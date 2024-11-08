  • Новость часаПутин заявил о росте влияния США из-за конфликта на Украине
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    Шнуров оценил роль мата в культуре
    Путин: Мы будем предпринимать все меры для защиты России и каждого ее гражданина
    Путин: За формирование нового мира развернулась борьба
    Путин заявил, что мир движется к полифоническому мироустройству
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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Символы ушедших эпох попьют еще кровушки Трампу

    Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.

    22 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чтобы примирить Украину и Польшу, одной русофобии недостаточно

    Польша и Украина по большому счету стали неинтересны друг другу. Демонстрировать искусственную дружбу также отпала необходимость. А вот обиды из-за нереализованных планов и многовековая нелюбовь друг к другу остались. Поэтому конфронтационные процессы между Варшавой и Киевом будут только набирать обороты.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что победа Трампа значит для остального мира

    При «новом» Трампе американцы совершенно точно не смогут больше тратить на подкуп других государств мира, станут еще меньше давать и энергичнее требовать. При этом они могут более творчески отнестись к тому, за счет чего выживает и развивается их государство.

    9 комментариев
    8 ноября 2024, 03:57 • Новости дня

    Угрозу атаки БПЛА объявили в Саратовской области

    Губернатор сообщил о готовности экстренных служб к атаке БПЛА в Саратовской области

    Tекст: Максим Попов

    Экстренные службы в Саратовской области приведены в полную готовность из-за угрозы атаки беспилотников, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

    По словам Бусаргина, он получил соответствующие данные  от Минобороны. В связи с этим все экстренные службы области переведены в состояние полной готовности.

    «От министерства обороны ранее поступила информация об угрозе БПЛА. Все экстренные службы приведены в полную готовность», – написал Бусаргин в своем Telegram-канале.

    На данный момент детали угрозы и возможные меры по предотвращению атаки не уточняются. Органы власти области продолжают следить за ситуацией и готовы принять необходимые меры для обеспечения безопасности населения. В случае ухудшения обстановки население будет оперативно информировано.

    Позднее Бусаргин сообщил, что над Саратовым был сбит украинский БПЛА. Его обломки упали в промышленной зоне города.

    Напомним, водителям Саратова разрешили превышать скорость при атаке дронов.

    7 ноября 2024, 05:55 • Новости дня
    Порошенко назвал пять «красных линий» для Зеленского и Трампа
    Порошенко назвал пять «красных линий» для Зеленского и Трампа
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший президент Украины Петр Порошенко перечислил пять «красных линий», которые, как он считает, нельзя переступать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и избранному президенту США Дональду Трампу.

    В частности, Порошенко потребовал не делать уступок «по суверенитету» Украины, ее «территориальной целостности», а также не допускать сокращения вооруженных сил Украины. Кроме того, он заявил о необходимости поддерживать санкции против России. Порошенко заявил, что Украина должна быть принята в НАТО после выполнения страной определенных условий, пишет «Комсомольская правда».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, победивший в президентской гонке в США Трамп неоднократно заявлял о том, что будь он у власти, то при нем не произошло бы украинского конфликта. Республиканец обещал в случае возвращения в Белый дом закончить конфликт на Украине до своего официального вступления в должность.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    Коментарии (37)
    7 ноября 2024, 09:25 • Новости дня
    Советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине

    The Wall Street Journal: Советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине

    Советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Советники Трампа предложили создать демилитаризованную зону длиной 1,3 тыс. км по линии фронта и исключить участие США в миротворческих миссиях, пишет The Wall Street Journal.

    По данным газеты, команда Трампа предлагает не отправлять миротворческие силы США и создать демилитаризованную зону, которая будет простираться на 1,3 тыс. км по нынешней линии фронта, передает ТАСС.

    Члены команды также заявляют, что поставка оружия на Украину должна осуществляться европейскими странами, а не Соединенными Штатами.

    «Заставляйте поляков, немцев, англичан и французов заниматься этим», – передает WSJ слова одного из советников.

    Кроме того, в обмен на гарантии безопасности Украина должна согласиться не вступать в НАТО в течение ближайших 20 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, победивший в президентской гонке в США Трамп неоднократно заявлял о том, что будь он у власти, то при нем не произошло бы украинского конфликта. Республиканец обещал в случае возвращения в Белый дом закончить конфликт на Украине до своего официального вступления в должность.


    Коментарии (42)
    7 ноября 2024, 11:36 • Видео
    Как Трамп поступит с Украиной

    Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    Коментарии (2)
    7 ноября 2024, 17:12 • Новости дня
    Трамп не раскрыл Зеленскому план завершения конфликта на Украине

    Зеленский заявил, что Трамп не раскрыл план завершения конфликта на Украине

    Трамп не раскрыл Зеленскому план завершения конфликта на Украине
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что во время недавнего разговора с победившим на выборах лидером США республиканцем Дональдом Трампом, последний не озвучил свое видение завершения конфликта на Украине.

    В Telegram-канале «Политика страны» говорится, что разговор состоялся накануне саммита Европейского политического сообщества в Будапеште. «Вчера я говорил с президентом Трампом, как и многие из вас. Это был хороший, продуктивный разговор. Конечно, мы еще не можем знать, какими будут его конкретные действия. Но надеемся, что Америка станет сильнее», – сказал Зеленский, выступая на саммите.

    В своем выступлении Зеленский вновь подчеркнул, что мир не может быть достигнут за счет уступки Украиной своих территорий. Он также отметил необходимость увеличения поставок оружия Западом, усиления санкций и передачи Киеву российских активов. Президент Украины считает важным придерживаться формата дипломатии, реализуемого в рамках «саммита мира».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, The Wall Street Journal сообщала, что советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине, предлагающий создание демилитаризованной зоны протяженностью 1,3 тыс. км по линии фронта и исключение участия США в миротворческих миссиях, в то время как в Совфеде заявили, что Россия не обязана следовать американским инициативам и навязывание условий неприемлемо, а позже советник Зеленского Дмитрий Литвин опроверг статью WSJ о планах Трампа по созданию демилитаризованной зоны на Украине.

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    7 ноября 2024, 21:09 • Новости дня
    Зеленский назвал украинскими замороженные российские активы
    Зеленский назвал украинскими замороженные российские активы
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Замороженные на Западе российские активы должны быть переданы Украине, заявил украинский президент Владимир Зеленский в четверг.

    «Откровенно говоря, это украинские деньги», – цитирует Зеленского РИА «Новости».

    В конце октября лидеры стран G7 и главы минфинов договорились о выделении киевскому режиму кредитов на 50 млрд долларов, они будут погашаться за счет доходов от замороженных российских активов.

    Средства планируют передавать в виде двусторонних кредитов, которые вступят в силу до 30 июня 2025 года. Кредиты будут полностью выплачены в пользу Украины с 1 декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года.

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    7 ноября 2024, 08:33 • Новости дня
    Спецназ Росгвардии уничтожил пехоту ВСУ в Курской области

    Бойцы Росгвардии с помощью дрона ликвидировали группу ВСУ в Курской области

    Tекст: Мария Иванова

    В Курской области бойцы спецназа Росгвардии нейтрализовали группу пехоты ВСУ, возвращавшуюся с задания, используя дрон-камикадзе.

    Бойцы спецназа Росгвардии провели успешную операцию по уничтожению группы пехоты ВСУ в Курской области, передает ТАСС. Военнослужащие ВСУ возвращались с задания. В пресс-службе ведомства сообщили, что артиллерийский удар был нанесен по пункту временной дислокации противника, а для уничтожения группы пехоты был использован дрон-камикадзе.

    Операция проходила в условиях повышенной боевой готовности, что позволило российским спецназовцам провести атаку с минимальными потерями. Применение дрона-камикадзе стало ключевым элементом успешного выполнения задачи. Специалисты заявляют, что такие беспилотные аппараты способствуют повышению эффективности боевых действий и снижают риск для жизни военнослужащих.

    Использование беспилотных технологий становится все более актуальным в современных военных конфликтах.

    Ранее военнослужащие Росгвардии в Курской области использовали беспилотник для уничтожения БМП M2 Bradley украинской армии. Кроме того, спецназ Росгвардии ликвидировал позицию операторов БПЛА ВСУ, что привело к уничтожению маскированного транспортного средства и возгоранию боекомплекта.

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    7 ноября 2024, 09:15 • Новости дня
    В Киеве произошел пожар после взрывов

    Мэр Киева Кличко сообщил о пожаре в нежилом здании после взрывов

    Tекст: Вера Басилая

    В результате утренних взрывов в Киеве начался пожар в нежилом здании Соломенского района, сообщил мэр города Виталий Кличко.

    Кличко сообщил, что возгорание произошло в нежилом помещении в Соломенском районе города. Он отметил, что экстренные службы уже направлены на место происшествия, передает РИА «Новости».

    По словам начальника киевской городской военной администрации Сергея Попко, взрывы связаны с работой украинской ПВО. Пожар, по его словам, возник на территории предприятия около складской постройки общей площадью 600 кв. метров.

    Украинские СМИ также сообщили о новых взрывах в Киеве. Воздушная тревога в городе и ряде других областей Украины продолжается уже более семи часов, включая Днепропетровскую, Полтавскую, Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области, передает ТАСС.

    Ранее в пригороде Киева Вышгороде произошла серия взрывов, поразившая места временной дислокации ВСУ, где происходило перераспределение теробороны из разных городов перед отправкой на фронт.

    Украинские СМИ сообщали, что утром в четверг в Киеве и Одессе, а также еще в нескольких регионах Украины произошли взрывы.

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    7 ноября 2024, 09:01 • Новости дня
    Зеленский назвал разговор с Трампом «чудесным»
    Зеленский назвал разговор с Трампом «чудесным»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал телефонный разговор с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом как «чудесный».

    Зеленский отметил, что беседа была «чудесной», передает РБК.

    Он также отметил важность поддержания тесного диалога и развития сотрудничества между Украиной и США. По его словам, сильное и твердое лидерство США играет жизненно важную роль для мира и справедливого мирового порядка.

    Зеленский подчеркнул, что в ходе разговора стороны договорились поддерживать тесное взаимодействие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент Украины Петр Порошенко назвал пять «красных линий», которые нельзя переступать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и избранному президенту США Дональду Трампу.

    Напомним, победивший в президентской гонке в США Трамп неоднократно заявлял о том, что будь он у власти, то при нем не произошло бы украинского конфликта. Республиканец обещал в случае возвращения в Белый дом закончить конфликт на Украине до своего официального вступления в должность.

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    7 ноября 2024, 08:29 • Новости дня
    Российские войска взяли под огневой контроль трассу снабжения ВСУ в Великой Новоселке
    Российские войска взяли под огневой контроль трассу снабжения ВСУ в Великой Новоселке
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска установили огневой контроль над трассой снабжения украинской группировки в Великой Новоселке в ДНР, сообщил источник в силовых структурах.

    Собеседник агентства отметил, что именно эта трасса являлась последним крупным маршрутом, по которому украинские войска в регионе получали снабжение. Теперь она находится под постоянным воздействием огня российской артиллерии. Эта мера может значительно осложнить логистику и снабжение украинской группировки в этом районе, передает ТАСС.

    Контроль над трассой имеет важное стратегическое значение, так как он может повлиять на динамику военных действий в регионе. Огневой контроль позволяет российским силам ограничивать движение и снабжение украинских войск, что может привести к изменению баланса сил в данной части ДНР.

    Ранее стало известно, что украинские войска спешно укрепляют позиции к северу от Великой Новоселки на юге ДНР после потери Ясной Поляны. При отступлении из Ясной Поляны в ДНР украинские военные бросили сотни мин, беспилотников и оружия в домах и подвалах.

    Отметим, что подразделения группировок «Юг» и «Восток» за последние сутки освободили Антоновку и Максимовку в ходе успешных наступательных действий в ДНР.

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    7 ноября 2024, 21:54 • Новости дня
    Польша объяснила отказ передавать Украине истребители МиГ-29

    Вице-премьер Польши заявил о невозможности передачи МиГ-29 Украине

    Польша объяснила отказ передавать Украине истребители МиГ-29
    @ Adam Warzawa/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Польский вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что истребители МиГ-29 продолжают патрулировать польское небо и обслуживать польских летчиков, поэтому их передача Украине невозможна, об этом он заявил Radio Zet.

    Он подчеркнул, что эти самолеты патрулируют польское небо и обслуживают польских летчиков. «Я не могу сказать, что согласен на передачу самолетов. Я с этим не согласен», – отметил министр, сообщило издание «Страна».

    Косиняк-Камыш также прокомментировал претензии президента Украины Владимира Зеленского относительно помощи. Он отметил, что Зеленскому было бы легче, если бы в конфликте участвовали другие страны, но Польша не является стороной конфликта.

    «Польша оказывает наибольшую гуманитарную и военную помощь. Мне грустно, что об этом часто забывают», – добавил вице-премьер.

    Ранее Косиняк-Камыш заявил, что Польша не будет перехватывать ракеты над Украиной без единогласного решения НАТО, поскольку это требует согласия всего альянса.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский отметил, что возможности Варшавы ограничены, подчеркнув, что Польша уже передала Украине значительное количество военной техники, включая танки и самолеты.

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    7 ноября 2024, 17:28 • Новости дня
    Ганчев: Российские войска находятся в нескольких километрах от Купянска

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России продвигаются вглубь Харьковской области, они находятся в нескольких километрах от Купянска, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

    Российские силы продвигаются вглубь территории, занимая опорные пункты ВСУ, пояснил Ганчев, передает РИА «Новости».

    «Как я и говорил ранее, контроль логистических путей киевских боевиков позволяет нашим бойцам сохранять инициативу на поле боя за собой. Несколько километров отделяет наших ребят от пригорода Купянска», – уточнил он.

    Ранее СМИ сообщали, что российские подразделения устроили ловушку для украинской армии у Купянска. Также сообщалось, что количество атак российских войск на позиции ВСУ в районе Купянска увеличилось до 20 в сутки.

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    7 ноября 2024, 12:32 • Новости дня
    Российские войска освободили Кременную Балку в ДНР
    Российские войска освободили Кременную Балку в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения группировки «Центр» в последние сутки установили контроль над поселком Кременная Балка в Донецкой народной республике, сообщило Министерство обороны России.

    Группировка «Центр» также провела успешное наступление, поразила формирования 68-й егерской бригады ВСУ и нескольким другим подразделениям противника, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В ходе боевых действий вооруженные формирования противника потеряли 455 человек. Сообщается об уничтожении шведского БТР Viking, американской боевой бронированной машины HMMWV, а также нескольких гаубиц и противотанковых пушек.

    На Харьковском направлении в зоне ответственности группировки «Север» ВСУ потеряли до 55 военнослужащих и несколько единиц техники. Группировка «Запад» улучшила тактическое положение, отразила контратаки. В зоне ее ответственности украинская армия потеряла до 430 человек.

    Подразделения «Южной» и «Восточной» группировок успешно отразили атаки и нанесли значительный урон живой силе и технике ВСУ.

    Ранее источник в силовых ведомствах сообщал, что ВС России установили огневой контроль над трассой снабжения украинской группировки в Великой Новоселке в ДНР.

    В прошлые сутки российские подразделения освободили Антоновку и Максимовку в ДНР. До этого российские морпехи из Краснодарско-Харбинской бригады освободили Шахтерское и Новоукраинку в республике.

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    7 ноября 2024, 04:54 • Новости дня
    Захарова предложила Зеленскому обсудить с Маском полет на Марс
    Захарова предложила Зеленскому обсудить с Маском полет на Марс
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Многие были бы готовы финансово поддержать полет украинского лидера Владимира Зеленского на Марс, если бы тот договорился с владельцем SpaceX Илоном Маском, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Как отметила в Telegram Захарова, после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США «Зеленский вспомнил», что обсуждал с ним свой «план». «А с Илоном Маском свой полет на Марс не обсуждал? Многие бы скинулись», – заявила она.

    Напомним, с поздравлениями к Трампу обратились как сам Зеленский, так и глава его офиса Андрей Ермак. Эксперты указывают, что победа Трампа стала тревожным событием для Украины, Трамп может значительно сократить помощь Киеву. Маск в ходе выборов активно поддерживал Трампа.


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    7 ноября 2024, 09:29 • Новости дня
    NBC: Победа Трампа на выборах в США может ударить по Украине

    NBC: Киев опасается потери американской помощи из-за победы Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина может оказаться в сложной ситуации в случае победы Дональда Трампа на выборах в США, поскольку Киев опасается потери критически важной помощи от американской стороны.

    Как передает NBC, Украина может стать страной, которая «потеряет больше всех» в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Европейские страны, по данным телекомпании, выражают значительное беспокойство в связи с этой перспективой, особенно в отношении будущего НАТО, передает ТАСС.

    Украина опасается, что при новом президенте США может существенно сократиться поддержка, что может вынудить Киев сесть за стол переговоров, чтобы найти новое решение своих проблем.

    Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал телефонный разговор с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом как «чудесный», а бывший президент Украины Петр Порошенко перечислил пять «красных линий», которые, по его мнению, нельзя переступать Зеленскому и Трампу.

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    7 ноября 2024, 21:33 • Новости дня
    Трейдеры Европы опасаются нехватки газа зимой

    Европейские трейдеры выразили опасения из-за возможности недостатка газа зимой

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейский газовый рынок обеспокоен возможными перебоями с поставками газа в зимние месяцы из-за нестабильности и перехода на сжиженный природный газ.

    Главной причиной беспокойства является переход с российского трубопроводного газа на сжиженный природный газ, что делает рынок более уязвимым к нестабильности, сообщает Financial Times, ссылаясь на мнение трейдеров и экспертов.

    Один из трейдеров отметил: «На данный момент газовые хранилища Европы заполнены, и зимний газовый баланс выглядит в порядке. Но произойти может все, что угодно. Достаточно нескольких перебоев с поставками, и все может пойти ужасно плохо».

    Контракт между Украиной и Россией на транзит газа истекает в 2024 году, что добавляет неопределенности. Энергетический стратег Rabobank Флоренс Шмит считает, что в случае холодной зимы и потери российских поставок цены на газ возрастут. Она выразила сомнения в наличии значительных альтернативных поставок через другие трубопроводы и подчеркнула необходимость замены их сжиженным природным газом.

    По оценкам FT, рост поставок СПГ останется ограниченным из-за задержек с запуском новых экспортных мощностей. Аналитики Kpler прогнозируют, что этой зимой в Европу будет поставлено 2,5 млн тонн СПГ, что составляет всего четверть от прошлых зимних поставок. В то же время, данные ТАСС показывают увеличение экспорта российского трубопроводного газа в Европу на 15% за январь-октябрь 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дальнейшая судьба транзита газа через Украину зависит от наличия покупателей, а киевский режим отказался продлевать договор о прокачке газа.

    Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что Москва готова продолжать поставки газа в Европу, несмотря на проблемы с транзитом через Украину, указывая на необходимость договоренностей между европейскими странами и Украиной.

    Ожидания Европы не оправдались, так как цены на газ остаются высокими и продолжают расти, причем еще до начала отопительного сезона, а в худшем случае ситуация может дойти до новых 1000 долларов за тысячу кубометров.

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    7 ноября 2024, 17:44 • Новости дня
    Эксперт рассказал о мощи сброшенной на ВСУ бомбы ФАБ-3000

    Эксперт Дандыкин назвал ФАБ-3000 мощнейшей корректируемой бомбой для поражения ВСУ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская бомба ФАБ-3000, сброшенная на ВСУ, способна уничтожать укрепленные пункты и боевую технику противника, что делает ее особо эффективной для сокращения потерь и расчистки пути, заявил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

    Как сообщает «Лента.ру», военный эксперт рассказал о применении российской бомбы ФАБ-3000 против ВСУ в Курской области. Эта бомба весом три тонны является самой мощной корректируемой бомбой в арсенале российских вооруженных сил.

    По словам Дандыкина, она предназначена для уничтожения укрепленных пунктов противника, включая боевую технику, что делает ее незаменимой при невозможности применения артиллерии или ракет.

    Дандыкин подчеркнул, что ФАБ-3000 обеспечивает точное поражение целей с большого расстояния, летя десятки километров до падения на врага. Это делает ее особенно эффективной для расчистки пути наступающим российским силам, снижая потери личного состава и выводя из строя оборонительные структуры противника.

    Эксперт отметил ключевое преимущество применения ФАБ-3000 в сложных боевых условиях, где требуется минимизация риска для наступающих и обеспечение беспрепятственного продвижения авиации и наземных войск. Таким образом, ФАБ-3000 играет важную роль в стратегических операциях по сдерживанию и нейтрализации ВСУ.

    Напомним, российские войска нанесли авиаудар по пункту временной дислокации подразделения БПЛА ВСУ в Курахово, использовав для этого авиабомбу ФАБ-3000, что привело к уничтожению около 50 операторов.

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    • Выборы в США и Молдавии: главное

      В США выбирают президента, рейтинги популярности Дональда Трампа и Камалы Харрис примерно равны. А в Молдавии официальные итоги выборов уже подведены: Майя Санду проиграла внутри страны, но стала президентом диаспоры.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

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