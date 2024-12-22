Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.

В заслугу исламу можно поставить то, что он, застав практику полигамии среди арабов, существенно упорядочил и смягчил ее. Но то, что было огромным смягчением нравов в Аравии VII века, вряд ли будет на своем месте в законодательстве России XXI века.

Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.

Трамп приступил к шантажу Европы Евросоюз рискует попасть в энергетическую ловушку США. Дональд Трамп угрожает объединению вводом товарных пошлин, если Брюссель откажется от наращивания закупок нефти и газа из Штатов. В экспертном сообществе действия республиканца называют «политическим шантажом». Удастся ли Европе дать отпор Вашингтону и к чему приведет желание будущего главы Белого дома нарастить экспорт энергоресурсов? Подробности Перейти в раздел

ПВО Киева оказалась не готова к дуэли с «Орешником» ВС России нанесли высокоточный групповой удар по военным объектам в Киеве в ответ на атаку западными ракетами по Ростовской области. По данным Минобороны, цели удара достигнуты, все объекты поражены. Как отмечают эксперты, киевская ПВО не смогла справиться с российскими «Кинжалами» и «Калибрами», таким образом исход возможной «высокотехнологичной дуэли XXI века» против «Орешника», предложенной НАТО Путиным, очевиден уже сейчас. Подробности Перейти в раздел

Зеленский выместил бессилие на жилых домах в Казани В субботу Казань подверглась массированному налету беспилотников, в основном пострадали высотные жилые здания. По данным Минобороны, атака велась с разных направлений тремя волнами. Несколько дронов удалось сбить или подавить. Эксперты считают, что это был целенаправленный удар с целью посеять панику, кроме того, противник хотел подобраться к крупным промышленным целям в Татарстане. Подробности Перейти в раздел

Убийство в парламенте обнажило специфику абхазской политики Абхазская полиция продолжает поиски одного из депутатов страны – он обвиняется в убийстве собственного коллеги во время дискуссии на заседании комитета парламента. Как такое произошло, о чем так жарко спорили народные избранники и какое отношение эта трагедия имеет к переживаемому Абхазией кризису? Подробности Перейти в раздел

Как украинским спецслужбам удалось дотянуться до российского генерала Заказчики убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова находятся в военно-политическом руководстве Украины, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Почему именно начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ стал новой целью государственного украинского терроризма и как украинские спецслужбы смогли провернуть эту операцию? Подробности Перейти в раздел

Еще две страны Евросоюза пошли против Киева Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал Киеву крупный конфликт в случае, если Украина, как собирается, остановит перекачку газа из России. В то же время вероятный будущий премьер Болгарии Бойко Борисов отказался от соглашения с Киевом об оборонном сотрудничестве, хотя раньше выступал «за». Для Владимира Зеленского настают плохие времена.

В Германии поставили на кон членство в ЕС Кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель предложила провести референдум о выходе из Евросоюза, чтобы спасти немецкую автомобильную промышленность. Ранее в партии предложили подумать и о выходе из НАТО. Но реально ли это для Германии?

В Евросоюзе отменили «победу Украины» Руководство Евросоюза заявило об ошибке, которая прокралась в текст заявления по итогам совместных мероприятий с Владимиром Зеленским в Брюсселе: вместо «Украина должна победить в этой войне» нужно читать «Россия не должна одержать верх». Маленькая разница, но принципиальная. И страшная для Украины. Перейти в раздел