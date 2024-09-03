Адекватное поведение Грузии стало отклонением от нормы в условиях, когда США требовали от стран бывшего СССР полного самопожертвования в конфликте с Россией. Но для Тбилиси это оказалось прагматичным решением, основанным на собственном опыте взросления.4 комментария
Пострадавшая при атаке дронов ВСУ на Саратов скончалась
Пострадавшая при атаке дронов ВСУ на Саратов скончалась в больнице
Женщина, получившая тяжелые ранения в результате атаки украинских беспилотников на Саратовскую область 26 августа, скончалась в больнице, сообщает Минздрав региона.
Известно, что, несмотря на все усилия врачей, спасти женщину не удалось, передает ТАСС.
Напомним, после атаки БПЛА на Саратов женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.