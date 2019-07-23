Жительница Петербурга в 37 лет родила сразу четверых детей

Жительница Санкт-Петербурга, забеременевшая в 37 лет, родила во вторник четырех детей, сообщили в Перинатальном центре Санкт-Петербургского педиатрического университета.

«В 10.25 утра родились четыре замечательных ребенка: три мальчика и одна девочка. Мальчики весом 1 килограмм 870 граммов, 1 килограмм 930 граммов, 1 килограмм 580 граммов и девочка весом 1 килограмм 540 граммов. Молодая мама чувствует себя хорошо», – говорится в сообщении Перинатального центра.

По словам врачей, беременность женщины была спонтанной, а для пациентки это были первые роды. На сроке в 32 недели ее планово госпитализировали в Перинатальный центр, передает РИА «Новости».

Медики смогли пролонгировать беременность на три недели, чтобы достигнуть оптимального для родов срока. Показанное при многоплодной беременности кесарево сечение провели во вторник. Операция также была проведена планово.

«Малыши родились с хорошей оценкой по шкале Апгар на сроке 35 недель. Новорожденные дышат самостоятельно», – рассказали в медицинском учреждении.

Его сотрудники добавили, что за всю историю существования центра (с 2013 года) одновременное рождение четверых детей стало в нем первым случаем.

Ранее СМИ отмечали, что губернатор города обещал в случае рождения тройни или усыновления трех детей квартиру петербургской семье.