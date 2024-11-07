Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.16 комментариев
Водителям Саратова разрешили превышать скорость при атаке дронов
Власти Саратова освободили от ответственности уходящих от дронов водителей за превышение скорости
Водители, превысившие скорость свыше 135 км/ч из-за атаки дронов, избежат наказания в Саратове, сообщила мэрия города.
Как передает РИА «Новости», такое решение принято руководствуясь статьей 2.7 Кодекса об административных правонарушениях, которая допускает действие в состоянии крайней необходимости. В пресс-службе мэрии пояснили, что в таких обстоятельствах водители могут запросить отмену мер административного воздействия.
Это заявление последовало после того, как губернатор Саратовской области Роман Бусаргин объявил о приведении экстренных служб в полную готовность из-за угрозы атаки беспилотников. Позже угроза была снята, но мэрия опубликовала рекомендации по действиям водителей при атаке дронов, в том числе разгон до 135 км/ч на пустых дорогах.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложили отменить или обнулить штрафы за превышение скорости для жителей приграничных регионов. Хамзаев отметил, что во время чрезвычайных ситуаций многие жители вынуждены нарушать ПДД из-за угрозы безопасности.
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