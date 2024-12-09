Воздушные цели сбиты на подлете к Белгороду

Россия никогда и не брала на себя обязательства воевать за Сирию. Против террористических группировок, в которых были и наши сограждане – да. Но не за сирийцев. И не вместо них.16 комментариев
Россия никогда и не брала на себя обязательства воевать за Сирию. Против террористических группировок, в которых были и наши сограждане – да. Но не за сирийцев. И не вместо них.16 комментариев
В Идлибе Абу-Мухаммаду аль-Джулани удалось создать фасад той самой «Новой Сирии», которую обещала оппозиция уже 10 лет. Сейчас дает интервью CNN и рассуждает, как ему удалось добиться успеха и что будет делать дальше.9 комментариев
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«[Президент Украины Владимир] Зеленский и Украина хотели бы заключить [мирное] соглашение [с Россией] и остановить безумие», – сообщил Трамп в соцсети Truth Social.
Он призвал срочно прекратить огонь и начать переговоры. По данным политика, украинская армия потеряла за годы конфликта 400 тыс. военнослужащих.
Также Трамп обратил внимание на происходящие на сирийской территории события.
«[Президент Сирии Башар] Асад ушел. Он бежал из своей страны. Его защитник, Россия, Россия, Россия, ведомая [президентом] Владимиром Путиным, более не заинтересована в его защите. У России изначально не было причин присутствовать там», – добавил он.
По его утверждению, российская сторона потеряла интерес в Сирии из-за украинских событий.
Ранее украинская делегация под руководством главы офиса Зеленского Андрея Ермака в Вашингтоне встретилась с будущим вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и представителями будущей администрации Белого дома.
«Это не закончить просто бумажкой и несколькими подписями», – сказал Зеленский, комментируя предложение Трампа, передает ТАСС.
Он добавил, что не станет принимать мирные соглашения без гарантий безопасности.
Вместе с тем он не стал комментировать слова Трампа о готовности киевского режима заключить соглашение с Россией.
В воскресенье Трамп заявил, что киевский режим хочет заключить с Россией соглашение об урегулировании конфликта. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль внимательно ознакомился с высказыванием Трампа по этой теме.
«Я активно стараюсь положить конец войне, если смогу», – заявил Трамп NBC News, передает ТАСС.
Говоря о военной поддержке украинских властей, он отметил, что в будущем Украина станет, возможно, получать меньшие объемы помощи от США.
До этого Трамп заявлял, что киевский режим желает заключить с российской стороной соглашение об урегулировании конфликта.
«Причиной отмены президентских выборов в Румынии стал тот факт, что администрация уходящего президента Байдена стремится использовать Бухарест как инструмент для продолжения конфликта на Украине», – приводит слова Джеорджеску РИА «Новости» со ссылкой на Realitatea.
Он сказал, что США «пытаяются втянуть Румынию» в этот конфликт, а действующий президент Румынии Клаус Йоханнис ведет страну к войне в интересах западных союзников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Джеорджеску одержал победу в первом туре выборов. Джеорджеску ставил под сомнение членство Румынии в НАТО и высказывался против размещения американской базы ЕвроПРО в стране. США пригрозили Румынии «негативными последствиями» в случае изменения страной трансатлантического курса. Верховный суд Румынии отменил результаты первого тура президентских выборов. Второй тур должен был состояться 8 декабря.
Группировка «Восток» освободила Благодатное (совхоз «Октябрь»), поразила механизированную бригаду ВСУ и две бригады теробороны, отразила две контратаки украинских штурмовиков, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Украинская сторона в зоне ее ответственности потеряла до 190 военнослужащих, САУ «Акация», Paladin и бронемашины MaxxPro. Также был уничтожен склад горючего.
Группировка «Север» поразила бригаду теробороны и пограничный отряд погранслужбы Украины в Харьковской области, в результате чего противник потерял до 40 военнослужащих и две гаубицы Д-30.
В зоне ответственности группировки «Запад» ВСУ потеряли свыше 460 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты и несколько артиллерийских установок. Уничтожены два склада с боеприпасами.
Южная группировка поразила несколько украинских бригад в ДНР и отразила две контратаки. Потери ВСУ составили до 225 военнослужащих и несколько единиц техники.
Группировка «Центр» продвинулась вглубь обороны противника в ДНР, в зоне ее ответственности противник потерял свыше 500 военнослужащих и значительное количество артиллерийских орудий.
В прошлые сутки российские подразделения освободили населенный пункт Берестки в ДНР. За неделю ВС России установили контроль над шестью населенными пунктами в ДНР и Запорожской области.
Зеленский заявил о 43 тыс. погибших и 370 тыс. раненых украинских военных
Украинский президент Владимир Зеленский выступил с заявлением, в котором опроверг данные, озвученные избранным президентом США Дональдом Трампом, касающиеся потерь украинских войск. Как передает ТАСС, Зеленский сообщил, что с февраля 2022 года Украина потеряла 43 тыс. военных на поле боя, а число ранений составило 370 тыс. случаев. Эти цифры он опубликовал в своем Telegram-канале.
Зеленский отметил, что половина раненых возвращается в строй.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что украинская армия потеряла 400 тыс. военнослужащих за годы конфликта. Украинские вооруженные силы потеряли каждого седьмого солдата и каждый пятый танк в Курске. Также сообщалось, что украинская армия понесла потери в сотни бойцов и техники под Константиновкой.
Песков подчеркнул, что именно Украина отказалась и продолжает отказываться от переговоров, передает РИА «Новости».
Песков отметил, что для выхода на мирную траекторию президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо отменить декрет, запрещающий контакты с российским руководством, и дать указание о возобновлении диалога на базе стамбульских договоренностей. По его словам, это учитывает реалии, складывающиеся на земле.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном заявил о желании закончить боевые действия на Украине как можно быстрее.
Украина сообщила условия получения Киевом кредита на 20 млрд долларов за счет активов России
Средства будут переведены в Фонд финансового посредничества, созданный Всемирным банком в октябре 2024 года для поддержки Украины, передает ТАСС.
Соглашение реализуется через заключение договора покупки сертификата между Украиной, выступающей заемщиком, FFB и Агентством по международному развитию США (USAID).
Также будет заключен договор гарантии и погашения ссуды, а министерство финансов Украины выпустит сертификат задолженности в пользу FFB, который будет обеспечен гарантией USAID.
Процентная ставка по займу составит 1,3% годовых плюс текущая средняя ставка по годовым казначейским обязательствам США. Погашение и выплата процентов будут осуществляться за счет доходов от замороженных российских активов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о скором поступлении Украине 50 млрд долларов на основе замороженных российских активов, что станет частью скоординированного плана США и ЕС по поддержке украинской экономики.
В конце ноября Евросоюз и Украина подписали меморандум о предоставлении Киеву 18,1 млрд евро в виде макрофинансовой помощи для покрытия неотложных нужд. Ожидается, что заем погасят прибылью от замороженных активов России.
МИД России заявил, что Россия готовит ответ на попытки Запада использовать доходы от замороженных российских активов для финансирования Украины.
Уничтожены также две БМП, включая американскую Bradley, а также две боевые бронированные машины, два автомобиля и миномет, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Группировка «Север» поразила формирования трех механизированных, тяжелой механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, а также бригады морской пехоты и бригады охраны ВСУ. В числе пораженных оказались и три бригады теробороны ВСУ у Александрии, Викторовки, Куриловки и других населенных пунктов.
Авиация и артиллерия ВС России нанесли удары по живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Гуево, Мартыновка, Суджа и Черкасское Поречное. В Сумской области поражены местности около Басовки, Глухова и Журавки.
Всего за время боевых действий на Курском направлении украинская сторона потеряла более 39 тыс. 260 военнослужащих и множество техники, включая 232 танка и 1233 боевые бронированные машины.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что ситуация в приграничной зоне Курской области движется к финалу. В прошлые сутки ВСУ потеряли более 380 военнослужащих на Курском направлении.
Хинштейн заявил о необходимости изменить подход к восстановлению жилья после атак ВСУ в Курской области
Хинштейн посетил Льгов, который подвергся украинскому обстрелу. Он сообщил в Telegram, что повреждения получили два дома. Новый глава региона пояснил, что хотел «понять, насколько эффективно властями выстроена система реагирования и устранения повреждений».
Он отметил, что «местные власти оперативно затянули разбитые окна пленкой, восстановив тепловой контур», при этом «все осколки убраны». Однако, как считает Хинштейн, «процесс восстановления жилья требует пересмотра».
Он заявил: «Люди не должны ждать (пусть и несколько дней), пока им выплатят компенсацию, а затем самостоятельно находить подрядчиков для ремонта. Необходимо начинать восстановительные работы сразу же силами властей, избавив граждан от лишних проблем».
Данный вопрос Хинштейн обсудил с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным и его заместителями, они «принципиально поддержали сам подход», далее нужно «прорабатывать варианты». Указывается, что областное правительство получило соответствующие поручения. «Скорая помощь» для жителей – особенно важна сейчас, пока на дворе зима! Никто не должен остаться один на один со своими трудностями», – заявил он.
«Обошел квартиры, поговорил с жителями. Все настроены по-боевому – чувствуется Курский характер. Нет ни уныния, ни страха», – заявил Хинштейн. Он рассказал, что его «угостили чаем с пирожками». Хинштейн «впечатлен силой духа и оптимизмом курян».
Напомним, накануне Хинштейн встретился с жителями Курской области в пункте приема документов на жилищные сертификаты.
Президент России Владимир Путин подписал указ о принятии отставки Алексея Смирнова с поста главы Курской области, новым временно исполняющим обязанности губернатора региона стал Хинштейн.
Пленный сообщил об отступлении президентской бригады ВСУ в Великой Новоселке
Пленный военнослужащий отдельной президентской бригады Вооруженных сил Украины Алексей Сидорик сообщил, что президентская бригада ВСУ отступает с позиций в Великой Новоселке и окрестностях на юге Донецкой Народной Республики, передает ТАСС. Сидорик отметил, что вместе с девятой ротой, также известной как «девятка», отступают восьмая и седьмая роты. Он добавил: «С наших позиций уже ушли тоже. Все оттягиваются».
Сидорик уточнил, что подобные ситуации наблюдаются по всей линии боевого соприкосновения на южнодонецком направлении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные зачистили два села в районе Великой Новоселки в ДНР, а Рогов сообщил о срочной переброске резервов ВСУ на Кураховское направление.
«Мы внимательно ознакомились с заявлением избранного президента США Дональда Трампа, которое он сделал после встречи в Париже с [президентом Франции Эммануэлем] Макроном и [Владимиром] Зеленским», – цитирует Пескова ТАСС.
Напомним, Трамп заявил, что украинская сторона якобы желает заключить с российской соглашение об урегулировании конфликта.
Напомним, делегация киевского режима провела встречу с будущим вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Вашингтоне.
Украинские военные используют словосочетание «Баба-яга» для названия БПЛА, чтобы устрашить своего противника, но российские военнослужащие – добрые люди, потому беспилотник получил новое наименование, рассказал один из бойцов, передает РИА «Новости».
«Поэтому «тетя Вера» доставляет подарки», – сказал он.
На боевых позициях операторы подразделения, используя лабораторию в блиндаже, самостоятельно модернизировали этот ударный дрон. Они заменили стандартные двигатели на четыре FPV-дрона, управляемых одновременно, что позволило уменьшить воздействие средств РЭБ противника через аналоговое управление, рассказал младший сержант, старший оператор подразделения БПЛА Владимир Суечбакиев.
Суечбакиев добавил, что за тяжелым беспилотником велась целенаправленная охота. В одном из боевых вылетов операторам удалось сбить винты дрона с помощью DJI mavic, и «Баба-яга» была доставлена практически не поврежденной.
Ранее Южная группировка ВС России разработала систему ловли украинских дронов с использованием специальных сетей. За два месяца военнослужащие поймали 560 беспилотников ВСУ.
Минобороны сообщило в Telegram, что 17 БПЛА нейтрализовано над Белгородской областью, 12 – над Курской, семь – над Ростовской, шесть – над Воронежской, четыре – над Астраханской.
Накануне Минобороны сообщило об уничтожении 26 беспилотников самолетного типа за сутки.
Постпред в Вене Ульянов на примере Асада указал на разницу в подходах России и США к дружбе и предательству
«Башар Асад и его семья в Москве», – сообщил Ульянов в Telegram.
Ульянов подчеркнул, что «Россия не предает друзей в трудных ситуациях», что отличает ее от США.
Напомним, ранее о том, что Асад с семьей прибыл в Москву и получил убежище в России, сообщал источник в Кремле. МИД России сообщал, что в ходе переговоров с участниками вооруженного конфликта Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию.