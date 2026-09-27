Tекст: Ольга Иванова

Жительница столицы Белоруссии Ангелина Каминская, родившая тройню, заявила о благополучном решении своего жилищного вопроса, передает РИА «Новости».

В сентябре белоруска опубликовала в Instagram* (принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) видеообращение к Александру Лукашенко. Она рассказала, что родила девочек-тройняшек, причем беременность была естественной. Женщина обратила внимание на уникальность случая: плоды развивались с общей плацентой, что бывает один раз на 200 млн.

Каминская подчеркнула, что молодая семья не успела обзавестись собственной квартирой. Она напомнила президенту его слова, что женщины, родившие трех детей, могут просить у него что угодно. В Год белорусской женщины она попросила жилье в Минске.

В новом видео Каминская поблагодарила главу государства за то, что проблема решилась быстро и хорошо. «Мы выражаем вам огромную благодарность, что наши детки будут расти в новой квартире, а их родители будут уверены в завтрашнем дне… Чудеса случаются», – сказала минчанка, показав ключи. Она добавила, что семья встретит Новый год уже в своем новом жилье.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году врачи в Благовещенске приняли уникальные роды тройни с вероятностью один случай на 200 млн.

В июле текущего года 60 российских семей получили сертификаты на 5 млн рублей для покупки жилья.

На днях президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил положительное влияние западных санкций на развитие местной промышленности.