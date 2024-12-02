Украинские боевики вели обстрелы Шебекино с двух направлений крупным калибром

Tекст: Максим Попов

Как отметили в оборонном ведомстве, украинские боевики ведут обстрелы жилого массива на окраинах Шебекино в Белгородской области, передает РИА «Новости». Обстрелы ведутся с двух направлений и крупными калибрами. Артиллеристы добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Святого князя Александра Невского добровольческого корпуса Вооруженных сил России активно работают по подавлению огневых точек противника.

По словам командира орудия Д-30 с позывным «Григорьевич», боевики обстреливают преимущественно мирное население. Обстрелы происходят рано утром, и противник использует снаряды крупных калибров, включая 155 или 152 миллиметра. Также применяются кассетные боеприпасы, разрывающиеся в различных местах. Григорьевич подчеркнул, что огонь ведется с двух сторон под углом около 45 градусов, что является редкостью.

На вопрос о том, ведется ли контрбатарейная работа для защиты жителей Шебекино, Григорьевич ответил: «Да, конечно. Вычисляем цели, ну, я имею в виду, там ребят прямо быстренько – и работаем в обратную по ним», – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в результате атаки двух беспилотников ВСУ на Шебекино повреждены частные дома и линии электропередачи.