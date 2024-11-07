Водителям Саратова разрешили превышать скорость при атаке дронов

Власти Саратова освободили от ответственности уходящих от дронов водителей за превышение скорости

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», такое решение принято руководствуясь статьей 2.7 Кодекса об административных правонарушениях, которая допускает действие в состоянии крайней необходимости. В пресс-службе мэрии пояснили, что в таких обстоятельствах водители могут запросить отмену мер административного воздействия.



Это заявление последовало после того, как губернатор Саратовской области Роман Бусаргин объявил о приведении экстренных служб в полную готовность из-за угрозы атаки беспилотников. Позже угроза была снята, но мэрия опубликовала рекомендации по действиям водителей при атаке дронов, в том числе разгон до 135 км/ч на пустых дорогах.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложили отменить или обнулить штрафы за превышение скорости для жителей приграничных регионов. Хамзаев отметил, что во время чрезвычайных ситуаций многие жители вынуждены нарушать ПДД из-за угрозы безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, женщина, получившая тяжелые ранения в результате атаки украинских беспилотников на Саратовскую область, скончалась в больнице, несмотря на все усилия врачей, сообщил Минздрав региона.

Аэропорты Волгограда и Астрахани временно ограничили работу из-за атак беспилотников ВСУ, в том числе на нефтебазу в Калаче-на-Дону, где загорелась емкость с бензином.

Система защиты воздушного пространства «Купол Донбасса» предотвратила атаку на Старобешевскую ТЭС, перехватив американский беспилотник с фугасной боевой частью весом 15 кг, нацеленный на этот важный объект энергопромышленности.

