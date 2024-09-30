СМИ: Дезертирство в украинской армии стало массовым

СМИ: Свыше 100 тыс. случаев дезертирства зафиксировано в ВСУ с 2022 года

Tекст: Ольга Иванова

Зафиксировано более 100 тыс. случаев самовольного оставления части с 2022 года, о чем ранее сообщил юрист Роман Лихачев. Проблема дезертирства обострилась во второй половине 2024 года, когда только за 2023 год осудили 1577 военных за дезертирство, передает РИА «Новости».

По данным украинского издания, зафиксировано увеличение числа дезертиров среди тех, кто нелегально покидает Украину. Ранее их было немного, но с мая 2024 года каждый день обнаруживают новых беглецов среди военнослужащих. Один из дезертиров рассказал, что после второго ранения в феврале 2024 года он оставил часть и через «коридор» перебрался в Румынию.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что украинская армия столкнулась с нехваткой кадров, а призвать новых людей в войска становится все сложнее, так как желающих воевать почти не осталось.