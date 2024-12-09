Силы ПВО уничтожили 13 украинских дронов за ночь

МО: ПВО ночи сбили 13 украинских дронов над Россией

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников над Белгородской, Ростовской и Астраханской областями, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Ведомство заявило, что беспилотники пытались совершить террористическую атаку на объекты в России.

Согласно информации Минобороны, дежурные средства ПВО пресекли попытку атаки киевского режима, уничтожив восемь беспилотников над Белгородской областью, три – над Ростовской и два над Астраханской областью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, система ПВО сбила три беспилотника над Ростовской областью, а также сработала над Белгородом и Белгородским районом. Ранее сообщалось, что ПВО над Белгородской областью сбила два украинских беспилотника.