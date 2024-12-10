Сегодня во всем мире отмечается День прав человека. 10 декабря 1948 года Генеральной ассамблеей ООН была принята Всеобщая декларация прав человека – документ о правах, присущих каждому человеку от рождения. А еще оно получило огромное влияние на мир медицины.0 комментариев
Пресечена попытка атаки дронов ВСУ на аэродром в Саратовской области
Бусаргин: Предотвращена попытка атаки беспилотников на военный аэродром в Саратовской области
В Саратовской области предотвращена попытка атаки беспилотников ВСУ на военный аэродром, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
В Саратовской области была пресечена попытка атаки беспилотников вооруженных сил Украины на военный аэродром, следует из сообщения в Telegram-канале Бусаргина.
Губернатор региона заявил, что БПЛА были ликвидированы непосредственно при попытке нападения. Он подчеркнул, что на данный момент разрушений и пострадавших нет.
На месте происшествия работают экстренные службы, обеспечивая безопасность и контроль ситуации. Бусаргин выразил уверенность в оперативности действия служб и подчеркнул важность их работы в подобных ситуациях.
Российские силы ПВО в ночь на девятое декабря предотвратили атаку украинских беспилотников над Белгородской, Ростовской и Астраханской областями, сбив 13 дронов.
Минобороны сообщало, что шесть БПЛА были сбиты над территорией Саратовской области в ночь на 8 декабря.