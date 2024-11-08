Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.22 комментария
Угрозу атаки БПЛА объявили в Саратовской области
Губернатор сообщил о готовности экстренных служб к атаке БПЛА в Саратовской области
Экстренные службы в Саратовской области приведены в полную готовность из-за угрозы атаки беспилотников, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
По словам Бусаргина, он получил соответствующие данные от Минобороны. В связи с этим все экстренные службы области переведены в состояние полной готовности.
«От министерства обороны ранее поступила информация об угрозе БПЛА. Все экстренные службы приведены в полную готовность», – написал Бусаргин в своем Telegram-канале.
На данный момент детали угрозы и возможные меры по предотвращению атаки не уточняются. Органы власти области продолжают следить за ситуацией и готовы принять необходимые меры для обеспечения безопасности населения. В случае ухудшения обстановки население будет оперативно информировано.
Позднее Бусаргин сообщил, что над Саратовым был сбит украинский БПЛА. Его обломки упали в промышленной зоне города.
Напомним, водителям Саратова разрешили превышать скорость при атаке дронов.