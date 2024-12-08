Шестьдесят процентов территории России – мерзлота. Семь миллионов человек эту мерзлоту населяют. И ничего, не собираются вымирать. Говорят, холодовой стресс запускает в организме гормоны радости. А мы ведь, на самом деле, радостная нация, хоть и без фальшивых улыбок.22 комментария
Средства ПВО уничтожили 88 украинских дронов за сутки
Расчеты противовоздушной обороны ВС России за последние сутки уничтожили 88 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в российском Минобороны в воскресенье.
Средства ПВО также сбили 12 снарядов чешского РСЗО Vampire, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по инфраструктуре украинских военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу украинского ВПК.
С начала СВО российские войска уничтожили 649 самолетов, 283 вертолета, 37 тыс. 468 беспилотников, 586 ЗРК, 19 тыс. 705 танков и других боевых машин, 1,5 тыс. машин РСЗО, 19 тыс. 220 орудий полевой артиллерии и минометов, 29 тыс. 96 единиц специальной военной техники.
Напомним, в четверг российские средства противовоздушной обороны сбили свыше 100 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В прошлые сутки были уничтожены 26 дронов самолетного типа.