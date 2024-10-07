На Украине зафиксировали рост числа дезертиров в 2024 году

Число случаев дезертирства на Украине с 2022 года увеличилось в несколько раз

Tекст: Денис Тельманов

По данным, предоставленным офисом генпрокурора Украины, с 2022 года число случаев дезертирства и самовольного оставления воинской части на Украине увеличилось в несколько раз, сообщает ТАСС.

За восемь месяцев этого года зафиксировано 45 543 инцидента, тогда как за аналогичный период 2022 года их было 10 083.



За последние восемь месяцев этого года отмечено 29 984 случая самовольного оставления части, в то время как в 2022 было зафиксировано только 6 641 таких инцидента.

Число случаев дезертирства также выросло: в этом году зарегистрировано 15 559 случаев, что значительно больше по сравнению с 3 442 за аналогичный период прошлого года.

Глава Центра исследований политических ценностей Олесь Доний еще в августе отмечал, что украинские власти с начала года зафиксировали 37 тыс. случаев дезертирства и самовольного оставления части, однако, по его мнению, реальное количество таких правонарушений может быть вдвое больше.

Депутат Верховной рады Руслан Горбенко также сообщал о почти 80 тыс. заведенных дел против военных за самовольное оставление части.

Издание «Страна» ранее подчеркивало, что проблема дезертирства среди украинских военных существовала с самого начала конфликта и достигла массового уровня во второй половине 2024 года.

Разные источники сообщают, что число дезертиров может составлять от 80 до 150 тыс.

Ранее сообщалось, что свыше 100 тыс. случаев дезертирства зафиксировано в ВСУ с 2022 года.