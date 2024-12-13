Песков: Удар по энергообъектам Украины стал ответом на атаку ракетами ATACMS

Песков подтвердил, что удар по объектам на Украине стал ответом на атаку на аэродром в Таганроге

Tекст: Мария Иванова

Удар по энергетическим объектам Украины был частью ответных действий на атаку на военный аэродром в Таганроге, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС. Он подтвердил, что российские военные нанесли удар по Украине в ответ на применение высокоточного западного оружия по территории РФ.

На вопрос журналистов, является ли это ответной мерой, представитель Кремля ответил: «В том числе».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 11 декабря киевский режим нанес удары по военному аэродрому в Таганроге американскими ракетами ATACMS, в результате чего пострадали военнослужащие.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал ответ на атаку ракетами ATACMS по Таганрогу.

Российские военные в пятницу нанесли ответный удар по объектам топливной и энергетической инфраструктуры на Украине в ответ на атаку ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге.

Президент Украины Владимир Зеленский уже признал, что удары по энергетической инфраструктуре страны в пятницу стали одними из самых масштабных и серьезных.