Россия никогда и не брала на себя обязательства воевать за Сирию. Против террористических группировок, в которых были и наши сограждане – да. Но не за сирийцев. И не вместо них.21 комментарий
Силы ПВО уничтожили 13 украинских дронов за ночь
МО: ПВО ночи сбили 13 украинских дронов над Россией
В ночь на девятое декабря российские силы ПВО предотвратили атаку украинских беспилотников над Белгородской, Ростовской и Астраханской областями, сбив 13 дронов.
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников над Белгородской, Ростовской и Астраханской областями, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Ведомство заявило, что беспилотники пытались совершить террористическую атаку на объекты в России.
Согласно информации Минобороны, дежурные средства ПВО пресекли попытку атаки киевского режима, уничтожив восемь беспилотников над Белгородской областью, три – над Ростовской и два над Астраханской областью.
Как писала газета ВЗГЛЯД, система ПВО сбила три беспилотника над Ростовской областью, а также сработала над Белгородом и Белгородским районом. Ранее сообщалось, что ПВО над Белгородской областью сбила два украинских беспилотника.