Угрозу атаки БПЛА объявили в Саратовской области

Губернатор сообщил о готовности экстренных служб к атаке БПЛА в Саратовской области

Tекст: Максим Попов

По словам Бусаргина, он получил соответствующие данные от Минобороны. В связи с этим все экстренные службы области переведены в состояние полной готовности.

«От министерства обороны ранее поступила информация об угрозе БПЛА. Все экстренные службы приведены в полную готовность», – написал Бусаргин в своем Telegram-канале.

На данный момент детали угрозы и возможные меры по предотвращению атаки не уточняются. Органы власти области продолжают следить за ситуацией и готовы принять необходимые меры для обеспечения безопасности населения. В случае ухудшения обстановки население будет оперативно информировано.

Позднее Бусаргин сообщил, что над Саратовым был сбит украинский БПЛА. Его обломки упали в промышленной зоне города.

Напомним, водителям Саратова разрешили превышать скорость при атаке дронов.