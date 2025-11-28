В Благовещенске врачи приняли уникальные роды тройни с редким феноменом

Врачи приняли роды монохориальной триамниотической тройни у семейной пары

Tекст: Вера Басилая

Врачи областного перинатального центра Благовещенска приняли редчайшие роды тройни, которые случаются лишь один раз на 200 млн случаев, передает РИА «Новости».

Мама Марина Коншарова и папа Виталий Коншаров уже воспитывают двоих детей, а новость о тройне стала для них полной неожиданностью. Подобная монохориальная триамниотическая беременность наблюдалась впервые за последние три года в перинатальном центре.

Как рассказала заведующая женской консультацией Ирина Лаптева, «беременность была не просто многоплодной, а монохориальной триамниотической, то есть три плода, каждый в своем плодном пузыре, питались от одной плаценты.

Врач объяснила, что это редкий феномен, по статистике один случай приходится на 200 млн родов.

Мальчики появились на свет 7 ноября с хорошими показателями по шкале Апгар – 7/7, а также вполне приличным для тройни весом: 2 кг 150 г, 1 кг 985 г и 2 кг 140 г. За время пребывания в отделении новорожденные набрали около 300 г каждый, что врачи считают отличным результатом.

Своих сыновей родители назвали Дмитрий, Артем и Николай. В день выписки их одели в цвета российского триколора, а встречали малышей родственники с цветами и государственным флагом.

