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    Первый звоночек прозвенел несколько лет назад, когда обратили внимание на подростковые книги, буквально нафаршированные ЛГБТ-любовью. Издательский бизнес активно штамповал такого рода литературу. Под нее даже целевую аудиторию обозначили: «молодые взрослые».

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Черчилль – один из главных злодеев ХХ века

    30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.

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    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Американский рай закрылся для иммигрантов

    Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.

    30 комментариев
    2 декабря 2024, 06:11 • Новости дня

    Украинские войска крупным калибром обстреляли Шебекино

    Украинские боевики вели обстрелы Шебекино с двух направлений крупным калибром

    Tекст: Максим Попов

    На окраинах населенного пункта Шебекино в Белгородской области украинские боевики обстреливали жилые массивы крупнокалиберной артиллерией, сообщило Минобороны.

    Как отметили в оборонном ведомстве, украинские боевики ведут обстрелы жилого массива на окраинах Шебекино в Белгородской области, передает РИА «Новости». Обстрелы ведутся с двух направлений и крупными калибрами. Артиллеристы добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Святого князя Александра Невского добровольческого корпуса Вооруженных сил России активно работают по подавлению огневых точек противника.

    По словам командира орудия Д-30 с позывным «Григорьевич», боевики обстреливают преимущественно мирное население. Обстрелы происходят рано утром, и противник использует снаряды крупных калибров, включая 155 или 152 миллиметра. Также применяются кассетные боеприпасы, разрывающиеся в различных местах. Григорьевич подчеркнул, что огонь ведется с двух сторон под углом около 45 градусов, что является редкостью.

    На вопрос о том, ведется ли контрбатарейная работа для защиты жителей Шебекино, Григорьевич ответил: «Да, конечно. Вычисляем цели, ну, я имею в виду, там ребят прямо быстренько – и работаем в обратную по ним», – подчеркнул он.

    Ранее сообщалось, что в результате атаки двух беспилотников ВСУ на Шебекино повреждены частные дома и линии электропередачи.

    1 декабря 2024, 15:37 • Новости дня
    Каллас предложила отправить европейские войска на Украину

    Кая Каллас не исключила возможность ввода войск ЕС в случае прекращения огня на Украине

    Каллас предложила отправить европейские войска на Украину
    @ IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила о возможной необходимости отправки европейских войск на Украину для контроля за соблюдением перемирия.

    Каллас не исключила возможность направления европейских военных на Украину. Как сообщает ТАСС, по ее словам, в случае достижения соглашения о прекращении огня войска ЕС могут потребоваться для контроля за его соблюдением. Она также подчеркнула, что такое решение должно приниматься Украиной.

    Каллас отметила, что обсуждение вопроса о том, какие европейские страны готовы направить военных на Украину, уже началось. Она подчеркнула, что важно избегать двусмысленности в стратегических вопросах и предлагать Европе значимую роль в поддержке мира.

    Политик также высказала мнение о необходимости поддержки Украины со стороны США. Каллас считает, что победа Москвы укрепила бы позиции таких стран, как Китай, Иран и КНДР, которые уже действуют совместно. Она подчеркнула, что установление связей с будущей администрацией США является важным шагом для усиления поддержки Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские власти отказались отправлять военных на Украину. Французский генерал предложил отправить войска ЕС на Украину после перемирия. В первый день своего мандата новый глава Евросовета Антониу Кошта и глава евродипломатии Кая Каллас посетили Киев. Заместитель главы МИД Михаил Галузин заявил, что планы Запада по размещению миротворческого контингента на Украине являются провокационными и указывают на намерение углубить военное противостояние с Россией. Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что размещение сил НАТО на Украине может привести к непредсказуемым последствиям и значительно усложнить ситуацию в регионе.

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    1 декабря 2024, 20:56 • Новости дня
    Белый дом призвал Украину самой решать вопрос территориальных уступок России

    Tекст: Ольга Иванова

    Советник президента США Джейк Салливан заявил, что Украина должна сама решать вопрос о территориальных уступках России для достижения мира, без внешнего давления, в том числе со стороны США.

    Как сообщает РИА «Новости», Салливан в интервью телеканалу CNN заявил, что Украина должна самостоятельно решать вопрос о территориальных уступках для достижения мира с Россией. «Ключевой момент, с моей точки зрения, заключается в том, что Украина сама должна определять свою судьбу, и она не должна навязываться извне, в том числе Соединенными Штатами», – сказал Салливан.

    Он отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский открыто говорил о необходимости завершения войны через переговоры. Вашингтон активно взаимодействует с украинским руководством, обсуждая возможный формат будущих мирных переговоров. Согласно Салливану, основной задачей для США было предоставить Украине как можно больше инструментов, чтобы она могла вступить в переговоры с сильных позиций.

    Салливан подчеркнул, что вопросы, связанные с территорией, безопасностью и другими аспектами, должны оставаться в компетенции Зеленского. «В конечном итоге это его страна», – добавил он, подчеркивая важность самостоятельного решения Украины в этих вопросах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший глава военной разведки Чехии Андор Шандор выразил мнение, что Украина не сможет вернуть утраченные территории, в том числе Крым, из-за отсутствия у нее достаточной военной силы и внешнего давления на Россию. В другой статье сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский признал невозможность вернуть Крым и выйти на границы 1991 года.

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    1 декабря 2024, 16:45 • Видео
    США послали Киеву «черную метку» через Корею

    План Украины по закупке оружия и боеприпасов в Южной Корее полностью провалился, хотя оружия у Сеула много, и он даже угрожал России его передачей Украине. Сделка не состоялась даже несмотря на то, что Киев был готов заплатить за поставки. Что же произошло?

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    1 декабря 2024, 18:50 • Новости дня
    Зеленский исключил просьбу о вводе войск на Украину

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не обратится к Западу с просьбой о вводе войск, опасаясь потери поддержки союзников, сообщает агентство Укринформ.

    Зеленский высказался о возможности ввода иностранных войск на территорию страны. По информации, переданной РИА «Новости», Зеленский отметил, что был бы рад такой помощи, но опасается последствий подобного обращения. «Мы никогда не попросим ввести войска на нашу территорию», – заявил Зеленский, подчеркнув, что обращение с таким вопросом к Евросоюзу или НАТО может привести к прекращению поддержки со стороны половины союзников Киева.

    В беседе с агентством «Укринформ», Зеленский отметил, что неоднократно заявлял о желании получить помощь в виде иностранных войск, однако это может стать серьезным риском для Украины. Он считает, что вопрос о вводе войск может вызвать негативную реакцию у партнеров, и это может пошатнуть текущее сотрудничество с Западом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские власти отказались отправлять военных на Украину. Французский генерал предложил отправить войска ЕС на Украину после перемирия. В первый день своего мандата новый глава Евросовета Антониу Кошта и глава евродипломатии Кая Каллас посетили Киев. Заместитель главы МИД Михаил Галузин заявил, что планы Запада по размещению миротворческого контингента на Украине являются провокационными и указывают на намерение углубить военное противостояние с Россией. Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что размещение сил НАТО на Украине может привести к непредсказуемым последствиям и значительно усложнить ситуацию в регионе.

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    1 декабря 2024, 12:44 • Новости дня
    Российские войска освободили Петровку и Ильинку в ДНР
    Российские войска освободили Петровку и Ильинку в ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска освободили населенные пункты Петровка и Ильинка в ДНР, нанеся поражение ВСУ в нескольких районах, общие потери противника составили более 1350 человек и значительное количество техники, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале Минобороны говорится, что российские войска освободили населенные пункты Петровка и Ильинка в Донецкой народной республике. Данные населенные пункты были взяты под контроль в результате активных наступательных действий подразделений группировок «Центр» и «Юг».

    Минобороны отметило, что в ходе операций были нанесены значительные потери формированиям ВСУ, включая механизированные, аэромобильные, десантно-штурмовые бригады, а также бригады теробороны в различных районах Донецкой народной республики. Общие потери противника составили более 1350 военнослужащих, несколько единиц военной техники, включая бронемашины, автомобили и артиллерийские установки.

    Также подразделения группы «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение 92-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ, а группа «Запад» продолжила улучшение тактических позиций в Харьковской области, противодействуя контратакам ВСУ. В результате этих действий потери противника оказались значительными и включали несколько сотен военнослужащих и технику.

    Кроме того, силы «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, а группировка «Днепр» нанесла поражение силам и технике ВСУ в Херсонской и Запорожской областях. Эти действия сопровождались уничтожением техники и личного состава противника.

    Оперативно-тактическая авиация и артиллерия ВС Российской Федерации продолжали наносить удары по военной инфраструктуре и технике противника. Средствами ПВО было сбито 55 беспилотников, сообщило ведомство.

    В воскресенье Минобороны заявило, что осенью 2024 года российская армия освободила 88 населенных пунктов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской, Курской и Харьковской областях.

    Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике нескольких бригад ВСУ около Андреевки, Миролюбовки, Шевченко, Гродовки и Димитрова в ДНР.

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    1 декабря 2024, 07:16 • Новости дня
    Российская армия за осень освободила 88 населенных пунктов

    Российские войска освободили 88 населенных пунктов на Украине за осень 2024 года

    Российская армия за осень освободила 88 населенных пунктов
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Осенью 2024 года российская армия освободила 88 населенных пунктов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской, Курской и Харьковской областях, согласно данным Минобороны.

    Как сообщает ТАСС, российская армия за осень освободила 88 населенных пунктов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской, Курской и Харьковской областях. Группировка «Центр» освободила 37 населенных пунктов, среди которых Кирово, Птичье, Скучное и другие в Донецкой Народной Республике.

    Подразделения группировки «Восток» освободили 13 населенных пунктов в Донецкой Народной Республике и Запорожской области, включая Левадное, Водяное и Угледар.

    Бойцы группировки «Север» освободили 14 населенных пунктов в Курской области, такие как Апанасовка, Бяхово и Вишневка.

    В результате действий Южной группировки войск освобождены населенные пункты, такие как Красногоровка, Георгиевка и Антоновка в Донецкой Народной Республике.

    Группировка «Запад» освободила 8 населенных пунктов, включая Макеевку и Невское в Луганской Народной Республике, а также Вишневое и Кругляковку в Харьковской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харьковской области активизировались боестолкновения в районе населенного пункта Зеленый Гай и к северу от Купянска, где продолжается движение российской армии. Начальник пресс-центра группировки «Восток» сообщил о потерях ВСУ в зоне ответственности до 140 военных, уничтожении техники и освобождении населенного пункта Раздольное. Российские силы за семь дней произвели массированный и 32 групповых удара по стратегическим объектам на украинской территории.

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    2 декабря 2024, 01:14 • Новости дня
    Военкор Ярцев погиб при ДТП в Луганске

    Военкор ANNA-News Сергей Ярцев погиб при ДТП в Луганске

    Tекст: Максим Попов

    В результате дорожно-транспортного происшествия в Луганске погиб военкор и волонтер Сергей Ярцев, передвигавшийся на автомобиле «УАЗ Патриот».

    Как сообщает РИА Новости, в Луганске произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб военный корреспондент и волонтер информационного агентства ANNA-News Сергей Ярцев.

    Представитель силовых структур ЛНР подтвердил: «Произошло ДТП со смертельным исходом с участием Ярцева».

    Сообщается, что авария произошла с автомобилем «УАЗ Патриот», на котором передвигался Ярцев.


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    1 декабря 2024, 17:55 • Новости дня
    Белый дом исключил передачу ядерного оружия Украине

    Салливан: США не рассматривают передачу ядерного оружия Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон не рассматривает возможность передачи ядерного оружия Украине, сосредоточив внимание на поставках обычных вооружений для защиты от России, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

    Салливан в эфире телеканала ABC: «Это не рассматривается, нет. Мы направляем Украине различные виды обычных вооружений, чтобы она могла эффективно защищаться и вести борьбу с Россией, но не ядерный потенциал», передает ТАСС.

    Как пишет РИА «Новости», Салливан подчеркнул, что Вашингтон сконцентрирован на поставках обычных вооружений. По его словам, эти вооружения должны помочь Украине эффективно защищаться и противостоять России. Вопрос передачи ядерного оружия не рассматривается и не стоит на повестке дня, заявил он.

    В субботу замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что несмотря на существующую опасность обмена ядерными ударами, Россия сделает все возможное, чтобы избежать этого катастрофического сценария. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет следить за каждым шагом Киева и использует все доступные средства, чтобы не допустить получения Украиной ядерного оружия.

    Ранее сообщалось, что США не намерены передавать ядерное оружие Украине, несмотря на слухи о возможной поставке. Белый дом подтвердил это в ответ на запрос Newsweek.

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    1 декабря 2024, 18:06 • Новости дня
    Медведев предрек сложные переговоры Трампа с Киевом

    Медведев: У Трампа не будет легких переговоров с Киевом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Администрации Дональда Трампа предстоят трудные переговоры с Киевом из-за позиции украинского лидера Владимира Зеленского, настроенного продолжать войну и откладывать выборы, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев поделился своим мнением в Telegram-канале о том, что администрацию Дональда Трампа ждут сложные переговоры с Киевом. Он отметил, что режим Владимира Зеленского намерен продолжать военные действия и затягивать с проведением выборов.

    Медведев сослался на публикацию британской газеты The Times, в которой сообщается о падении популярности Зеленского. Согласно опросу, лишь 16% украинцев готовы отдать свои голоса за него на выборах, а 60% опрошенных против его повторного участия в выборах.

    «Режим будет и дальше настаивать на тотальной войне до последнего украинца и по максимуму тянуть с выборами, так как это единственный способ сохранить власть», – заявил Медведев. Он подчеркнул, что остановка войны для властей Киева сравнима со смертью, так как она приведет к завершению их правления.

    Накануне британский политик лорд Майкл Эшкрофт заявил, что Дональду Трампу предстоит решить сложный конфликт на Украине, который может стать для него как вызовом, так и возможностью.

    Ранее Медведев выразил мнение о возможности избранного президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине.

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    2 декабря 2024, 03:21 • Новости дня
    Офицер сообщил о большом количестве сгоревшей техники ВСУ в Курской области

    ВСУ использовали большое количество техники в атаках на российские позиции в Курской области

    Tекст: Максим Попов

    Вооруженные силы Украины провели несколько атак на позиции российских войск в Курской области, применив большое количество военной техники, сообщил замначальника штаба добровольческого отряда «Тигр» с позывным Орел.

    По словам офицера, в последнее время украинская сторона использовала значительное количество военной техники для атак, которые происходили несколько раз в день, передает РИА «Новости».

    «Они шлют, шлют, шлют, повторюсь – по три-четыре наката в день. И каждый накат – с использованием техники. Соответственно, все это жжется, это благодаря нашим расчетам FPV… благодаря нашим артиллеристам, которые очень точно бьют, у нас уже все места пристреляны, на подкатах ловим, поджигаем, уничтожаем», – рассказал он.

    Напомним, накануне Минобороны сообщило, что в результате атак российской армии на курском направлении были уничтожены до 255 военнослужащих, две боевые машины и другие единицы техники ВСУ.

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    1 декабря 2024, 22:23 • Новости дня
    Пушилин сообщил о продвижении российских войск на четырех направлениях в ДНР

    Пушилин сообщил о продвижении российских войск на четырех направлениях в ДНР, несмотря на сопротивление ВСУ

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска продолжают наступление на нескольких направлениях в ДНР, включая продвижение к дороге Курахово – Красноармейск.

    Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, российские подразделения активно действуют на красноармейском, кураховском, великоновоселовском направлениях, а также в районе Часова Яра, несмотря на сопротивление ВСУ и переброску украинских резервов, передает ТАСС.

    По его словам, на красноармейском направлении есть продвижение к дороге стратегического назначения Курахово – Красноармейск. Под Великой Новоселовкой ведутся бои на нескольких участках, где российские войска добились успехов.

    Пушилин отметил, что в районе Часова Яра украинские войска укрепились на огнеупорном комбинате, однако их пытаются выбить. Особое внимание уделяется трассе Константиновка – Часов Яр. В Дзержинске продолжаются боевые действия, ВСУ активно перебрасывает резервы и беспилотники, стараясь нанести удары по инфраструктурным объектам в Горловке, сказал он.

    До этого стало известно, что российские войска освободили населенные пункты Петровка и Ильинка в ДНР, нанеся поражение ВСУ в нескольких районах, общие потери противника составили более 1350 человек и значительное количество техники.

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    2 декабря 2024, 00:47 • Новости дня
    Аналитик предупредил о негативных последствиях мобилизации с 18 лет на Украине

    Боссхард: Снижение возраста мобилизации на Украине до 18 лет угрожает восстановлению страны

    Tекст: Максим Попов

    Снижение возраста мобилизации на Украине до 18 лет может оставить страну без молодых рабочих рук для восстановления экономики по завершении боевых действий, заявил аналитик в области политической и военной стратегии ВС Швейцарии Ральф Боссхард.

    По его словам, мобилизация молодежи на Украине с 18 лет может привести к нехватке молодых людей, необходимых для восстановления экономики после окончания войны, передает ТАСС. Боссхард отметил, если Украина начнет призывать восемнадцатилетних на службу и отправлять их на фронт, то это приведет к потере тех, кто должен будет участвовать в восстановлении страны.

    «Если Украина сейчас будет призывать на военную службу молодых людей с 18 лет и отправлять их под огонь, то она потеряет тех, кто должен будет восстановить страну, когда война закончится. Тогда я не вижу для нее никакого будущего», – сказал он.

    Он также подчеркнул, что призыв солдат с 18 лет мог бы иметь эффект только в том случае, если бы эти молодые люди были хорошо обучены и подготовлены к боям. Однако, по его словам, постоянное давление со стороны российских войск делает такую подготовку невозможной. Украина будет вынуждена, как и в последние два года, отправлять недостаточно подготовленные войска на фронт, где они могут быть быстро уничтожены.

    Напомним, в конце ноября США призвали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет. В ответ на это киевские власти потребовали от администрации президента Байдена дополнительных вооружений для продолжения боевых действий.

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    2 декабря 2024, 01:23 • Новости дня
    Эксперт назвал основные причины поражения Украины на фронте

    Украине грозит критическая ситуация из-за нехватки техники и персонала на фронте

    Tекст: Максим Попов

    Ситуация на Украине стала критической из-за нехватки техники и персонала, что привело к потере территорий на юго-востоке страны в беспрецедентных масштабах, заявил военный эксперт, профессор университета Бундесвера Карло Масала.

    По словам Масалы, Украина теряет территории в Донбассе в беспрецедентных масштабах, а войска поредели, истощены и плохо оснащены. По его мнению, подобная динамика может продолжаться и в будущем, передает ТАСС.

    Комментируя вопрос, готова ли Европа к снижению поддержки Украины со стороны США, Масала выразил сомнения в способности ЕС заменить американские поставки вооружений, несмотря на возможность взять на себя финансовые обязательства. «Систем у нас просто нет вообще или они есть в таких малых количествах, что их не собираются отдавать», – подчеркнул он.

    До этого швейцарский аналитик Боссхард предупредил о негативных последствиях мобилизации с 18 лет.

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    2 декабря 2024, 00:23 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударах по объектам ВСУ в трех областях Украины

    Tекст: Максим Попов

    В результате ударов по объектам ВСУ в Сумской, Черниговской и Винницкой областях пострадали склад с беспилотниками и скопление техники, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, в Сумской области был атакован объект, на котором складировали беспилотные летательные аппараты. «Только сегодня новую партию привезли», – приводит РИА «Новости» слова подпольщика.

    В Черниговской области удар был нанесен по скоплению техники недалеко от стыка границ России, Белоруссии и Украины. Лебедев отметил, что скопление было небольшим, но нахальным. В Винницкой области, в пригороде города Винница, произошел взрыв, в результате которого был поражен объект с украинскими войсками, сказал он.

    Ранее Лебедев сообщил, что в городе Черноморск Одесской области был зафиксирован прилет, после которого последовала детонация.

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    1 декабря 2024, 08:21 • Новости дня
    ПВО России сбила 29 украинских беспилотников за ночь

    Минобороны: 29 украинских БПЛА сбиты над Брянской, Калужской и другими областями

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы противовоздушной обороны за одну ночь перехватили 29 украинских беспилотников, атаковавших различные регионы страны, в том числе Брянскую и Калужскую области.

    Как сообщает ТАСС, Министерство обороны РФ заявило об успешной ночной операции по перехвату и уничтожению 29 украинских беспилотных летательных аппаратов, которые пытались атаковать российские регионы. Из общего количества дронов двадцать было сбито над Брянской областью, семь – над Калужской, а по одному аппарату – над Смоленской и Курской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО сбили и подавили 30 дронов при атаке в Ростовской области, где также была зафиксирована атака на гражданскую инфраструктуру. В Брянской области ПВО уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов, предотвращая возможные разрушения и ущерб.

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    1 декабря 2024, 21:31 • Новости дня
    ПВО уничтожила украинский беспилотник в Брянской области

    Tекст: Ольга Иванова

    В Брянской области силы ПВО уничтожили украинский беспилотник, который пытался совершить террористическую атаку, обошлось без пострадавших и разрушений.

    Как передает РИА «Новости», губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы ПВО России уничтожили украинский беспилотник в регионе. «Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – сообщил он.

    Богомаз отметил, что это была очередная попытка атак украинской стороны с использованием беспилотных летательных аппаратов. На данный момент все оперативные и экстренные службы находятся на месте происшествия и продолжают работу для обеспечения безопасности населения.

    Напомним, силы ПВО РФ за сутки уничтожили 18 беспилотников в небе над Брянской областью.

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    Украина получила «черную метку» от неожиданной страны

    Миссия министра обороны Украины Рустема Умерова в Южной Корее полностью провалена. В Киеве рассчитывали получить от Сеула танки и ЗРК, но корейцы отказались поставлять оружие ВСУ даже за деньги и несмотря на все разногласия с Россией. Этот отказ похож на «черную метку», но послали ее Украине не из Кореи, а из США. Подробности

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    Запад выбрал завесу для ввода войск НАТО на Украину

    По данным Службы внешней разведки России, Запад готовится к оккупации Украины и планирует ввести в страну до 100 тыс. миротворцев НАТО. В Кремле напомнили, что любые действия по размещению такого контингента должны учитывать мнение всех вовлеченных сторон, а МИД назвал планы Запада провокацией. По мнению экспертов, «миротворцы» НАТО на Украине не будут иметь ничего общего с «голубыми касками», поэтому станут для России законной военной целью. Подробности

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    Захват Алеппо грозит открытием «второго фронта» в Сирии

    Сирийская армия признала потерю контроля над частью города Алеппо, который подвергся атаке террористов. Военные готовятся к контрудару. Отражать нападение помогает российская авиация. Эксперты отмечают, что говорить о полном падении Алеппо пока преждевременно, боевики сами не ожидали такого успеха и оказались не готовы взять город под свой контроль. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • США послали Киеву «черную метку» через Корею

      План Украины по закупке оружия и боеприпасов в Южной Корее полностью провалился, хотя оружия у Сеула много, и он даже угрожал России его передачей Украине. Сделка не состоялась даже несмотря на то, что Киев был готов заплатить за поставки. Что же произошло?

    • Война вернулась в Сирию

      В Сирию вернулась война. Под атакой антиправительственных сил те же города, которые с огромным трудом удалось освободить 10 лет назад. Цель террористов – город Алеппо. На ряде участков фронта ситуация критическая. Велика вероятность, что происходящее инспирировано Турцией.

    • Трамп готовит заморозку конфликта на Украине

      Спецпредставителем президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине станет 80-летний генерал-лейтенант Кит Келлог. Возможно, это лучший кандидат из возможных, в то же время – худший для Киева. Так «план Трампа по миру на Украине» обрел реальные черты, ведь именно Келлог этот план и писал.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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