тому, что противник будет наращивать ответные меры», – предупредил Корнилов.

    Эксперт также акцентировал внимание на размещении США оружия в космосе. «Американцы уже не скрывают планов размещения оружия в космосе и подготовки к противодействию российским спутникам. Мы должны быть готовы создавать проблемы их спутниковой группировке. Опыт у нас есть: еще в 1980-х, будучи оператором станции космической связи, я знаю, что мы умели это делать. Не сомневаюсь, что можем и сейчас», – добавил Корнилов.

    В результате российских ударов по дата-центрам в Киеве (включая объекты «Космонова», «Датагрупп», Parkovyi и United DC) у нескольких украинских телеканалов возникли в субботу проблемы с трансляцией и работой сайтов. О технических неполадках сообщал телеканал «Мы – Украина+» (на нем проходит пропагандистский марафон «Единые новости»), «Новости.LIVE», ведомственный канал минобороны Украины «Армия ТВ», а также канал «Прямой».

    Из-за ударов перебои возникли не только у ТВ, но и у десятка крупнейших интернет-провайдеров Киева (MiroHost, Паутина, UTELS и др.).

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    26 сентября 2026, 18:32 • Новости дня
    Российские военные пленили солдата ВСУ при попытке сделать фото с флагом Украины
    Российские военные пленили солдата ВСУ при попытке сделать фото с флагом Украины
    @ Lev Radin/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие взяли в плен мобилизованного гражданина Португалии Игоря Мухина, который пытался сделать фотографию с украинским флагом в районе села Могрица.

    Военнослужащие группировки войск «Север» захватили Игоря Мухина под селом Могрица при попытке сфотографироваться с украинским флагом, передает ТАСС.

    «При боевых действиях меня отправили в сторону Могрицы, дали задание, чтобы я пришел туда и сфотографировался с побратимами с украинским флагом. Но начался минометный обстрел, и нас начали окружать FPV-дроны и бомбить. После этой атаки пришли русские солдаты и взяли меня в плен», – рассказал Мухин.

    Задержанный пояснил, что является гражданином Португалии. Однако сотрудники территориального центра комплектования проигнорировали этот факт и отправили его на фронт.

    Ранее пленный сообщал, что иностранные наемники проходят более тщательную подготовку на полигонах по сравнению с мобилизованными украинцами. Он также добавил, что возможность откупиться от призыва в украинскую армию оценивается примерно в 10–50 тыс. долларов.

    Накануне российские военнослужащие захватили в плен украинских бойцов во время видеосъемок их сменщиков на полигоне.

    Ранее спящий украинский солдат сдался в плен российским военным.

    До этого считавшийся погибшим российский боец захватил пленного в Запорожской области.

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    27 сентября 2026, 11:23 • Видео
    Зеленский отомстил Южной Корее

    Украина спровоцировала громкий политический скандал в Южной Корее, тайно передав туда военнопленных из КНДР. Судя по всему, это не случайность: Владимир Зеленский решил отомстить южным корейцам при помощи северных.

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    26 сентября 2026, 14:41 • Новости дня
    Спящий украинский солдат пропустил российских военных и сдался в плен

    Спящие украинские военные попали в плен к российским бойцам под Харьковом

    Спящий украинский солдат пропустил российских военных и сдался в плен
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский военнослужащий уснул во время несения дежурства в блиндаже, пропустив бойцов ВС России, рассказал солдат ВСУ Михаил Скляр, сдавшийся в плен группировке войск «Запад» в Харьковской области.

    Инцидент произошел в Харьковской области, где бойцы сдались группировке войск «Запад», передает ТАСС. На опубликованной Министерством обороны России видеозаписи пленный рассказал подробности своего задержания.

    «По очереди с напарником дежурили. Я дежурил в свою смену. Разбудил напарника, сказал, что его очередь. Сам лег спать. Потом просыпаюсь, смотрю, он рядом со мной спит. И слышу голоса возле входа в блиндаж. Мужики крикнули: «Мужики, сдавайтесь, или мы сейчас закинем вам туда две гранаты»», – сообщил солдат.

    Пленный добавил, что российские военные потребовали сложить оружие и отдать средства связи. После выполнения этих условий оба украинских бойца благополучно сдались в плен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный солдат ВСУ Михаил Скляр пожаловался на строительство укрытий под постоянными ударами российских войск.

    Ранее группировка войск «Север» приступила к ликвидации остатков украинских сил в Харьковской области.

    В Курской области российские военные взяли в плен заснувшего на позиции снайпера противника.

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    25 сентября 2026, 21:55 • Новости дня
    Командующий группировкой «Север» сообщил о наступлении ВС России на Сумы

    Генерал Никифоров доложил Белоусову о наступлении группировки «Курск» на Сумы

    Командующий группировкой «Север» сообщил о наступлении ВС России на Сумы
    @ Виктор Антонюк/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Командующий группировкой войск «Север» Евгений Никифоров проинформировал министра обороны Андрея Белоусова о продвижении группировки «Курск» в Сумской области на город Сумы для создания зоны безопасности.

    Белоусов совершил рабочую поездку в зону СВО, Никифоров доложил ему о создании полосы безопасности в приграничье Сумской и Харьковской областей, передает ТАСС. «Группировка «Курск» ведет наступательные действия на территории Сумской области с общим направлением на Сумы», – заявил Никифоров.

    Напомним, министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Север» в зоне спецоперации и заслушал доклады об успешном расширении полосы безопасности.

    На Сумском направлении российские военные освободили десять населенных пунктов.

    Несколькими днями ранее артиллерия группировки «Север» усилила удары по позициям противника в данном регионе.

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    26 сентября 2026, 01:53 • Новости дня
    ВКС России ударили десятком ФАБ-500 по позициям «Птиц Мадьяра» в Херсоне

    ВКС России сбросили ФАБ-500 на позиции ВСУ на острове Корабел

    ВКС России ударили десятком ФАБ-500 по позициям «Птиц Мадьяра» в Херсоне
    @ РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская авиация сбросила более десяти авиабомб ФАБ-500 на позиции украинского подразделения «Птицы Мадьяра» в Херсоне, уничтожив живую силу и технику, рассказал военнослужащий с позывным Приморск.

    «Силы оперативно-тактической авиации ВС РФ ночью нанесли массированный удар более чем десятью авиабомбами ФАБ-500 по позициям киевских боевиков на острове Корабел в Херсоне», – рассказал он РИА «Новости».

    Приморск уточнил, что в результате огневого поражения уничтожено крупное скопление личного состава и техники ВСУ, включая силы украинского  террористического подразделения «Птицы Мадьяра», а также националистов и наемников.

    «Всего уничтожено более взвода боевиков, порядка трех единиц бронированной техники и множество оборудования для управления БПЛА», – добавил военнослужащий.

    Разведчики 18-й армии группировки «Днепр» скорректировали удар с помощью беспилотников и обеспечили объективный контроль.

    Сейчас под контролем ВС России находится около 75% территории Херсонской области, вошедшей в состав страны после референдума 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВКС России ударили ФАБами по Маякам и Светличному.  До этого ВКС России ударили ФАБ-1500 по пунктам управления БПЛА в районе Хотени в Сумской области и Дружковке в ДНР, а также уничтожили украинские пункты БПЛА бомбами ФАБ-1500.

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    27 сентября 2026, 03:13 • Новости дня
    ВСУ начали избегать стрелковых боев на сумском направлении

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские военные избегают стрелковых боев с российскими штурмовиками на сумском направлении, предпочитая отступать со своих позиций, заявил замкомандира штурмовиков 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Север» с позывным Агат.

    «Противник применяет БПЛА самолетного типа, FPV-дроны. ВСУ в стрелковый бой не вступают, боятся нас. В стрелковом они слабые. <…> Они убегают из опорника», – сообщил собеседник ТАСС.

    Группировка российских войск «Север» нарастила интенсивность ударов по позициям противника в Сумской области.

    В августе российские военные сообщали, что украинские солдаты начали чаще бросать свои опорные пункты при приближении российских военных.

    Военный эксперт Михаил Онуфриенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что группировка «Север» расширила внешнюю зону контроля, создавая в котле малые кольца окружения.

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    26 сентября 2026, 09:13 • Новости дня
    Российские войска поразили мост снабжения ВСУ под Одессой

    ВС России поразили мост снабжения ВСУ в Одесской области

    Российские войска поразили мост снабжения ВСУ под Одессой
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские вооруженные силы уничтожили автомобильный мост в населенном пункте Маяки Одесской области, использовавшийся для доставки военных грузов украинским подразделениям, сообщили в Минобороны.

    Российские военные нанесли удар по автомобильному мосту в Одесской области, который использовался для снабжения украинской армии, передает Минобороны в MAX.

    «Поражен автомобильный мост в населенном пункте Маяки, задействованный для переброски грузов военного назначения подразделениям ВСУ», – заявили в ведомстве.

    В ночь на субботу Вооруженные силы России продолжили атаки беспилотниками на портовую и транспортную инфраструктуру, а также логистические центры, работающие в интересах украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад российские военные уничтожили в Одесской области судно с западным оружием.

    Неделей ранее Вооруженные силы России поразили понтонную переправу через реку Днестр.

    В августе массированный удар привел к перекрытию автомобильного моста в населенном пункте Маяки.

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    27 сентября 2026, 02:38 • Новости дня
    Марочко: ВСУ начали скрытно уходить с позиций в Запорожской области

    Украинские военные на территории Запорожской области начали тайно отходить с позиций в Запорожской области, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Украинские военнослужащие на запорожском направлении покидают скрытно позиции и переходят в другие подразделения, это в целом связано с тем, что разрозненные отряды примыкают к своим побратимам, а основные их подразделения были уничтожены российской армией», – пояснил эксперт ТАСС.

    Марочко добавил, что такие действия вызваны интенсивным огневым воздействием российских военных на подразделения ВСУ в Запорожской области.

    Из-за потери боеспособности украинское командование вынуждено доукомплектовывать одни отряды остатками других, разбитых на линии соприкосновения.

    Также Марочко обращал внимание, что ВСУ предпринимают попытки контратаковать у Орехова, чтобы сохранить контроль над этим плацдармом и не допустить окружения.

    До этого он сообщал, что ВС России заняли южные окраины Орехова.

    В начале сентября российские войска освободили населенные пункты Новопавловка и Червоная Криница в Запорожской области.

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    26 сентября 2026, 03:37 • Новости дня
    Военный эксперт сообщил о подготовке российских войск к штурму Славянска

    Марочко: ВС России готовятся к штурму Славянска и Краматорска

    Военный эксперт сообщил о подготовке российских войск к штурму Славянска
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские войска активно готовятся к штурму восточных рубежей Славянско-Краматорской агломерации, нанося существенный урон подразделениям ВСУ в этих городах, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Хочу отметить, подготовительные мероприятия в Славянске и Краматорске уже ведутся не один день. В целом можно говорить, что мы сейчас наносим серьезный ущерб противнику именно в этих городах», – заявил он ТАСС.

    По информации Марочко, после успешной зачистки Николаевки и выравнивания линии фронта российские войска смогут начать штурм восточных окраин Славянско-Краматорской агломерации.

    Он добавил, что для стабилизации обстановки под Красным Лиманом в ДНР командование ВСУ перебросило 3-й армейский корпус и подразделение запрещенной в России террористической организации «Азов».

    Ожидая потерю позиций, украинская сторона также направляет в этот район дополнительные резервные силы, подытожил эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силовики сообщили об усилении принудительной эвакуации детей из Славянска. Офицер запаса Дандыкин сообщил о старте решающих сражений в зоне СВО и вынужденной обороне ВСУ в Красном Лимане.

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    27 сентября 2026, 12:04 • Новости дня
    Коц объяснил важность освобождения Хрипунов в Харьковской области

    Военкор Коц: Освобождение Хрипунов сжало кольцо окружения ВСУ в Харьковской области

    Коц объяснил важность освобождения Хрипунов в Харьковской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военный корреспондент Александр Коц объяснил стратегическое значение освобождения села Хрипуны в Харьковской области, отметив сжатие кольца окружения вокруг группировки противника.

    «Хрипуны – село в Волчанском районе Харьковской области с довоенным населением около 70 человек. Расположено на севере большого котла, заваренного российской армией на северо-востоке Харьковщины», – написал корреспондент в своем Telegram-канале.

    Коц добавил, что населенный пункт находится в полутора километрах к востоку от Малой Волчьей, об освобождении которой Минобороны сообщило 17 сентября. Он уточнил, что Хрипуны брали штурмовики 126-го мотострелкового полка 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса.

    Журналист отметил, что освобождение села еще больше сжимает кольцо окружения, а ближайшие цели – расположенные восточнее села Варваровка и Николаевка. Он подчеркнул, что группировка «Север» «методично режет котел на отдельные очаги сопротивления» для последующего разгрома, а попытки противника деблокировать окруженные силы не принесли результатов.

    Напомним, в воскресенье Минобороны сообщило, что российские военнослужащие освободили населенный пункт Хрипуны, расположенный на северо-востоке Харьковской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска освободили населенные пункты Петропавловка и Лозовая в Харьковской области.

    За прошедшую неделю армия России взяла под контроль еще восемь сел в данном регионе.

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    25 сентября 2026, 17:56 • Новости дня
    Белоусов проверил создание полосы безопасности на Сумском направлении

    Белоусов проинспектировал группировку войск «Север» в зоне СВО

    Белоусов проверил создание полосы безопасности на Сумском направлении
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Север» в зоне спецоперации и заслушал доклады об успешном расширении полосы безопасности.

    Белоусов посетил пункт управления одного из соединений группировки войск «Север» в зоне проведения спецоперации, сообщает Минобороны в Max. Глава военного ведомства заслушал доклады командиров о текущей оперативной обстановке в зонах ответственности.

    Командующий группировкой войск «Север» генерал-полковник Евгений Никифоров доложил министру об успешных действиях по созданию полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.

    «В частности, на Сумском направлении освободили 10 населённых пунктов и более 250 кв. км территории. Продолжаем боевые действия по освобождению еще четырех населённых пунктов», – заявил Никифоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки войск «Север» взяли под полный контроль населенный пункт Черняков в Харьковской области.

    Вооруженные силы России установили контроль над селами Долгенькое и Березники.

    В Волчанском котле в окружении остались около 1,7 тыс. украинских боевиков.

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    26 сентября 2026, 18:01 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар по «Эпицентру» в Одессе

    Российские войска нанесли удар по логистическому центру «Эпицентр» в Одессе

    Российские войска нанесли удар по «Эпицентру» в Одессе
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные уничтожили логистический центр «Эпицентр» в Одессе, где хранилась зарубежная военная продукция для украинской армии, сообщило Министерство обороны.

    Российские войска нанесли удар беспилотниками по логистическому центру «Эпицентр» в Одессе, сообщает Минобороны.

    Объект использовался для хранения и распределения военной продукции, поступавшей из-за рубежа для украинской армии.

    Вооруженные силы продолжают атаковать портовую инфраструктуру, логистические узлы и морские суда, работающие в интересах противника. Удары направлены на снижение боеспособности украинских формирований и нарушение цепочек поставок вооружений.

    Ранее ВС России поразили логистические центры «Пальма» и «Новая линия» в Одессе.

    Российские вооруженные силы уничтожили автомобильный мост в населенном пункте Маяки Одесской области, использовавшийся для доставки военных грузов украинским подразделениям.

    Российские военные поразили киевский дата-центр разведки и логистический узел в Требухове, а также сухогруз с военными грузами в Черноморске.

    Накануне российские войска нанесли массированный удар по украинским предприятиям и логистическим центрам в Киеве и Одессе.

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    25 сентября 2026, 18:16 • Новости дня
    ВС России ударили по дата-центру разведки и сухогрузу на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные поразили киевский дата-центр разведки и логистический узел в Требухове, а также сухогруз с военными грузами в Черноморске, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России точными ударами беспилотников поразили военные объекты и суда на Украине, сообщает Минобороны в Max. В частности, в результате успешных действий поражен киевский дата-центр «Датагрупп». Он обеспечивал обработку и передачу разведывательных данных для нужд армии противника.

    Кроме того, в населенном пункте Требухов Киевской области уничтожен логистический центр компании «Хеви логистик Юкрейн». Его территория использовалась украинским оборонным ведомством и силовыми структурами для хранения товаров двойного назначения. В Одесской области удар пришелся по сухогрузу, доставившему военные грузы в порт Черноморска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска нанесли массированный удар по украинским предприятиям и логистическим центрам в Киеве и Одессе.

    Днем ранее Министерство обороны отчиталось об уничтожении ключевых киевских центров обработки данных. До этого военные поразили доставившее военные грузы судно в порту Одессы.

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    25 сентября 2026, 01:59 • Новости дня
    Макрон подтвердил влияние ударов по НПЗ России на стоимость топлива в мире
    Макрон подтвердил влияние ударов по НПЗ России на стоимость топлива в мире
    @ IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Стратегия Украины, предусматривающая нанесение ударов беспилотниками по российским нефтеперерабатывающим заводам, оказывает давление на цены на топливо во Франции и мире, подтвердил французский лидер Эммануэль Макрон.

    «Это оказывает влияние», – приводит телеканал Europe1 слова Макрона. При этом он уточнил, что основной причиной повышения цен на топливо является ситуация в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экономист Юшков назвал три причины перебоев с топливом во Франции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обеспечение безопасной работы НПЗ и увеличение объемов производства нефтепродуктов не решает мировых проблем. Так как основная проблема для мирового рынка связана с транспортировкой нефтепродуктов.

    В начале сентября вице-премьер Александр Новак указывал, что поставки за рубеж дизельного топлива будут возобновлены по мере накопления запасов.



    Комментарии (2)
    26 сентября 2026, 15:07 • Новости дня
    Российские дроны взяли под полный контроль небо над Добропольем
    Российские дроны взяли под полный контроль небо над Добропольем
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские расчеты беспилотных систем группировки «Центр» обеспечили полный контроль над небом на Добропольском направлении, уничтожая вражеские пункты управления и технику.

    Российские операторы беспилотников группировки войск «Центр» установили полный контроль над воздушным пространством на Добропольском направлении, сообщает Минобороны.

    Военнослужащие не только успешно перехватывают любые воздушные цели противника, но и наносят точечные удары. В результате этих действий ликвидируются вражеские пункты управления вместе с военной техникой.

    «На Доброполье жарко: небо под полным контролем наших дроноводов», – комментирует действия армии России военное ведомство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская группировка войск «Центр» завершила окружение крупного узла обороны ВСУ в Доброполье. Затем наши бойцы продолжили уничтожение блокированной группировки украинской армии в этом городе.

    Накануне подразделения беспилотной авиации пресекли попытки прорыва противника из образовавшегося котла.

    Комментарии (7)
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