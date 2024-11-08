Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.22 комментария
Система ПВО за ночь сбила 17 беспилотников ВСУ над российскими регионами
Минобороны: Система ПВО за ночь сбила 17 беспилотников ВСУ над российскими регионами
Российская система ПВО за ночь сбила 17 беспилотников ВСУ над Белгородской, Брянской, Воронежской и Саратовской областями, сообщает Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что по шесть БПЛА были сбиты над территориями Воронежской Саратовской областей, четыре – над Белгородской областью и один — над Брянской.
В ночь на пятницу экстренные службы в Саратовской области были приведены в полную готовность из-за угрозы атаки беспилотников. До этого водителям Саратова разрешили превышать скорость при угрозе атаки дронов.