Сегодня наши враги, в том числе внутренние, почему-то радуются – это ж какой имиджевый удар по России. Только радуются они, получается, и неминуемой резне, которая сейчас захлестнет Сирию. Хотя именно Москва больше всех настаивала на примирении под эгидой ООН в Женеве. Россия никогда и не брала на себя обязательства воевать за Сирию.10 комментариев
ПВО над Белгородской областью сбила два украинских беспилотника
Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника, пытавшихся атаковать объекты в Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ.
Российские средства противовоздушной обороны в воскресенье, 8 декабря, сбили два украинских беспилотника, которые пытались атаковать объекты на территории Белгородской области. Инцидент произошел около 20.45 по московскому времени, сообщили в Telegram-канале ведомства.
«8 декабря т.г. около 20.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», – заявили в Минобороны.
Напомним, расчеты противовоздушной обороны ВС России за последние сутки уничтожили 88 украинских беспилотных летательных аппаратов.