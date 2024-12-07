  • Новость часаМинобороны: ВСУ потеряли до 490 бойцов за сутки на Харьковском направлении
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    Иран начал эвакуацию военных и гражданских из Сирии
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    Российские и сирийские самолеты уничтожили десятки боевиков в Хомсе
    Захарова предложила Западу прекратить поставки оружия ради спасения Украины
    Российские войска выбили ВСУ из центральной части Часова Яра
    Байден сообщил о 80 тыс. военных США в Европе
    ВСУ атаковали Крымский мост польскими безэкипажными катерами
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Развяжет ли Трамп войну с Китаем

    Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Грузии не пойти по пути Украины

    Если грузинское руководство учтет роковые ошибки Януковича и применит все допустимые методы для подавления евромайдана, а при этом не будет обращать внимание на мнение и угрозы западных политиков, не будет делать шаг вперед и два назад, то, скорее всего, справится с этим кризисом.

    4 комментария
    Александр Коц Александр Коц Катастрофа в Сирии набирает обороты

    Если сирийцы так же легко сдадут и Хомс, придется задуматься об эвакуации наших баз в Тартусе и Хмеймиме. А помочь бармалеям теперь желания у многих прибавится.

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    7 декабря 2024, 13:04 • Новости дня

    Минобороны сообщило об уничтожении 26 беспилотников самолетного типа за сутки

    Tекст: Александра Юдина

    Силы противовоздушной обороны России за последние сутки успешно уничтожили 26 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что силы противовоздушной обороны за последние сутки сбили 26 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    В ходе операции российскими силами также были уничтожены 19 698 танков и боевых бронированных машин, 1 497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19 145 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 29 080 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные позиции и нанесли поражение формированиям ВСУ в ДНР. Они столкнулись с механизированной бригадой ВСУ, двумя бригадами теробороны и бригадой нацгвардии в районах Константинополя, Новоочеретоватого и Отрадного.

    В ходе операций удалось отразить три контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 100 военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль и артиллерийские установки «Богдана» и «Гвоздика».

    Одновременно подразделения группировки войск «Днепр» атаковали позиции ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. В результате действий у Малой Токмачки и Антоновки были уничтожены более 60 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей и станция контрбатарейной борьбы.

    Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по объектам энергетики, поддерживающим работу ВПК Украины, а также по скоплениям живой силы противника в 142 районах. Средства ПВО РФ сбили двадцать шесть беспилотников самолетного типа.

    Сообщается, что с начала спецоперации были уничтожены 649 самолетов, 283 вертолета, более 37 тыс. беспилотников, 586 зенитных ракетных комплексов, почти 20 тыс. танков и других боевых машин, 1497 боевых машин систем залпового огня, 19145 орудий полевой артиллерии и минометов, а также более 29 тыс. единиц специальной военной техники.

    6 декабря 2024, 23:02 • Новости дня
    ВСУ атаковали Крымский мост польскими безэкипажными катерами

    ВСУ использовали польские БЭК «Гавия» для атаки на Крымский мост

    ВСУ атаковали Крымский мост польскими безэкипажными катерами
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    ВСУ атаковали Крымский мост новейшими польскими безэкипажными катерами, но российские военные успешно отразили нападение, уничтожив все боевые единицы противника.

    ВСУ попытались атаковать Крымский мост с использованием новейших польских безэкипажных катеров «Гавия». Кроме них, в атаке также участвовали катера Magura-V5 и Sea Baby, сообщила «Лента.Ру».

    По замыслу украинских военных, до Крымского моста должны были добраться не менее десяти безэкипажных катеров. Однако все они были уничтожены российскими военными.

    Напомним, в августе Вооруженные силы отразили групповой удар 12 ракетами ATACMS по Крымскому мосту.

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    7 декабря 2024, 01:47 • Новости дня
    Захарова предложила Западу прекратить поставки оружия ради спасения Украины
    Захарова предложила Западу прекратить поставки оружия ради спасения Украины
    @ Roman Naumov/ Ura.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Официальный представитель МИД Мария Захарова высказалась о необходимости прекращения поставок вооружений киевскому режиму, предложив Западу сосредоточиться на спасении Украины, а не на ее военных победах.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала западные страны сосредоточиться на спасении «остатков» Украины, а не на ее военных успехах. Об этом она написала в своем Telegram в ответ на заявление главы МИД Норвегии Эспена Барта Эйде, который после речи Сергея Лаврова на заседании СМИД ОБСЕ, заявил о необходимости обеспечения «победы Украины».

    По словам Захаровой, такая позиция может привести к уничтожению Украины и ее граждан, что, возможно, соответствует интересам НАТО.

    Дипломат задала вопрос правительству Норвегии об отсутствии реакции на действия США и НАТО в Югославии в 1999 году и на Украине в 2014 году. Захарова напомнила, что бомбардировки Югославии силами НАТО были предприняты без одобрения Совета Безопасности ООН.

    Напомним, накануне министр иностранных дел Норвегии Эйде призвал поддержать киевский режим, заявив о важности победы Украины в конфликте. В своей речи Эйде раскритиковал выступление Лаврова, обвинив Россию в неуважении территориальной целостности других государств.


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    7 декабря 2024, 10:45 • Видео
    Угроза в Сирии стала критической

    Антиправительственные боевики в Сирии, снабжаемые и опекаемые Турцией, овладели стратегически важным городом Хама и теперь наступают на еще более важный город Хомс, подбирая по пути оставленную сирийской армией технику. Если Хомс падет, Дамаск будет отделен от побережья, а российские военные базы окажутся под угрозой.

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    6 декабря 2024, 20:59 • Новости дня
    В МИД допустили возможность проведения новой Ялтинской конференции по итогам СВО

    Сергей Рябков не исключил идею закрепляющей итог СВО конференции

    Tекст: Денис Тельманов

    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков высказал возможность проведения новой конференции, напоминающей Ялтинскую, для закрепления геополитических итогов специальной военной операции.

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о возможности проведения новой конференции наподобие Ялтинской, которая могла бы закрепить геополитическую конфигурацию по результатам специальной военной операции. Об этом он рассказал в интервью порталу kp.ru.

    Рябков отметил, что «идею Ялты 2.0 я в принципе не исключал бы», но подчеркнул, что основой для такой конференции должно стать принуждение Вашингтона к переговорам. По его мнению, эти переговоры должны привести к признанию новой геополитической реальности, сложившейся после СВО.

    На ваш взгляд
    Какая вероятность разрешения военного конфликта на Украине в 2025 году?




    Результаты

    Позиция Москвы, как подчеркнул Рябков, предполагает необходимость конструктивного диалога с западными странами для упрочнения стабильности в международных отношениях. Он также отметил важность переговорных решений, которые могли бы обеспечить долгосрочную безопасность и мир.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, итальянское издание Il Fatto Quotidiano сообщило, что Запад рассматривает три возможных сценария завершения конфликта на Украине, включая предполагаемое ее разделение и создание международной миссии. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак получил инструкции от команды избранного президента США Дональда Трампа, как заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Премьер-министр Британии Кир Стармер впервые допустил необходимость мирных переговоров для завершения конфликта на Украине.

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    7 декабря 2024, 07:48 • Новости дня
    Полковник рассказал об украинских сейсмических минах в Курской области

    ВСУ использовали мины с сейсмическими датчиками и маскировали их под предметы

    Полковник рассказал об украинских сейсмических минах в Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    ВСУ начали применять мины с сейсмическими датчиками в Курской области, что затрудняет выполнение задач российским войскам, сообщил командир инженерно-саперной бригады Игорь Ляпунов.

    Ляпунов подчеркнул, что мины с сейсмическими датчиками реагируют на движение, что делает их особенно опасными. Кроме того, ВСУ применяют самодельные мины, известные как «Джоники», которые также производятся российской стороной, передает ТАСС.

    Полковник отметил использование ВСУ разнообразных иностранных мин и их маскировку под предметы, такие как камни, для введения в заблуждение противника. Он добавил, что ВСУ располагают большим количеством западных кассетных боеприпасов, которые замаскированы под обычные предметы. Ляпунов подчеркнул, что российская сторона также предпринимает меры по маскировке мин и использует различные тактики.

    Кроме того, командир рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются российские войска в Курской области. По его словам, противник активно использует радиоэлектронную борьбу (РЭБ) для подавления работы беспилотных летательных аппаратов и вычисления операторов дронов. Это создает значительные затруднения для выполнения задач и наносит урон личному составу, затрудняя работу саперов и выполнение других задач.

    До этого командир батальона рассказал о сражении у Берховского водохранилища под Артемовском.  

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    7 декабря 2024, 04:04 • Новости дня
    Российские войска выбили ВСУ из центральной части Часова Яра

    Марочко сообщил о продвижении российских войск в центре Часова Яра

    Российские войска выбили ВСУ из центральной части Часова Яра

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска выбили подразделения Вооруженных сил Украины из нескольких позиций в центре Часова Яра, укрепив свои рубежи возле стадиона «Авангард» и микропоселка Северный Новый, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, часовяровское направление показало наибольшую результативность среди зон ответственности в ДНР, передает ТАСС. Он отметил, что российские военнослужащие захватили новые рубежи и позиции, выбив несколько опорных пунктов противника в районе стадиона «Авангард».

    Подполковник в отставке также подчеркнул, что российские силы добились значительных успехов в часовяровском микрорайоне Северный Новый, где за минувшие сутки удалось «серьезно продвинуться».

    До этого российские военные выбили ВСУ с позиций в восточной части Часова Яра.


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    7 декабря 2024, 06:13 • Новости дня
    ВСУ потеряли каждого седьмого солдата и каждый пятый танк в Курске

    С начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли 38,4 тыс человек и 232 танка

    Tекст: Максим Попов

    С начала вторжения в Курскую область украинские войска лишились значительных ресурсов, включая каждого седьмого военнослужащего и каждый пятый танк, по данным подсчетов российских властей.

    Как сообщает ТАСС, с начала вторжения Украины в Курскую область, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили каждого седьмого военнослужащего и каждый пятый танк. Эти данные были получены на основе подсчетов Министерства обороны России.

    По сводкам российского военного ведомства, в период с 6 августа по 6 декабря, общие потери ВСУ на всех направлениях составили около 270,4 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными. В это же время, в числе потерь числятся 1 217 танков.

    На курском направлении потери украинских войск составили 38,4 тыс. человек и 232 танка. Это значит, что Киев потерял каждого седьмого военнослужащего и каждый пятый танк в результате действий на российской территории, говорится в отчете.

    Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация в приграничной зоне Курской области движется к своему финалу.

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    7 декабря 2024, 06:32 • Новости дня
    Командование ВСУ сократило дезертирство у села Надия в ЛНР

    Марочко сообщил о снижении дезертирства украинских солдат у села Надия в ЛНР

    Tекст: Максим Попов

    Командование ВСУ смогло сократить случаи дезертирства солдат у населенного пункта Надия, но такие меры несут риск больших необоснованных потерь, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, украинскому командованию удалось снизить уровень дезертирства среди своих солдат, дислоцированных вблизи населенного пункта Надия в ЛНР, передает ТАСС.

    Эксперт отметил, что украинские силы усилили свою группировку на отдельных участках фронта, однако такие действия могут привести к значительным и неоправданным потерям. «Положение украинских боевиков там весьма незавидное. Подобные боевые распоряжения – держать некоторые участки фронта – чреваты большими, необоснованными потерями», – подчеркнул он.

     Марочко подчеркнул, что для полного контроля над территорией ЛНР российским военным необходимо выбить украинских солдат из пяти населенных пунктов, включая Надию, Новоегоровку, Петровское, Новолюбовку и Белогоровку.

    Ранее сообщалось, что российские войска продвинулись к центральной части Часова Яра.

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    7 декабря 2024, 09:58 • Новости дня
    Украинский пленный заявил об ударе ВСУ по своим из FPV-дронов

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ использовали FPV-дрон для удара по своим военнослужащим, которые сдались в плен и находились под контролем российских солдат, рассказал украинский военнопленный Максим Красюха.

    По его словам, солдаты ВСУ, сдавшиеся в плен российским военным, подверглись атаке FPV-дрона своих же войск, передает РИА «Новости».

    Красюха отметил, дрон был использован для того, чтобы сдавшиеся солдаты не остались в живых.

    Он добавил, что после того как сдался в плен, его накормили и дали воды.

    «Увидел ваших ребят, уже короче вылез, сказал, что ребят, я без оружия. Покормили меня, привели тогда на позицию, дали попить воды, то есть нормально все. Когда пацанов вели этих в плен, ну, тоже взяли в плен, то наши по ним ударили из дронов, из FPV. То есть они не хотели, чтобы они живыми сдались», – рассказал он.

    Красюха также сообщил, что получил повестку на службу по месту жительства. После прохождения комиссии в военкомате его в течение двух суток направили на позиции без подготовки. В его задачи входила эвакуация погибших. Он рассказал о большом количестве уничтоженных военнослужащих ВСУ, которых видел в лесопосадке: около пятнадцати-двадцати человек на участке длиной 150-200 метров.

    Ранее украинский солдат Сергей Стокоз, ограниченно годный к службе, заявил, что командиры пугали их «жестокостью» российских военных, что оказалось неправдой.

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    6 декабря 2024, 13:36 • Новости дня
    Российский батальон случайно закрепился на позициях ВСУ и захватил офицера «Азова»

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные случайно закрепились на позициях ВСУ и захватили в плен офицера «Азова» благодаря подкреплению, которое пришло после потери связи, рассказал о сражении у Берховского водохранилища под Артемовском командир батальона Сергей Фалелеев в программе «Ищу своих».

    По его словам, российские военные ошибочно зашли на позиции ВСУ и начали обустраивать окопы, не заметив, что находятся на территории противника, передает медиагруппа «Звезда».

    ВСУ не обратили внимания на закрепление российских военных. В это время к ним подошел офицер и поинтересовался, что они делают. Получив ответ, он просто продолжил путь. Российские военные поняли об опасности и отправили посыльного, так как связь по рации была потеряна.

    Пока ожидалось подкрепление, российские солдаты закидали позиции противника гранатами, что вызвало замешательство среди ВСУ.

    В итоге атака изнутри позволила разгромить противника, а среди пленных оказался офицер «Азова», который ранее пытался установить контакт.

    Бой длился 28 дней и закончился победой российских войск.

    Напомним, в конце апреля сообщалось, что подразделения Южной группировки ВС России освободили поселок Артемовск в Донецкой народной республике. Командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба сообщил, что подразделения иностранных наемников под Артемовском понесли тяжелые потери, что вынудило их отойти с передовой линии фронта. После освобождения Артемовска ВСУ отошли в Часов Яр и с тех пор удерживают этот населенный пункт.

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    7 декабря 2024, 07:06 • Новости дня
    Сальдо назвал «корейский сценарий» урегулирования на Украине неприемлемым

    Губернатор Херсонской области отверг заморозку украинского конфликта как временное решение

    Tекст: Максим Попов

    Владимир Сальдо, губернатор Херсонской области, заявил о неприемлемости «корейского сценария» завершения украинского конфликта, предложенного в рамках планов урегулирования Дональда Трампа.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что «корейский сценарий» завершения конфликта на Украине, связанный с заморозкой, является абсолютно неприемлемым для России, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что Верховный главнокомандующий четко обозначил цель достижения справедливого мира, который обеспечит безопасность страны и восстановит историческую справедливость.

    По мнению губернатора, заморозка конфликта приведет лишь к накоплению противоречий и станет временным решением, оставляющим угрозы нерешенными. «Сценарий заморозки конфликта, как на Корейском полуострове, для России абсолютно неприемлем. Верховный главнокомандующий четко обозначил, что целью является справедливый мир, который обеспечит безопасность страны и восстановит историческую справедливость», – заявил Сальдо.

    Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявил об отказе от замораживания конфликта на Украине по любому из предложенных сценариев, включая корейский. Издание Washington Post писало, что американские и европейские чиновники обсуждают возможность скорых мирных переговоров между Украиной и Россией. По данным опроса аналитического центра «Социальный мониторинг», 64% украинцев выступают за переговоры с Россией для прекращения боевых действий.

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    7 декабря 2024, 06:41 • Новости дня
    В Крыму предложили организовать новый Нюрнберг для Украины

    Глава крымского парламента предложил судить военных преступников Украины

    Tекст: Максим Попов

    Глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил организовать новый Нюрнбергский процесс для осуждения военных преступников Украины, включая президента Владимира Зеленского.

    По мнению Константинова, киевские власти должны понести ответственность за события в Буче, Одессе и Мариуполе, передает РИА «Новости».

    «Нам нужен новый Нюрнбергский процесс, который все расставит по своим местам. За Бучу, за Одессу и Мариуполь они должны ответить. Если этого не будет, то в следующий раз вспыхнет конфликт где-то в другой части мира. Наказание этих преступников будет гарантировать не повторение этого», – заявил он.

    Константинов подчеркнул, что Зеленский является военным преступником, который должен быть наказан за убийства, теракты и организацию диверсий. Он отметил, что даже в средние века не прибегали к убийствам, а решали проблемы на поле боя. «Украинцы должны узнать, что творил Зеленский и его банда, к чему привел нацизм», – добавил Константинов.

    До этого сообщалось, что Запад готовит для Зеленского «золотое изгнание» в Лондоне в случае достижения договоренностей о прекращении огня.

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    6 декабря 2024, 15:14 • Новости дня
    ВС России уничтожили «Солнцепеком» опорный пункт ВСУ в районе Работино

    Российские войска уничтожили опорный пункт ВСУ в Работино с помощью «Солнцепека»

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные ликвидировали укрепленный пункт ВСУ в районе Работино на Запорожском направлении с применением тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек», сообщил старший расчета БПЛА с позывным «Белый».

    Разведчик заявил, что его расчет выявил опорный пункт в районе Работино и корректировал огонь системы «Солнцепек», передает РИА «Новости».

    По словам «Белого», в укреппункте противника находилась антенна Starlink, всевозможные выносы, операторы FPV-дронов, в эту же ночь опорник был отработан «Солнцепеком», противник, который остался, бежал, бросив все.

    Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» выполняет боевые задачи в ближнем бою и на линии непосредственного соприкосновения. Она используется для поддержки пехоты и танков и способна за один залп покрыть огнем до четырех квадратных километров.

    Ранее расчеты центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» впервые обнаружили и уничтожили артиллерийскую установку ВСУ в Курской области.

    До этого расчеты тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили район сосредоточения живой силы ВСУ в Харьковской области, фиксируя поражение средствами объективного контроля.

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    7 декабря 2024, 05:38 • Новости дня
    Группировка «Восток» уничтожила 140 военных и технику ВСУ за сутки

    Группировка «Восток» уничтожила 140 украинских военнослужащих и технику ВСУ

    Tекст: Максим Попов

    Российская группировка «Восток» за сутки уничтожила значительное количество украинских военнослужащих и техники в зоне своей ответственности, сообщило Минобороны.

    Российская группировка войск «Восток» за сутки нанесла значительный урон украинским формированиям, сообщает ТАСС. По словам начальника пресс-центра группировки Олега Чехова, украинские силы потеряли до 140 военнослужащих, две боевые бронемашины HMMWV и две самоходные артиллерийские установки – «Богдана» и «Акация».

    Чехов отметил, что подразделения «Востока» улучшили свои позиции по переднему краю, пресекли попытки противника усилить передовые позиции, провести ротацию, выдвижение резервов и подвоз боеприпасов. Все это произошло в районах населенных пунктов Комар, Новый Комар, Днепроэнергия и Нескучное. Он также подчеркнул, что действия трех инженерных групп украинской стороны в районах Мирного и Гуляйполе были сорваны.

    Огнем артиллерии были поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Разлива, Раздольного и Нового Комара. Кроме того, в ходе боевых действий были сбиты два БПЛА самолетного типа, сказал он.

    Ранее сообщалось, что в зоне ответственности «Запад» украинские войска потеряли до 550 боевиков и 13 пунктов управления дронами.

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    6 декабря 2024, 21:52 • Новости дня
    Путин поручил разработать план для трудоустройства участников СВО

    Путин потребовал подготовить план для трудоустройства участников СВО к 2025 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство России и фонд «Защитники Отечества» должны представить план мероприятий по улучшению трудоустройства участников СВО и их профессиональной ориентации к 1 марта 2025 года.

    Такое поручение дал президент России Владимир Путин, передает ТАСС. В документе также отмечается необходимость организации профессиональной ориентации для участников СВО.

    По поручению главы государства, доклад о выполнении данного задания должен быть представлен до 1 марта 2025 года. Это указано в перечне поручений президента. Фонд «Защитники Отечества» и региональные власти должны принять активное участие в разработке и реализации этого плана.

    Путин подчеркнул, что повышение уровня трудоустройства участников СВО является важной задачей, и правительство вместе с соответствующими организациями должно обеспечить успешное выполнение поручения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Перфильев, герой специальной военной операции, был назначен главой администрации Торковичского поселения в Лужском районе Ленинградской области.

    Президент России Владимир Путин отметил, что у первых участников образовательной программы «Время героев» складывается все хорошо. Также президент пообщался с военнослужащими, проходящими реабилитацию в Центре инновационных технологий в ортопедии, где производятся отечественные высокотехнологичные протезы и ортопедические аппараты.

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    7 декабря 2024, 05:04 • Новости дня
    ВСУ потеряли до 550 боевиков в зоне ответственности «Запад»

    ВСУ за сутки потеряли до 550 боевиков, 13 пунктов управления БПЛА и 16 единиц техники

    Tекст: Максим Попов

    В зоне ответственности группировки «Запад» украинские войска за сутки потеряли до 550 боевиков и 13 пунктов управления беспилотной авиацией, а также 16 единиц техники, включая шесть пикапов и два квадроцикла, сообщили в Минобороны.

    По словам начальника пресс-центра группировки «Запад» Леонида Шарова, также  российские войска отразили семь атак и сорвали четыре контратаки штурмовых групп ВСУ, передает ТАСС.

    В боях приняли участие три механизированные, одна аэромобильная и танковая бригады. Кроме того, были задействованы подразделения территориальной обороны и разведывательно-ударный батальон. Артиллерия, тяжелые огнеметные системы и авиация группировки нанесли удары по живой силе и технике противника в районах Подлимана, Петропавловки, Загрызово, Красного Лимана, Богуславки и Торского, отметил представитель командования.

    В ходе контрбатарейной борьбы были подавлены более 100 объектов ВСУ, уничтожены гаубица FH70 и орудие М119. Ракетные войска нанесли удар по пункту временной дислокации отдельной механизированной бригады. Средствами РЭБ и ПВО подавлены и уничтожены пять беспилотников, подчеркнул он.

    Накануне сообщалось, что российские войска за неделю освободили шесть населенных пунктов в ДНР и Запорожской области.

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    Биткоин и другие цифровые валюты никто не сможет запретить, они будут продолжать развиваться вне зависимости от состояния доллара, заявил президент Владимир Путин. Для России валюта, которую нельзя запретить, особенно интересна. У нас нет другого выбора, как идти за новыми финансовыми технологиями. Что уже внедряется в России? Подробности

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    Джо Байден вернулся к традиционным ценностям

    То, что уходящий президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера по всем предъявленным обвинениям, вызвало в Америке шок и моральную панику. Многие делают вид, будто удивлены поступком главы государства, но Байден вряд ли мог поступить иначе. Он для такого недостаточно сошел с ума. Подробности

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    «Не расплакаться и не подвести». Как матери павших бойцов учатся жить дальше

    Месяц назад Мария Костюк вернулась из Москвы на родину, в Еврейскую автономную область – в качестве и. о. губернатора. На этом посту мать Героя России Андрея Ковтуна продолжает «жить за двоих» – в точности по именному шеврону. В этом спецкор газеты ВЗГЛЯД убедился, побывав на встрече мам погибших героев – закрытой от телекамер и потому до крайности откровенной. Подробности

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    Что будет с Арменией без ОДКБ

    «В отношениях Армении и ОДКБ пройдена точка необратимости», заявляет армянский премьер Никол Пашинян – но в то же время не начинает процедуру официального выхода из организации. Двусмысленность ситуации – и формальное членство, и неформальный отказ от членства в ОДКБ – оставляет Еревану окно возможностей. Без которого, скорее всего, Армению ожидала бы цивилизационная катастрофа. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Угроза в Сирии стала критической

      Антиправительственные боевики в Сирии, снабжаемые и опекаемые Турцией, овладели стратегически важным городом Хама и теперь наступают на еще более важный город Хомс, подбирая по пути оставленную сирийской армией технику. Если Хомс падет, Дамаск будет отделен от побережья, а российские военные базы окажутся под угрозой.

    • Ле Пен лишила Макрона премьера

      Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра Мишеля Барнье, чье правительство неожиданно для всех получило вотум недоверия от парламента. Это стало возможным из-за интриги Национального объединения – партии Марин Ле Пен, в успех которой сторонники Макрона не верили. Теперь оправдываются.

    • «Зеленский и ЕС откажутся от мира»

      Западные СМИ и эксперты предсказывают отказ Владимира Зеленского от плана Дональда Трампа, с помощью которого в США хотят завершить конфликт на Украине. Также прогнозируется, что против соглашения в Россией выступит Евросоюз, который намерен помогать Украине вплоть до ее включения в НАТО.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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