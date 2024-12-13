Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.0 комментариев
Песков: Удар по энергообъектам Украины стал ответом на атаку ракетами ATACMS
Песков подтвердил, что удар по объектам на Украине стал ответом на атаку на аэродром в Таганроге
Российские военные нанесли удары по энергетическим объектам на Украине в ответ на атаку на военный аэродром в Таганроге, где были использованы баллистические ракеты ATACMS, заявляет пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Удар по энергетическим объектам Украины был частью ответных действий на атаку на военный аэродром в Таганроге, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС. Он подтвердил, что российские военные нанесли удар по Украине в ответ на применение высокоточного западного оружия по территории РФ.
На вопрос журналистов, является ли это ответной мерой, представитель Кремля ответил: «В том числе».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 11 декабря киевский режим нанес удары по военному аэродрому в Таганроге американскими ракетами ATACMS, в результате чего пострадали военнослужащие.
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал ответ на атаку ракетами ATACMS по Таганрогу.
Российские военные в пятницу нанесли ответный удар по объектам топливной и энергетической инфраструктуры на Украине в ответ на атаку ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге.
Президент Украины Владимир Зеленский уже признал, что удары по энергетической инфраструктуре страны в пятницу стали одними из самых масштабных и серьезных.