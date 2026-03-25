Совет IHF вернул россиян к юниорским гандбольным турнирам

Tекст: Ольга Иванова

Совет Международной федерации гандбола (IHF) допустил российские и белорусские юниорские сборные к участию в международных турнирах, передает ТАСС. Решение было принято и обнародовано пресс-службой организации.

Данное разрешение касается всех возрастных категорий команд до 21 года включительно. В сообщении пресс-службы IHF отмечается, что юниорские сборные России и Белоруссии смогут вернуться к международным соревнованиям постепенно, но с немедленным вступлением в силу.

Таким образом, российские и белорусские юниорские гандболисты вновь получают возможность выступать на мировых аренах после периода отстранения. Решение IHF открывает новые перспективы для молодых спортсменов обеих стран.

