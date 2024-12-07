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Минобороны сообщило об уничтожении 26 беспилотников самолетного типа за сутки
Силы противовоздушной обороны России за последние сутки успешно уничтожили 26 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что силы противовоздушной обороны за последние сутки сбили 26 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
В ходе операции российскими силами также были уничтожены 19 698 танков и боевых бронированных машин, 1 497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19 145 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 29 080 единиц специальной военной автомобильной техники.
Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные позиции и нанесли поражение формированиям ВСУ в ДНР. Они столкнулись с механизированной бригадой ВСУ, двумя бригадами теробороны и бригадой нацгвардии в районах Константинополя, Новоочеретоватого и Отрадного.
В ходе операций удалось отразить три контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 100 военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль и артиллерийские установки «Богдана» и «Гвоздика».
Одновременно подразделения группировки войск «Днепр» атаковали позиции ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. В результате действий у Малой Токмачки и Антоновки были уничтожены более 60 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей и станция контрбатарейной борьбы.
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по объектам энергетики, поддерживающим работу ВПК Украины, а также по скоплениям живой силы противника в 142 районах. Средства ПВО РФ сбили двадцать шесть беспилотников самолетного типа.
Сообщается, что с начала спецоперации были уничтожены 649 самолетов, 283 вертолета, более 37 тыс. беспилотников, 586 зенитных ракетных комплексов, почти 20 тыс. танков и других боевых машин, 1497 боевых машин систем залпового огня, 19145 орудий полевой артиллерии и минометов, а также более 29 тыс. единиц специальной военной техники.